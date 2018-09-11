24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:05
|13:29
|16:57
|19:44
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العثور على صخرتين كبيرتين مغطيتين بالذهب
- بوعشرين والسراح المؤقت
- دهس شابين يقود عارضة أزياء مغربية إلى السجن
- محكمة البيضاء تؤجل البت في سراح بوعشرين
- ظهور مغتصبين جدد في "ملف خديجة" .. و"البربرة" لازال هاربا
نشطاء يحلقون رؤوسهم للمطالبة بمستشفى لعلاج السرطان في الريف (5.00)
فاتح محرم يوم غد الثلاثاء .. هسبريس تتمنى لكم سنة هجرية سعيدة (5.00)
رصيف الصحافة: قوات أوروبية تراقب الحدود الإسبانية مع المغرب (5.00)
- حفتر يهدد الجزائر بالحرب .. هذه خلفيات أقوى خرجة للجنرال الليبي - (107)
- مطالبون بإلغاء الخدمة الإجبارية يحشدون لوقفة احتجاجية أمام البرلمان - (96)
- "العدالة والتنمية" يُشهر ورقة الدستور أمام مقررات "بغرير وغْريبة" - (75)
- الخبرة التقنية تؤكد صحة "الفيديوهات الجنسية" للصحافي بوعشرين - (56)
- فاتح محرم يوم غد الثلاثاء .. هسبريس تتمنى لكم سنة هجرية سعيدة - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لقاء بوريطة وبن زايد يعزز التعاون المغربي الإماراتي
استقبل عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، والذي رافق الملك محمدا السادس في زيارته إلى هذا البلد الخليجي.
وقد جرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية المشتركة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورحب عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما.
من جانبه، أشاد بوريطة بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية بدعم ورعاية قيادتي البلدين، مؤكدا الحرص المستمر على تعزيزها والانطلاق بها نحو آفاق أرحب.