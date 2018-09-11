لقاء بوريطة وبن زايد يعزز التعاون المغربي الإماراتي

هسبريس من الرباط

استقبل عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، والذي رافق الملك محمدا السادس في زيارته إلى هذا البلد الخليجي.

وقد جرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية المشتركة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه، أشاد بوريطة بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية بدعم ورعاية قيادتي البلدين، مؤكدا الحرص المستمر على تعزيزها والانطلاق بها نحو آفاق أرحب.