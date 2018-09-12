صربيا تؤكد على دعم الوحدة الترابية للمغرب‎

هسبريس من الرباط

استقبل ألكسندر فوسيتش، رئيس جمهورية صربيا، بالعاصمة بلغراد، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وجدد الرئيس الصربي، في تصريح صحفي، التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيدا بعلاقات التعاون القوية التي تجمع بين المملكة وصربيا.

ودعا فوسيتش، بالمناسبة، إلى مواصلة دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية للبلدين، مبرزا أن اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي مكّن من بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر لقاء ناصر بوريطة بالرئيس الصربي وفد مغربي يضم، على الخصوص، محمد أمين بلحاج، سفير المغرب لدى بلغراد، ورضوان الدغوغي، مدير الشؤون الأوروبية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وفي وقت سابق، أجرى بوريطة لقاء مع إيفيكا داسيتش، نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية الصربي، الذي وقع معه مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة.

وتعد زيارة ناصر بوريطة لبلغراد المحطة الأولى ضمن جولة بمنطقة البلقان، تروم توسيع فضاءات التعاون مع دول المنطقة وتنويع شركاء المملكة في القارة الأوروبية. ومن المتوقع أن تشمل الزيارة، بعد العاصمة الصربية بلغراد، كل من العاصمة الرومانية بوخارست والعاصمة البلغارية صوفيا.