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الرئيسية | سياسة | الوفد المغربي بجنيف يفند ادعاءات الجزائر حول أوضاع الصحراء

الوفد المغربي بجنيف يفند ادعاءات الجزائر حول أوضاع الصحراء

الوفد المغربي بجنيف يفند ادعاءات الجزائر حول أوضاع الصحراء
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:00

فند الوفد المغربي إلى الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم الثلاثاء، المزاعم والادعاءات الكاذبة للجزائر حول الوضع في الصحراء المغربية.

وأعرب الممثل الدائم للمملكة المغربية بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، السفير عمر زنيبر، ضمن حق الرد على تدخل الوفد الجزائري، عن رفضه التام "للادعاءات الباطلة وغير المقبولة للوفد الجزائري حول الوضعية بالصحراء المغربية"، مذكرا بأن "هذا البلد يواصل تورطه منذ 45 عاما في الإبقاء العبثي لهذا النزاع السياسي الإقليمي حول الصحراء."

وقال زنيبر إن "تورط الجزائر غير مقبول، خاصة أن هذا البلد له باع طويل في مجال خرق حقوق الإنسان، كما أكد ذلك تقرير لجنة حقوق الإنسان الذي نشر في 26 يوليوز الماضي".

وأضاف الممثل الدائم للمملكة المغربية بمكتب الأمم المتحدة بجنيف أن "اللجنة أعربت عن أسفها لقيام الجزائر، من بين أمور أخرى، بالإخلال بواجباتها الدولية في مجال حماية اللاجئين، عبر تفويض اختصاصاتها على أرضها إلى كيان وهمي".

وأبرز زنيبر أن اللجنة لم تخف استياءها من عمليات الطرد المكثفة للمهاجرين من قبل السلطات الجزائرية، دون استثناء أو تحفظ، في تناقض صارخ مع المبادئ الإنسانية.

وقال إن "هذه العناصر، التي تنضاف إلى عشرات الخروقات الأخرى التي تضمنها تقرير اللجنة المذكورة، لا تسمح لممثلي الجزائر بالخوض في ادعاءات لا أساس ولا معنى لها تجاه المغرب المعترف له بالتقدم الأساسي الذي حققه في مجال احترام حقوق الإنسان والنهوض بها".

وأكد المتحدث أن "المغرب يستقبل في أقاليمه الصحراوية العديد من الوفود والبرلمانيين الأجانب، ومنظمات غير حكومية دولية، ومسؤولين أممين كبارا، ضمنهم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومقررون خاصون للمفوضية العليا الذين يلتقون بكل حرية بممثلي السكان، وباللجان الجهوية لحقوق الإنسان، وبالجمعيات المحلية، في إطار روح الحوار بشأن مظاهر التنمية التي تشهدها الصحراء المغربية وأجواء الحرية التي تسود هذه الربوع، على عكس الادعاءات المغلوطة والمغرضة التي يحاول ممثلو الجزائر عبثا نشرها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - المعقول الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:15
صراحة هذه الاخبار لم تعد تهم المغاربة لا من قريب ولا من بعيد الكل مشغول بالبحث عن كسرة خبز حافية ومشاكل الحياة التي لاتنتهي خصوصا مع الفساد الضاربة اطنابه بكل مؤسسات الدولة بدووووون استثناءات ..خمسون سنة من تبدير الملايير على هد حي وميت لو اسثتمرت في مغاربة الداخل لكان الفرق ..انشري هسبريس وشكرا
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30
2 - منير الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:22
ومتى سيبقى المغرب يدافع عن إداعاءات الأخرين و خصوصا الجزائر ..ألا يمكن أن نكون نحن السباقين لفرض أرائنا و الهجوم على الخصوم و الأعداء ..صراحة خنوع الدبلوماسية المغربية أصبح لا يطاق و لا يحتمل و ينم عن ضعف كبير و لو كنا أصحاب حق
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16
3 - المهاجر الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:22
غريب أمر الجزائر. ..الدول تدهب إلى جنيف لكي تتحدث عن واقع حقوق الإنسان في بلدانها وترفع للتقارير وتجيب عن بعض الأسئلة في مسألة حقوق. ..والشقيقة الجزائر لا شغل لها إلا التحدت عن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية. . من لع بيت من زجاج لا يقف إخوانه بالحجارة. ...فالجزاير ليست في أحسن الأحوال...فالقبايل وغرداية بل كل البلد في الدرك الأسفل في حقوق الإنسان. .فقط انتقاد صحة الرئيس وليس الرئيس قد يدخلك في غيبات السجون ....
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12
4 - ع.الحميد الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:24
لا عيب ان كانت تقصد صحراء تندوف وورقلة
او غرداية.لانها فعلا صحراء جرداء قاحلة.
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2
5 - مغربي الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:24
الى متى ونحن ساكتون لمؤامرات هذالبلاد الحقود اين انتم يا مغاربة الاحرار
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6 - Jamal الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:25
قبل ان نتحظث عن مفاوضات ........ يجب اولا وقبل اي شيء اخصاء صحراويين الموجودين في تندوف .. اذا كان اقل سكان فلا حديث نععم والسلام..
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7 - مغربي ابا عن جد الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:29
عشنا وشفنا حتى اصبحت الجزائر الدولة الأكثر ديكتاتورية بالعالم تعطي الدروس لأسيادها عن حقوق الإنسان وتنتقدهم !!؟
لكن اللوم ليس عليها بل على مسؤولينا اللي مازالو لم يستوعبو بعد ويفهمو أن الطريقة الوحيدة التي تصلح مع الجزائريين هي لغة الحديد والنار وخير مثال ردة فعلهم بعد تهديد الجنيرال الليبي حفتر باجتياحهم كما سبق للرئيس المصري السيسي أن هددهم بدخول بلادهم في 3أيام لكنهم تعاملو مع تصريحاتهم بكل ودٌ وتقبلوها بصدر رحب ولم يقيمو الدنيا ويقعدها كالعادة كلما صدر شئ عن المغرب
لأن الجزائريين من النوع الذي لا يصلح معهم اللين والطيبة التي تعامل بها مسؤولينا معهم لأكثر من 50سنة ولم تزد جيران السوء الا غرورا وعجرفة معتقدين أن تساهلنا معهم هو ضعف ولا يعرفون أن المغاربة إذا غضبو فغضبهم مزلزل يحرق الاخضر واليابس
لكن مسؤولينا يحاولون تجنيب المنطقة حرب طاحنة ولذلك دائما يدفعون بالتي هي أحسن وبنظري يجب تغيير الطريقة والأسلوب في التعامل مع هذا الجار الجائر الذي ابتلينا بمجاورته ويجب التعامل معهم بحزم شديد وكفى من ترديد كذبة الاخوة والشعب الواحد لأننا لسنا اخوة ولا شعب واحد ولن نكون أبدا
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8 - rifi الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:30
ا نا اظن ان ناقوس الحرب قد قرع !دق الجرس وفتح الباب,ااذا بصوت وقور وعنيف يقول,,,ها انا ذا اين حقي في الفريسة?لا-لا-لا-لا-ياعمي سام انك في قلبنا ونحن دائما نقدرك منذ 300سنة اما هذه المرة فجارنا يريد ما تتقاضاه انت فهل تقبل بهذا? لا-لا-ابدا !!!اذن الدمار الشامل للجزائر التي لم تستفيد شيئا من تجربتها الثورية والسياسية والاقتصادية !!!اظن ان الرسالة وصلت وان الجار تسلح كثيرا فلابد من تدميره!!!!
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9 - IBN JAZAYER الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:33
انهو المشكل مع اخواننا الصحراويين ودعو الشعوب تعيش في سلام والتي عانت منذ 42 سنة وان كنتم رجال نفذو ما اتفقتم عليه سنة 91 ودعو الشعب الصحراوي يقول كلمته اتمنى من كل قلبي ان ينتهي هذا المسلسل والشعوب لها الحق فالعيش حرة مستقلة
اتمنى ان تنشرو رئي الخاص رشكرا
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10 - مولود الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:35
النقطة الوحيدة التي تثيرها الجزائر بلا حياء بلا حشمة في المنتديات هي قضية الصحراء المغربية.
الجزائر ملفها حامض في مجال حقوق الانسان وكلامها فارغ وغير مسموع.
تحرير القبايل وغرداية ومزاب والطوارق من الاستعمار الجزائري الغاشم آت لا ريب فيه.
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11 - ولد العبدي الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:37
من كريان سنطرال بالدار البيضاء الكبرى أقول لكم:(جمعو روسكم كلكم مسكين بمغرف وحدة) و قارنوا بعضكم أجمعين مع دولة السويد و النرويج و الدنمارك و كندا و إسبانيا و هولندا و بلجيكا و النمسا.......و هلم جرا، و التي لم تملك ما تملكون من الخيرات و الثروات،لكنهم يستثمرون في الإنسان،و هذا ما ينقصكم بالضبط. فيقوا من سباتكم يا قوم.و الله المستعان و السلام ختام.
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12 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:38
و دائما يستمر نفس السيناريو من جانب الوفد المغربي فعوض ان يبادر بالهجوم و كشف عورة الاعداء و خروقاتهم في مجال حقوق الانسان و اجبارهم على الدفاع عن انفسهم ينتظر فقط تدخلهم ليضطر للرد عليهم و تفنيد اكاذيبهم فالدبلماسية المغربية بمختلف شعبها تفتقد الى خطة عمل استباقية و هجومية لكشف عورة الاعداء و عدم اعطائهم الفرصة و المبادرة او السماح لهم بتمرير خطاباتهم فكل ما قاله الممثل الدائم السيد عمر زنيبر صحيح لكن كل ما قاله يدخل في سياق الدفاع عن النفس و رد الفعل و ليس الهجوم و الفعل كما كنا ننتظر و كما نبهنا به دبلماسيتنا في تعاليقنا السابقة غير ما مرة فالخلل يكمن في عدم الاستعداد و عدم التنسيق لمثل هذه الدورات في مجلس حقوق الانسان في جنيف التي تكون مناسبة مهمة لاضعاف الخصوم و نشر غسيلهم فحينما نتكلم عن حقوق الانسان في الجزائر فاننا نستحضر اسوء نظام في القارة الافريقية و العالم العربي فيه تهان كرامة شعبه بمنعه عن التعبير عن رايه في التظاهر فيه يتم التنكيل بالمهاجرين الافارقة و تجميعهم في ظروف ماساوية و ترحيلهم بعد سلب ممتلكاتهم فيه تغتصب النساء و تباع و تسرق المساعدات المقدمة لقاطني خيام تندوف
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13 - taozari الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:39
صراحة الوظع في الصحراء جيد واحسن من دول العربيةكلها المعيشة في متناول جميع والامن على ما يرام على عكس ماهو في الدار البيضاء وسلا وفاس والقنيطرة الوظع كارتي لا امن لا نظام لا شعل نعم للمخدرات والفساد.افهمتم يا مجلس الامن انظروا الى هده المدن لا الى صحراء..
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14 - سلام الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:44
مدينة مراكش احسن مليون مرة من الجزاير العاصمة ومدينة الدار البيضاء احسن من الجزاير العاصمة مليون مرة ومدينة طنجة احسن من الجزاير العاصمة مليون مرة مدينة وجدة أفضل منها كما أن منذ 2001 صدر المغرب 3 مليون سيارة 67% محلية الجزاير لم تصدر أكثر من 300 ألف كما أن الفيرميرو عندنا يقبض 3000 ألف درهم اي 6 مليون جزائري اي انه يقبض أكثر من البروفيسور في الجزاير كما أن الدول المنتج للنفط يوزعون على المواطن مقدار 3 ألف دولار في السنة والجزاير توزع مقدار 100 دولار في السنة ليس هناك دولة في العالم منتجة للنفط في حجم الجزاير وتحرم مواطنيها منها.زد على ذالك أن اسطولونا الجوي يستقيل 12 مليون سائح في السنة واسطول الجزاير يستقبل مليون ونصف من المهاجرين الجزايرين اذا ذهبت إلى مهاراتهم ستجدون هناك مسافرين لا تجوز الاصبع العشرة.اوزيد أوزيد المغرب داو الجزاير في الحقوق مليون سنة ضوئية على الجزاير.
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15 - محمد عامر الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:44
الجزاءر ابتلعت لسانها امام تصريحات حفتر بشن هجوم عليها.وهي تتطاول داءما على المغرب ظنا منها ان المغرب ضعيف عسكريا.
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16 - الجزائر منبع الشر الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:49
المغرب في حرب مع الجزائر و الحرب تتجلى هنا في المحافل الدولية و في جنيف ونيويورك وغيرها. الجزائر تحشر انفها في الصحراء المغربية بدون حياء وبدون حشمة. آخر بلد يمكن له أن يتكلم عن حقوق الإنسان وهو بلد الخرائر. بلد الديكتاتورية العسكرية الفاشية. عاش الملك وعاش المغرب من طنجة إلى الكويرة.
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17 - 10 - WARZAZAT الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:50
علاش منشطبوش قدام باب دارنا عاد نطلبو الجيران اشطبو قدام باب دارهوم ليس في القنافذ املس
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