24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:05
|13:29
|16:57
|19:44
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المرتجي "يُخْمد" الحرب اللغوية بين العربية الحديثة والدارجة العامية
- نشطاء يحلقون رؤوسهم للمطالبة بمستشفى لعلاج السرطان في الريف
- منتخب "قصار القامة" يشكو الأبواب الموصدة
- الكعدة بنواحي تيزنيت
- تجاذب التربية والتسلية في المخيمات الصيفية في ذكراها المئوية
الجيش الروسي يطلق أضخم مناورات عسكرية منذ الحقبة السوفياتية (5.00)
أمريكا تنتقد جمود ملف الصحراء وتتساءل عن جدوى المينورسو (5.00)
- عيوش يدعو إلى تقليص سنوات الدراسة في أسلاك التعليم المغربي - (222)
- مطالبون بإلغاء الخدمة الإجبارية يحشدون لوقفة احتجاجية أمام البرلمان - (115)
- أمريكا تنتقد جمود ملف الصحراء وتتساءل عن جدوى المينورسو - (65)
- المرتجي "يُخْمد" الحرب اللغوية بين العربية الحديثة والدارجة العامية - (56)
- تراجع الصادرات يكبد "لوسيور كريستال" خسائر بملايين الدراهم - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الوفد المغربي بجنيف يفند ادعاءات الجزائر حول أوضاع الصحراء
فند الوفد المغربي إلى الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم الثلاثاء، المزاعم والادعاءات الكاذبة للجزائر حول الوضع في الصحراء المغربية.
وأعرب الممثل الدائم للمملكة المغربية بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، السفير عمر زنيبر، ضمن حق الرد على تدخل الوفد الجزائري، عن رفضه التام "للادعاءات الباطلة وغير المقبولة للوفد الجزائري حول الوضعية بالصحراء المغربية"، مذكرا بأن "هذا البلد يواصل تورطه منذ 45 عاما في الإبقاء العبثي لهذا النزاع السياسي الإقليمي حول الصحراء."
وقال زنيبر إن "تورط الجزائر غير مقبول، خاصة أن هذا البلد له باع طويل في مجال خرق حقوق الإنسان، كما أكد ذلك تقرير لجنة حقوق الإنسان الذي نشر في 26 يوليوز الماضي".
وأضاف الممثل الدائم للمملكة المغربية بمكتب الأمم المتحدة بجنيف أن "اللجنة أعربت عن أسفها لقيام الجزائر، من بين أمور أخرى، بالإخلال بواجباتها الدولية في مجال حماية اللاجئين، عبر تفويض اختصاصاتها على أرضها إلى كيان وهمي".
وأبرز زنيبر أن اللجنة لم تخف استياءها من عمليات الطرد المكثفة للمهاجرين من قبل السلطات الجزائرية، دون استثناء أو تحفظ، في تناقض صارخ مع المبادئ الإنسانية.
وقال إن "هذه العناصر، التي تنضاف إلى عشرات الخروقات الأخرى التي تضمنها تقرير اللجنة المذكورة، لا تسمح لممثلي الجزائر بالخوض في ادعاءات لا أساس ولا معنى لها تجاه المغرب المعترف له بالتقدم الأساسي الذي حققه في مجال احترام حقوق الإنسان والنهوض بها".
وأكد المتحدث أن "المغرب يستقبل في أقاليمه الصحراوية العديد من الوفود والبرلمانيين الأجانب، ومنظمات غير حكومية دولية، ومسؤولين أممين كبارا، ضمنهم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومقررون خاصون للمفوضية العليا الذين يلتقون بكل حرية بممثلي السكان، وباللجان الجهوية لحقوق الإنسان، وبالجمعيات المحلية، في إطار روح الحوار بشأن مظاهر التنمية التي تشهدها الصحراء المغربية وأجواء الحرية التي تسود هذه الربوع، على عكس الادعاءات المغلوطة والمغرضة التي يحاول ممثلو الجزائر عبثا نشرها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
او غرداية.لانها فعلا صحراء جرداء قاحلة.
لكن اللوم ليس عليها بل على مسؤولينا اللي مازالو لم يستوعبو بعد ويفهمو أن الطريقة الوحيدة التي تصلح مع الجزائريين هي لغة الحديد والنار وخير مثال ردة فعلهم بعد تهديد الجنيرال الليبي حفتر باجتياحهم كما سبق للرئيس المصري السيسي أن هددهم بدخول بلادهم في 3أيام لكنهم تعاملو مع تصريحاتهم بكل ودٌ وتقبلوها بصدر رحب ولم يقيمو الدنيا ويقعدها كالعادة كلما صدر شئ عن المغرب
لأن الجزائريين من النوع الذي لا يصلح معهم اللين والطيبة التي تعامل بها مسؤولينا معهم لأكثر من 50سنة ولم تزد جيران السوء الا غرورا وعجرفة معتقدين أن تساهلنا معهم هو ضعف ولا يعرفون أن المغاربة إذا غضبو فغضبهم مزلزل يحرق الاخضر واليابس
لكن مسؤولينا يحاولون تجنيب المنطقة حرب طاحنة ولذلك دائما يدفعون بالتي هي أحسن وبنظري يجب تغيير الطريقة والأسلوب في التعامل مع هذا الجار الجائر الذي ابتلينا بمجاورته ويجب التعامل معهم بحزم شديد وكفى من ترديد كذبة الاخوة والشعب الواحد لأننا لسنا اخوة ولا شعب واحد ولن نكون أبدا
اتمنى ان تنشرو رئي الخاص رشكرا
الجزائر ملفها حامض في مجال حقوق الانسان وكلامها فارغ وغير مسموع.
تحرير القبايل وغرداية ومزاب والطوارق من الاستعمار الجزائري الغاشم آت لا ريب فيه.