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الرئيسية | سياسة | أخنوش يطالب بالتصدي لـ"تيارات العدم اليائسة"

أخنوش يطالب بالتصدي لـ"تيارات العدم اليائسة"

أخنوش يطالب بالتصدي لـ"تيارات العدم اليائسة"
هسبريس من الرباط
الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:20

أعلن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إسناد "حزب الحمامة" لقطاعه الشبابي، وفق تعاقد متجدد بين الشباب والقيادة الحزبية من أجل الوطن والمواطن؛ وذلك ضمن لقاء عقده مساء الأربعاء مع الشبيبة التجمعية في الدار البيضاء.

وطالب أخنوش شباب حزبه بضرورة التصدي لما أسماه "تيارات العدم اليائسة والشعبوية الفاشلة"، مشددا على ضرورة التشبث بخيار دعم شباب الحزب في كل مجالات اشتغاله.

أخنوش، وهو يخاطب أعضاء المكتب الفيدرالي، دعا إلى "التقيد بصفات السياسي النبيل، مع وجوب التحلي بروح وقيم الانخراط الوطني المسؤول والفعال في الأوراش التنظيمية والسياسية التي يباشرها التجمع الوطني للأحرار بكل مناطق وجهات المملكة"، مطالبا بالاستمرار في الحفاظ على خطاب الوضوح المباشر والصراحة الكاملة، والثقة في المستقبل، وفي قدرات البلاد من أجل إعطاء المصداقية للعمل السياسي قطعا مع محاولات التيئيس وتبخيس المجهودات.

ويأتي اللقاء في سياق إطلاع شبيبة "الأحرار" رئيس الحزب على تحضيرات الدورة الثانية من الجامعة الصيفية التي ستنظمها، معبرة عن الجاهزية التامة لإنجاح هذا الورش التأطيري.

وفي هذا الصدد جددت قيادة "شبيبة الحمامة" التأكيد على الوعي بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها لتحمل مهام الإنصات والتأطير والاقتراح العمومي، بحثا عن ممكنات فعل سياسي متوازن وصادق وحلول عملية ملموسة، معلنة استشعارها العميق لحجم الالتزامات التي تطوق عملها للمساهمة المشتركة في البناء والإصلاح وفق النسق الذي رسمه الملك محمد السادس.

شبيبة "الأحرار" طالبت في اللقاء ذاته باستلهام القيم التوجيهية البناءة الواردة في خطابي الملك في عيد العرش وثورة الملك والشعب في تدبير القضايا المستعجلة للمجتمع، وفي طليعتها قضايا التعليم والتكوين والشباب التي ما فتئت تشكل أهم الأولويات لقائد البلاد، مشيرة إلى أن "ذلك يستلزم النهوض بها من عمل جماعي وتكاثف للجهود لإيجاد مخارج حكيمة وسليمة تضع في صلب مقاربتها المواطن، صونا للكرامة الإنسانية وحفظا للأمن والاستقرار وتعزيزا لقيم التماسك الاجتماعي".

وعلاقة بالإكراهات والتحديات الظرفية الخاصة التي تعرفها المملكة، تدارس المجتمعون خلال هذا اللقاء جملة من القضايا التي تهم واقع الشباب، والمرتبطة أساسا بالتعليم والتشغيل، وأكدوا على "ضرورة العمل على إبداع الصيغ الخلاقة لتفعيل مضامين الخطابين الملكيين الساميين، والاهتداء بالتوجيهات الملكية المضمنة بهما، بما يمكن من جعل الشباب في صدارة الاهتمامات وقطبا رافعا للتنمية الشاملة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - ahelame الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:30
نطالب من أخنوش أن يربح و يتركنا نعيش بسلام
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27
2 - اعرب الحسين الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:30
تبارك الله على الشباب هذا هو المضنون فيكم انتم الأمل والمستقبل هنيئا لنا بكم
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-46
3 - رشيد الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:31
الحزب السياسي الامثل هو من يعمل على إدماج الشباب في الحياة السياسية.
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-40
4 - مااك الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:31
شبيبة رائعة ورئيس اروع .. بالتوفيق
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-64
5 - عزلان نويسري الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:32
الشبيبة التجمعية تقدم صورة على العمل الذي يجب ان يكون في السياسة. القرب ثم القرب ثم القرب.
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-57
6 - مريم تازي الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:32
الشبيبة التجمعية أمل الشباب وأبناء الغد فلا الازدواجية و نعم لاغاراس اغاراس بالتوفيق للشباب وأبناء الحمامة مزيدا من العطاء.
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-55
7 - مهندس الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:34
علاياش بغيتو هاد الشباب يدافع بروح المواطنة و المسؤولية و بلا بلا بلا ... أش قدمتو ليه من غير بلا بلا بلا .. لا تعليم لا صحة لا خدمة .. غير بلا بلا بلا ..
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46
8 - ياسمين الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:35
لا يمكن لنا اليوم إلا أن نكون فخورين بهذا الرئيس الذي جعل من الشباب أولى أولوياته، تحية عالية للسيد الرئيس عزيز أخنوش ولكافة القيادة الوطنية للشبيبة التجمعية على روح المسؤولية العالية التي أبانوا عليها في محطات مختلفة ويؤكدونها اليوم من خلال التزامهم التام وتجندهم وراء صاحب الجلالة من خلال التفاعل السريع والفعلي مع التوجهات الملكية السامية.
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-48
9 - سفير الصحراء الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:41
هدا ليس بغريب عن رجل سياسة و إقتصاد محنك لا يعتمد على خطابات شعبوية أو الكلام الفارغ بل يؤمن بالعمل و المعقول.
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-52
10 - محمد الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:44
كل شيء تعرى وأنفضح . لايمكن تغطيت الشمس بالغربال. خطابات الخشب لم تعد مجدية .
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48
11 - adil الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:45
يلاه يا شباب المغرب غنو غنو العام زين لا للانتقاد لا للسخط على الوضعية الكارثية غنو غنو
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34
12 - Hanane hanane الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:46
السيد أخنوش لفته التواصل والحوار ومخططاته امل وتفائل، ناهيك عن الخطاب السلبي العدمي هذا من صفات العدميين واعداء النجاح.
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-34
13 - الباتول الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:48
الشبيبة التجمعية اليوم أمام فرصة تاريخية لتحقيق حلم أجيال كثيرة من المناضلين التجمعيين، جهة مراكش اسفي تحتفي بتنظيم وللمرة الثانية على التوالي جامعة وطنية لشبيبة الحزب برافو عليك لالة امال
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-35
14 - OMAR الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:48
عبر وبالتالي الانخراط القضايا المستعجلة الخطاب الملكي تحضيرات الدورة عمل جماعي ودلك من اجل بلا بلا بلا بدون فائدة
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22
15 - غيتة الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:49
الاستراتيجية الجديدة التي يقود بها أخنوش حزب الحمامة استراتيجية فعالة وواعدة ، ونتائجها بدأت تظهر على أرض الواقع
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-26
16 - الظاهري الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:50
اختيار كلمات ومسطلحات للظهور والتقاط الصور اما الواقع المعاش يتحذت عن نفسه حسبنا الله ونعم الوكيل
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26
17 - KALIMATE الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:52
ان لم تستح فقل ماشئت ... انت شخص غير مرغوب فيه . انتهى الكلام.
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11
18 - السلام الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:54
عوض بلا بلا بلا. ساهم باموالك التي ربحتها عن طريق المحروقات في دعم الاقتصاد الوطني. وكفى من كلام انتخابي. المواطن المخلض لوطنه هو الذي يفكر في هموم ومعاناة المجتمع. الفقر والبطالة والفساد ويعمل حاهدا من أجل تحسين وضعية الفقراء والمحتاجين بالفعل الملموس. والسياسي المخلص هو الذي ثروته في خدمة المجتمع. عوض تكديسها وجمعها في البنوك. المغاربة محتجون إلى من يخدمهم لا استغلالهم.
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13
19 - حسنو الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:54
و انا ايضا اعتقد الان الانترنت و شبكات التواصل الاجتماعي اصبحت تعج بالفضايح و رسم صورة سوداء عن المغرب و الصاق كل شيء بالنظام و الحكومة و القصر و دلك في حد داته خطأ كبير لانه يوم نقوم بمساءلة داتنا سنكتشف اخطاءنا و عندها لن يتحكم فينا اي احد لاننا سنكون قد نضجنا . و لتعلموا انه لنا نصيب من المسوولية فيما نحن عليه .شخصيا اصبت بالاكتئاب من كترة الأخبار التي ترد بالاعلام اغتصاب قتل سرقة اختلاس تحرش اختطاف كريساج ... اليس فينا من هو ناجح ببلدنا ؟ نريد ان نراهم كدلك على اليوتوب ليحكو تجارب نجاحاتهم و افكارهم الايجابية ام اننا شعب لا نشارك نجاحاتنا ونضهر بالانترنت فقط لنهتف عاش الملك و بغيت حقي : ماتعاودش نجاحاتك غايضربوك بالعين ....
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-4
20 - حاتم الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:56
السؤال المطروح.. متى ستكون الاحزاب الاخرى على موعد مع الشباب
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-4
21 - hassan jawadi الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:57
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، و دائما يؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الناجحة التي تترأسه.
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-7
22 - نورة الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:57
واصلو مساركم الناجح ولا تكترثو بالعدميين الفاشلين
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-12
23 - عياد الخرشي الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:59
الاحزاب السياسية بصدد إعادة الاعتبار للشباب و هذا امر محمود
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-11
24 - محمد الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:02
من لاحظ من السادة القراء أن أتباع أخنوش هرولوا للتعليق بصيغة إيجابية، من أجل إيهام الناس أن هذا المنبوذ له قاعدة شعبية...؟ ؟
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6
25 - مواطن مغربي الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:04
خطاب الرئيس في محله خطاب مسؤول وموجه
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-8
26 - محمد جلال الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:04
المغاربة سئموا من استحمارهم بالخطب الرنانة والميؤوس منها، لأنها منبثقة من ضلال وتصب في الاستغلال والمنفعة الشخصية ولا علاقة لها بالمصلحة العامة.
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6
27 - راندة بنته الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:05
هذا هو المعقول والعمل الجدي ... باركا علينا من شراف فين مامشينا لقاوهم بغينا الشباب يتحرك ويبان ويخدم الحمد لله عندنا طاقات وكفاءات خاصها غي تعطا لها فرصة.
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-6
28 - كريم الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:06
أخنوش رجل يعلم جيدا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار يستحق حزبه حقائب وزارة الصحة والتعليم
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-9
29 - الشيماء الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:07
المغرب لديه ما يكفي من الطاقات والكفاءات الشبابية التي تطمح لفداء هذا الوطن لا ينقصها سوى الدعم والتشجيع وهذا ما يقوم به الوزير الشهم زعيم التجمعيين .
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-6
30 - hammoi الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:07
الدباب الالكتروني كتر ، فيناهوا مول مبيد الحشرات بايكووو الاخوان !!!
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-1
31 - عروبي فالمغرب الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:07
حزب التجمع الوطني للاحرار مدرسة يصعب على الفاشلين فهم مناهج العمل و المعقول
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-9
32 - رضا الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:07
الناس خدامين وبغاوو يحلو المشاكل ماشي بحال شي وحدين بغاوو يركبو على المطالَب لأ غراض سياسياوية. أغاراس أغاراس
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0
33 - ابو المغوفل الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:09
انه يتكلم عن محاربة الفقر في فرنسا ايها المغفلون ابو ال
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1
34 - مرين الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:10
الاحرار في الطريق الصحيح بعد ترؤس عزيز اخنوش للحزب. دينامية قوية .. تكوين .. هيكلة.. اجهزة موازية للحزب .. القرب من المواطن . كل هذا بدأ يزعج الاحزاب الاخرى .. 
نتمنى التوفيق لهؤلاء الشباب 
فالاوطان تبنى بسواعد شبابها
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-1
35 - كونيتو. خليني اعليك الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:11
كثيرون مروا و قالوا مثل اقوالكم المزخرفة والتي لاتشري خضرة واكثر واصبحوا في بلاد العدم من العدم لا يصح الا الصحيح.
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0
36 - amal lmir الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:11
حزب التجمع يواصل مساره الناجح بامتياز وهاهو ااسيد الرئيس يجدد لقاءاته مع شباب المستقبل ..وهذا ان دل فإنما يدل على نزعته التواصلية واستراتيجيته الفعالة.
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0
37 - رشيد الراشدي الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:11
مسار ناجح ومخططات محكمة لحزب التجمع الوطني للأحرار، والدينامية التي يعرفها الحزب من كل الجوانب ستعود عليه وعلى الوطن مستقبلا بالنفع
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0
38 - سلمى الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:11
الحمد لله ملي عندنا احزاب تتفكر بعقلية التكوين و الانفتاح
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0
39 - كريمة الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:12
الحزب اليوم في طريقه الصحيح.. و هذا نموذج الاحزاب التي نريدها في مغرب يتطور
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40 - عفان الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:12
مبادرة هادفة قل نظيرها هاته الأيام وما أحوجنا الى فتح جسور الحوار وتبادل الأفكار والأراء ، بالتوفيق لشبيبة التجمع
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41 - ملاحظ الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:12
حزب الحمامة عودنا على المبادرة لأنه حزب شجاع يقوم بدوره كما يجب نتمنى أن تستفيد منه باقي الأحزاب النائمة التي لم يعد يسمع صوتها
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42 - حليمة الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:13
ستشكل الجامعة الصيفية الثانية للشبيبة التجمعية ملتقى شبابي طفرة متميزة للأداء الحزبي على المستوى الوطني، حيث يثير الحدث العديد من الاعتبارات نذكرها على الشكل التالي:
- العمل انسجاما مع الدعوات الدولية الرامية إلى ضرورة إشراك شريحة الشباب ضمن دورة القرار العام والحياة العامة؛
- تشبيب العمل السياسي عبر تمكين الشباب المغاربة من آليات المشاركة السياسية الناجعة؛
- تنشئة الجيل الصاعد عبر غرس قيم ومبادئ من شأنها دفع الشباب إلى الانخراط الجدي والمسؤول في حركية المجتمع الراهنة والمستقبلية.
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43 - مصطفى كرم الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:13
المواطن المغربي ينتظر بفارغ الصبر احزاب سياسية تتحرك، تنمو، و تترجم انتظارات المواطنين الى افعال.. و الحمامة خير نموذج للحزب الذي يعبر عن المغاربة ويقترب منهم ويتواصل معهم . موفقين إن شاء الله
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44 - خديجة الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:14
شبيبة اغراس اغراس قادمة بقوة وستبصم على اداء قوي لا شك خاصة مع وجود شباب طموح
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45 - صلاح الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:14
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب المبادرات الهادفة، شكرا للقاىد أخنوش
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