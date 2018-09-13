24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:06
|13:28
|16:55
|19:41
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وسط الدمار .. القطار يشق طريقه مجددا من بغداد إلى الفلوجة
- "الليغا" .. برشلونة وريال مدريد في زيارة باسكية
- البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة .. أردوغان: لسنا في أزمة
- تونس تعتزم بيع 11 سيارة فارهة لعائلة بن علي
- نزاعُ الصحراء يؤخر إتمام صفقة بيع "سهام للتأمين"
رصيف الصحافة: الداخلية تحاصر مؤسسات التعليم الخاص العشوائية (5.00)
- مخاطر وخيمة على الصحة تدفع أوروبا إلى إلغاء "الساعة الإضافية" - (106)
- الجزائر تُنافس "غاز المغرب" ببناء خط أنابيب جديد يستهدف أوروبا - (85)
- حين دعا الملك الراحل الحسن الثاني إلى العناية بالدارجة المغربية - (80)
- رئيس الحكومة "يفتخر" باستفادة مليون مغربي من برامج محو الأمية - (69)
- أخنوش يطالب بالتصدي لـ"تيارات العدم اليائسة" - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزير الشباب والرياضة ينفي إعفاء مسؤولين
على إثر الأخبار التي نشرتها بعض المنابر الإعلامية حول ما أسمته "حملة تغييرات للمسؤولين والمديرين بوزارة الشباب والرياضة"، نفى رشيد الطالبي العلمي، الوزير الوصي على القطاع صحة ما تم تداوله.
وقال الطالبي العلمي، في تصريح صحافي، إن هذه الأخبار مجرد مزاعم وشائعات، وإن أهم ما تعرفه الوزارة حاليا هو الانكباب على العمل والتصحيح وإنجاز الأوراش المفتوح.
وأكد وزير الشباب والرياضة أنه حريص على تقييم أداء الموارد البشرية التابعة لقطاعه أكثر من اهتمامه بالتغيير والإعفاءات؛ ما لم يكن وراء ذلك دواع أو أسباب إدارية أو قانونية أو مسطرية.
الطالب العلمي أضاف: "المديريات المركزية التي شملتها تغييرات كانت بسبب استفادة مسؤوليها من تعيينات سامية جديدة أو بسبب انتهاء الفترة القانونية لتعيينهم بهذه المناصب. وبالتالي فهم يغادرونها بطواعية، احتراما للقانون والمساطر الإدارية المعمول بها".
وجوابا عن سؤال يتعلق بالأشخاص المرشحين لخلافة المديرين المغادرين، ممن انتهت فترة تعيينهم، أجاب المسؤول الحكومي: "المعمول به حاليا هو فتح الترشيح للتنافس، من خلال المثول أمام لجنة إدارية تتكون من مسؤولين ينتمون إلى قطاعات خارجية لاختيار المسؤول الأحق بهذا المنصب".