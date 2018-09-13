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كُتّاب وآراء
مجلس الحكومة يقرّ تعيينات جديدة في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، إذ تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تجديد تعيين إبراهيم حافيدي في منصب مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وأحمد البواري في منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي - قطاع الفلاحة، ونبيل شوقي في منصب مدير تنمية سلاسل الإنتاج – قطاع الفلاحة.
بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تم تعيين محمد بريويك في منصب مدير المعهد العالي للدراسات البحرية، فيما تم تعيين نبيل حمينة في منصب رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وذلك على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
المجلس صادق، أيضا، على تعيين عبد الإله بوطالب في منصب مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة، وعبد الرحمان المعروفي في منصب مدير معهد باستور المغرب، على مستوى وزارة الصحة، وكذاإسماعيل العلوي الإسماعيلي في منصب الكاتب العام بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فضلا عن تعيين رازي بوزكري في منصب مدير التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بكتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.