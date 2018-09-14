أخنوش يجري مباحثات مع وزير الفلاحة الروسي

هسبريس - و.م.ع

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بسان بطرسبورغ الروسية، مباحثات مع وزير الفلاحة الروسي، دميتري باتروشيف، تناولت آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الفلاحة والصيد البحري.

وتأتي هذه المباحثات، التي حضرها نائب وزير الفلاحة ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري،على هامش مشاركة المسؤول الحكومي المغربي في النسخة الثانية للمنتدى والمعرض الدولي للصناعة والمنتجات وتكنولوجيات الصيد (معرض المأكولات البحرية في روسيا) بالعاصمة الشمالية لروسيا، المنظمين في الفترة ما بين 13 و15 من شتنبر الجاري .

وتطرق الجانبان خلال هذه المحادثات الى عدد من القضايا المتعلقة بقطاعي الصيد البحري والفلاحة، حيث تم الاتفاق على دعم وضمان تسريع تنفيذ مشروع الممر الأخضر، هذا المشروع الذي تم تقدميه أمام أنظار الملك محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2016. ومن جهة اخرى أشاد الوزيران المغربي والروسي بالتقدم الجيد لاتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب وروسيا.

ويفتح الممر الأخضر أمام الدولتين إمكانيات كبيرة بخصوص تيسير تجارة المنتجات الفلاحية وصيد الأسماك، خاصة منها الطازجة، لا سيما من خلال تعاون جمركي أوثق. بينما أكد الجانبان على رغبتهما في تعزيز التجارة بين البلدين والتعاون الصحي لجعلهما أكثر مرونة.