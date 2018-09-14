24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:2816:5519:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأمم المتحدة: المغرب مارس "أعمالا انتقامية" ضد نشطاء حقوقيين (5.00)

  2. إسرائيل تهدم مساكن فلسطينيين في الضفة الغربية (5.00)

  3. جمهور الرجاء البيضاوي يتشبث بتنظيف المدرجات (5.00)

  4. صعق كهربائي ينهي حياة قاصر بقيادة الهدامي (5.00)

  5. وشاية كاذبة تجرّ أفراد أسرة إلى ردهات المحاكم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | أخنوش يجري مباحثات مع وزير الفلاحة الروسي

أخنوش يجري مباحثات مع وزير الفلاحة الروسي

أخنوش يجري مباحثات مع وزير الفلاحة الروسي
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 17:10

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بسان بطرسبورغ الروسية، مباحثات مع وزير الفلاحة الروسي، دميتري باتروشيف، تناولت آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الفلاحة والصيد البحري.

وتأتي هذه المباحثات، التي حضرها نائب وزير الفلاحة ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري،على هامش مشاركة المسؤول الحكومي المغربي في النسخة الثانية للمنتدى والمعرض الدولي للصناعة والمنتجات وتكنولوجيات الصيد (معرض المأكولات البحرية في روسيا) بالعاصمة الشمالية لروسيا، المنظمين في الفترة ما بين 13 و15 من شتنبر الجاري .

وتطرق الجانبان خلال هذه المحادثات الى عدد من القضايا المتعلقة بقطاعي الصيد البحري والفلاحة، حيث تم الاتفاق على دعم وضمان تسريع تنفيذ مشروع الممر الأخضر، هذا المشروع الذي تم تقدميه أمام أنظار الملك محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2016. ومن جهة اخرى أشاد الوزيران المغربي والروسي بالتقدم الجيد لاتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب وروسيا.

ويفتح الممر الأخضر أمام الدولتين إمكانيات كبيرة بخصوص تيسير تجارة المنتجات الفلاحية وصيد الأسماك، خاصة منها الطازجة، لا سيما من خلال تعاون جمركي أوثق. بينما أكد الجانبان على رغبتهما في تعزيز التجارة بين البلدين والتعاون الصحي لجعلهما أكثر مرونة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.