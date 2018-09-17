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الرئيسية | سياسة | "شعبويو إيطاليا" يعلنون شن الحرب على الصحف

"شعبويو إيطاليا" يعلنون شن الحرب على الصحف

"شعبويو إيطاليا" يعلنون شن الحرب على الصحف
لوبومير ميلاسين*
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 02:57

أعلن لويجي دي مايو، أحد ركني الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا، الحرب على الصحف المتهمة بـ"تلويث النقاش" العام، مهددا بحرمانها من إعلانات الشركات العامة.

وقال دي مايو، زعيم حركة 5 نجوم، هذا الأسبوع عبر فيسبوك، "إن الصحف (...) تلوث يوميا النقاش العام، والأسوأ أنها تفعل ذلك بفضل المال العام".

وأضاف أن الميزانية الإيطالية القادمة "ستشهد خفضا للمساهمات العامة غير المباشرة (للصحافة)، ونحن بصدد إعداد رسالة إلى الشركات التي تملك الدولة مساهمة فيها لنطلب وقف الدفع للصحف".

وحركة خمس نجوم، ومؤسسها بيبي غريلو، على قناعة بأن وسائل الإعلام التقليدية ترغب في إفشال تجربتها في الحكم بالتحالف مع حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني (يمين متشدد).

ويوجه دي مايو (32 عاما) ووزراء حركة خمس نجوم، وكذلك رئيس الحكومة، جوزيبي كونتي، وعدد من وزراء الرابطة، الانتقادات عبر "فيسبوك" و"تويتر" إلى الصحافة التقليدية وما تنشره، باسم الدفاع عن "الشعب" ضد "المنظومة القائمة".

*أ. ف. ب

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