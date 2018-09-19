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الرئيسية | سياسة | طهران تخاطب بوريطة: المغرب يجتر "الإيرانوفوبيا"

طهران تخاطب بوريطة: المغرب يجتر "الإيرانوفوبيا"

طهران تخاطب بوريطة: المغرب يجتر "الإيرانوفوبيا"
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 21:00

لم يتأخر ردُّ الخارجية الإيرانية على تصريحات وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، التي هاجم فيها الدولة الفارسية ومطامحها التوسعية في إفريقيا، موردا أن "بلاد فارس تستعملُ ورقة الانفصال لتحويل النزاع الإقليمي بين الجزائر والجبهة من جهة، والمغرب من جهة ثانية، إلى وسيلة تمكنها من توسيع هيمنتها في شمال وغرب إفريقيا".

الرد الإيراني على تصريحات بوريطة جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الذي قال إن "ادعاءات وزير الخارجية المغربي ليست فقط غير صحيحة، بل هي أيضا اجترار مكرر للإيرانوفوبيا التي تهدف إلى بث الانشقاق والانقسام داخل العالم الإسلامي"، مضيفاً أن "العلاقات الجيدة وتبادل الزيارات بين المسؤولين والشخصيات الإفريقية والإيرانية يؤيد رؤية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول محور التعاون مع الدول الهامة في هذه المنطقة من العالم".

وتأتي خرجة المسؤول الإيراني ردا على ما اعتبرها "المزاعم الأخيرة لوزير الخارجية المغربي بشأن قطع علاقات بلاده مع إيران واتهامه طهران بالسعي إلى بسط نفوذها في إفريقيا"، قائلا إن "علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الدول الإفريقية مبنية دوما على الاحترام المتبادل لحق السيادة الوطنية وتنمية مجالات التعاون المشترك فيما بينها".

وتابع المسؤول الإيراني: "من المؤسف، فإن مزاعم وزير الخارجية المغربي، التي تم بثها في أكثر وسائل الإعلام الأميركية للمحافظين الجدد تطرفا وعنصرية، تعتبر تناغما مع الإدارة المعادية لإفريقيا في البيت الأبيض، أكثر من أن تعبر عن نظرة واقعية للقضايا الإفريقية".

واستطرد قاسمي بأن "قطع علاقات هذا البلد مرتين مع إيران خلال عقد من العلاقات الثنائية، يثبت أن هذا البلد لا يتمتع بسلوك ثابت في علاقاته الخارجية، وأنه يخضع لتأثير إيحاءات الأطراف الأخرى وضغوطها أكثر من اهتمامه بضمان مصالح الشعب والبلد على الأمد البعيد".

وأورد المتحدث ذاته أن "المغرب يصدر مزاعم غير مدروسة ومبنية على الاتهامات التي يمليها الآخرون؛ مزاعم ليس لها أساس من الصحة، بل إنها اجترار للاتهامات ضد إيران من قبل الذين يرغبون في بث الشقاق والفرقة في العالم الإسلامي".

وتأتي الخرجة الإعلامية للمسؤول في الخارجية الإيرانية عقب تصريحات بوريطة التي قال فيها إن إيران تتطلع إلى الاستفادة من دعمها لـ "البوليساريو" من أجل توسيع هيمنتها في منطقة شمال وغرب إفريقيا، لا سيما في البلدان الواقعة على الواجهة الأطلسية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق هنا بواجهة "للهجوم الذي تشنه طهران في إفريقيا".

وأضاف بوريطة، في حديث للموقع الإخباري الأمريكي "بريتبار"، أن "إيران ترغب في استخدام دعمها للبوليساريو لتحويل النزاع الإقليمي بين الجزائر والجبهة الانفصالية من جهة، والمغرب من جهة ثانية، إلى وسيلة تمكنها من توسيع هيمنتها في شمال وغرب إفريقيا، وخاصة في الدول الواقعة بالساحل الأطلسي".

وأبرز المسؤول المغربي أن "البوليساريو" ليست سوى جزء من "نهج عدواني" لإيران تجاه شمال وغرب إفريقيا، مشيرا إلى أن الجبهة الانفصالية تعد منظمة "جاذبة" بالنسبة لطهران وحزب الله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الزغبي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 21:35
إيران تريد كذا..
إيران تنوي كذا..
إيران ستفعل كذا..
هذا خلاصة ما يقوله الوزير بوريطة...
نريد أدلة و إثباتات وليس رجم الغيب والحكم بالنوايا !
وزارة الخارجية المغربية في عهد الحسن الثاني كانت أكثر حكمة وتأثيرا
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2 - ملاحظ مغربي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 21:35
فقهاء ايران للاسف الشديد اصبح شغلهم الشاغل هو التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وبث الفتنة والتفرقة والحروب الأهلية فيها، ولنا الدليل على ذلك في كل من العراق و سوريا واليمن ولبنان وغيرها..
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0
3 - منير الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 21:39
و بقات ليكم غا ايران تاهيا جبدوا معاها الصداع
ما لم يكن هناك دليل ملموس فلا داعي ل اتهامات
اش جاب حزب الله و ايران لبوليزاريو
تفك حريرتها غير مع الحصار الاقتصادي لي دايره usa
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4 - مغربي مكلخ الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 21:46
سيد بوريطة، العدو الحقيقي الذي يتربص بنا الدوائر هو الجار الشرقي الذي عانقت وزير خارجيته في أكثر من مناسبة (عبدالقادر مساهل) أما إيران فلديها ما يكفيها من المشكلات ويبقى المغرب آخر همها.
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