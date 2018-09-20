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الرئيسية | سياسة | مئات الآلاف من الشيعة يحيون ذكرى مقتل الحسين في كربلاء

مئات الآلاف من الشيعة يحيون ذكرى مقتل الحسين في كربلاء

مئات الآلاف من الشيعة يحيون ذكرى مقتل الحسين في كربلاء
هسبريس – متابعة (صور: أ.ف.ب)
الخميس 20 شتنبر 2018 - 11:00

أحيا مئات الآلاف من الزوار الشيعة، اليوم الخميس، ذكرى مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، في مدينة كربلاء جنوبي العراق.

وذكر مراسل وكالة الأناضول التركية أنه، على مدى الأسبوع الماضي، وصل آلاف الزوار الشيعة من مختلف المحافظات إلى مدينة كربلاء لإحياء ذكرى من يعتبرونه الإمام الثالث، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي إلى جانب سلاح الجو.

ومنعت القوات الأمنية دخول السيارات لمسافة تقدر بأكثر من 5 كيلومترت عن ضريح الحسين وسط مدينة كربلاء، وتولت قوات إضافية فرض أطواق أمنية حول مدينة كربلاء، حسب مصدر عسكري.

وقال المقدم صفاء كامل، من قيادة عمليات الفرات الأوسط (تابعة للجيش)، إنه "إلى غاية الآن، لم يسجل أي حادث إرهابي يستهدف الزوار.. قوات الأمن فرضت إجراءاتها على محيط مدينة كربلاء، فيما تولت قوات الحشد الشعبي حماية المنطقة الصحراوية خارجها".

وأضاف كامل أن "عشرات الآلاف من الجنود وقوات خاصة أخرى تتولى توفير الحماية للزائرين"، مشيرا إلى أن "حركة السيارات داخل مدينة كربلاء منعت بشكل تام، باستثناء العجلات التي تحمل ترخيصا أمنيا".

وتنتهي الزيارة، ظهر اليوم، بعد أداء ما يعرف بـ "ركضة طويريج"، وهي أحد أبرز طقوس إحياء الذكرى التي يؤديها الشيعة في العاشر من شهر محرم، وهي عبارة عن هرولة جميع الحاضرين من منطقة قنطرة السلام (خارج مدينة كربلاء) باتجاه ضريح الحسين رافعين الأيادي ومرددين "يا حسين.. يا حسين".

ومعركة كربلاء أو "واقعة الطف" استمرت ثلاثة أيام، وختمت في 10 محرم سنة 61 هـ (12 أكتوبر 680م)، بين أتباع الحسين بن علي بن أبي طالب، وجيش يزيد بن معاوية.

ويرتدي أغلب الزائرين الملابس السوداء ويرفعون رايات حمراء وأخرى سوداء دلالة على التأييد للحسين، مع إطلاق هتافات قالها: "هيهات هيهات منا الذلة"، قبل مقتله بواقعة الطف بكربلاء.

ويقيم العراقيون الشيعة، اليوم، مآتم ومجالس عزاء في بغداد ومحافظات أخرى جنوبي البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - جونيمار الخميس 20 شتنبر 2018 - 11:29
امريكا تضحك عليهم ولا تصفهم بالارهابييين لانهم ينحرون انفسهم ولا يؤذون الاخرين
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16
2 - جواد الخميس 20 شتنبر 2018 - 11:37
الرؤوس الفارغة اجدى ان تشق بالسيوف
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30
3 - didi الخميس 20 شتنبر 2018 - 11:39
الله يهدينا ويهديهم الكل ضال الا من رحم الله
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33
4 - حسن نصر الله الخميس 20 شتنبر 2018 - 11:40
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فيلم ديال الخليع ماشي إحتفال بعاشورا . ضرب الرؤوس حتى يخرج الدم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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27
5 - عبد الصمد الخميس 20 شتنبر 2018 - 11:40
قمة الانحطاط الفكري هو الذي نراه في طقوس الشيعة.
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24
6 - احمد الخميس 20 شتنبر 2018 - 11:40
الحمد لله على نعمة المغرب.اللهم اهدينا
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23
7 - Bob الخميس 20 شتنبر 2018 - 11:42
التشرميل العلني
الاسلام يعني (السلام ) كاين غير النبي (ص) أو بس
لا نريد رؤية التوب الأبيض ملطخ بدماء
علموا أبناءكم على قيم الاحترام والتسامح والنظافة
آش هد المنظر الجاهلي
2018 septembre
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21
8 - رشيد الخميس 20 شتنبر 2018 - 11:42
اللهم ثبتنا على دينك و سنة نبيك المصطفى عليه افضل الصلوات وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين .
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22
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