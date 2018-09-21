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الرئيسية | سياسة | مباحثات تجمع بنشماش بوزير خارجية موريتانيا

مباحثات تجمع بنشماش بوزير خارجية موريتانيا

مباحثات تجمع بنشماش بوزير خارجية موريتانيا
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 00:05

استقبل حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، الخميس بمقر المجلس، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، مرفوقا بسفير بلاده المعتمد لدى المملكة المغربية، محمد لمين الشيخ فاضل.

وأفاد بلاغ توصلت به هسبريس بأن الجانبيْن عبّرا خلال اللقاء عنمتانة وعمق الروابط الإنسانية والتاريخية والروحية والأخوية الراسخة، وعلاقات حسن الجوار، والتضامن الموصول الذي يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية العلاقات الخاصة التي تجمع بين الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد عبد العزيز، ودورهما في تعزيز علاقات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى بناء شراكة نموذجية تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف البلاغ ذاته أن الجانبيْن أكّدا أن الإمكانيات والفرص المتاحة والتحديات المطروحة والمصير المشترك، تستدعي من الرباط ونواكشط تنشيط آليات التنسيق والتشاور ومضاعفة الجهود لتعزيز التعاون المثمر في مختلف المجالات لما فيه خدمة مصالح البلدين، وتدعيم صرح "المغرب الكبير" للاستجابة لطموحات وتطلعات الشعوب المغاربية إلى المزيد من التكامل والاندماج والأمن والاستقرار.

وشدّد الجانبان، وفق البلاغ ذاته،"على أهمية البعد البرلماني المشترك في تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين البلدين لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية"، فيما لم يفت رئيس مجلس المستشارين، خلال هذا اللقاء، "التنويه بنجاح مسلسل الانتخابات الأخيرة التي عرفتها الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي ستساهم في تعزيز التجربة الديمقراطية بهذا البلد الشقيق".

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1 - مفتاح الخميس 20 شتنبر 2018 - 23:52
جاء الى البرلمان للبحث عن دباجة لتغيير الدستور الموريطاني لفسح المجال لولد عبد العزيز ولاية ثالثة
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