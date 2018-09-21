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كُتّاب وآراء
"حمامة الأحرار" تطفئ "مصباح الإخوان" في الانتخابات الجزئية بالمضيق
هزم مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بالمضيق- الفنيدق مرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية التي أجريت اليوم الخميس، مسترجعا بذلك مقعده البرلماني الذي خسره في يونيو الماضي.
ورغم التعبئة الكبيرة التي قام بها "حزب المصباح" عن طريق تنظيم أكثر من مهرجان خطابي بحضور قياديين بارزين في أمانته العامة ووزرائه، وفِي مقدمتهم الوزير عبد العزيز رباح، وَعَبَد العزيز أفتاتي، إلا أن "حزب الحمامة"، الذي اختار تواصلا بأعضائه محليا، استطاع حسم الفوز لصالحه وبنسبة عالية.
تبعا لذلك فاز البرلماني السابق عن "حزب الحمامة" أحمد المرابط السوسي، والذي فقد مقعده، بما مجموعه أزيد من 9003 صوت؛ في حين حصل مرشح حزب العدالة والتنمية على قرابة 9001 صوت.
وكانت المحكمة الدستورية أبطلت انتخاب النائب البرلماني أحمد المرابط السوسي، الذي فاز في الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 21 دجنبر 2017 عن دائرة عمالة المضيق-الفنيدق، وأمرت بتنظيم اقتراع جزئي جديد في هذه الدائرة.
ويعود سبب إلغاء المقعد البرلماني للنائب المنتمي إلى فريق التجمع الدستوري إلى استغلاله الرموز الوطنية في حملته الانتخابية، إذ نشر صورة له مع عاهل البلاد وهو يقبل يده في صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إبان الحملة الانتخابية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
حزب تحار الدين لن تقوم له قاءمة مرة اخرى بعدما انفضح امام المغاربة وأظهر فشله الذريع على جميع الاصعدة ..
الالاف كتصوت او فهم تسطا.
و هدا للي اطلع و الله لا دار شي لعبة، حيت باين غير لحاس الكابة.
اما هداك حزب الويل، ع.ت. و الله منصوت عليه و خ من عرف اشنو غيوقع، حزب المنافقين و الخونة.