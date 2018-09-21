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الرئيسية | سياسة | "حمامة الأحرار" تطفئ "مصباح الإخوان" في الانتخابات الجزئية بالمضيق

"حمامة الأحرار" تطفئ "مصباح الإخوان" في الانتخابات الجزئية بالمضيق

"حمامة الأحرار" تطفئ "مصباح الإخوان" في الانتخابات الجزئية بالمضيق
هسبريس من الرباط
الخميس 20 شتنبر 2018 - 23:00

هزم مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بالمضيق- الفنيدق مرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية التي أجريت اليوم الخميس، مسترجعا بذلك مقعده البرلماني الذي خسره في يونيو الماضي.

ورغم التعبئة الكبيرة التي قام بها "حزب المصباح" عن طريق تنظيم أكثر من مهرجان خطابي بحضور قياديين بارزين في أمانته العامة ووزرائه، وفِي مقدمتهم الوزير عبد العزيز رباح، وَعَبَد العزيز أفتاتي، إلا أن "حزب الحمامة"، الذي اختار تواصلا بأعضائه محليا، استطاع حسم الفوز لصالحه وبنسبة عالية.

تبعا لذلك فاز البرلماني السابق عن "حزب الحمامة" أحمد المرابط السوسي، والذي فقد مقعده، بما مجموعه أزيد من 9003 صوت؛ في حين حصل مرشح حزب العدالة والتنمية على قرابة 9001 صوت.

وكانت المحكمة الدستورية أبطلت انتخاب النائب البرلماني أحمد المرابط السوسي، الذي فاز في الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 21 دجنبر 2017 عن دائرة عمالة المضيق-الفنيدق، وأمرت بتنظيم اقتراع جزئي جديد في هذه الدائرة.

ويعود سبب إلغاء المقعد البرلماني للنائب المنتمي إلى فريق التجمع الدستوري إلى استغلاله الرموز الوطنية في حملته الانتخابية، إذ نشر صورة له مع عاهل البلاد وهو يقبل يده في صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إبان الحملة الانتخابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - البيضاوي الخميس 20 شتنبر 2018 - 23:13
وماذا كنتم تنظرون منه بعدما كذبوا على الشعب ولم يقدموا له شيءا ولم يخدموا سوى مصالحم الخاصة..
حزب تحار الدين لن تقوم له قاءمة مرة اخرى بعدما انفضح امام المغاربة وأظهر فشله الذريع على جميع الاصعدة ..
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33
2 - منير الخميس 20 شتنبر 2018 - 23:17
هذه بداية فقط، حزب الإخوان سيخسر كل الإنتخابات القادمة وسيصبح حزبا صغيرا في المستقبل لأنه وعد المغاربة بالكثير وفي الأخير لم يعطيهم شيأ، حزب كنا نظنه مخالفا لباقي الأحزاب المخزنية ولكن الآن اتضح انه اكبر حزب مخزني!
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30
3 - الشمالي الخميس 20 شتنبر 2018 - 23:18
الحقيقة لولا رياح المتوسط لاحترقت الحمامة المسكينة إلى الأبد..
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0
4 - جريء الخميس 20 شتنبر 2018 - 23:25
ههههه، هو يدير لاباس و المصوتيين ابقاو مزالط.
الالاف كتصوت او فهم تسطا.
و هدا للي اطلع و الله لا دار شي لعبة، حيت باين غير لحاس الكابة.
اما هداك حزب الويل، ع.ت. و الله منصوت عليه و خ من عرف اشنو غيوقع، حزب المنافقين و الخونة.
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14
5 - أبو أروى الخميس 20 شتنبر 2018 - 23:26
العدالة والتنمية خانوا الامانة وليسوا أهلا لها . فلينتظروا الهزائم وبئس المصير.
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25
6 - سعيد الخميس 20 شتنبر 2018 - 23:27
المصباح يضيء لاكنه معرض للانطفاء لخلل داخلي أو طارئ خارجي، أما الحمام فيلحق بطلاقة خاصتا ان وجد من يطعمه فإنه يتكاثر بسرعة و يرجع دائما إلى عشه ههه
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-8
7 - Mohamed ibanaissati الخميس 20 شتنبر 2018 - 23:29
هنيئا للسيد الحاج احمد المرابط السوسي بهادا الفوز المستحق.
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-5
8 - راس الطارو الخميس 20 شتنبر 2018 - 23:33
لاتوجد كفاءات ولاطاقات فقط توظف الحزبية الضيقة لخدمة الكراسي والمناصب. حزب العدالة حزب الإخوان يتصدر القافلة بسجل التعيينات على مقياس الانتماء. ورغم الحقائق القاطعة الناطقة المحقة لن يتقبل هذا زبانيتهم الذين ينتشرون في المواقع الالكترونية كالفطريات وهذا شيء طبيعي......من حقهم الهرولة لتأمين مستقبلهم الذي يبنونه على ظهر واقع تفشى فيه منطق الجهل والجهالة. .
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10
9 - واحد من الناس الخميس 20 شتنبر 2018 - 23:33
الله يهديكم اشمن 9003 اصوات حسب ما يروج راه مافاتتش 2500 صوت ؟؟
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-2
10 - عبد العظيم الخميس 20 شتنبر 2018 - 23:37
رغم كيد الكائدين، رفرفت الحمامة عاليا متجاوزة قنديل العدالة والتنمية الذي انطفأ منذ سنوات... نتمنى أن ينجح الاحرار في 2021، لأنه مليء بالأطر التي يمكنها تسيير بلد بحجم المغرب، أما العدالة والتنمية، فموقعها في المعارضة لأنها تتقن فن الكلام بدون عمل، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه!
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11 - cherif الخميس 20 شتنبر 2018 - 23:59
وماذا عن حزب الشمعة الحزب الاشتراكي الموحد ؟؟؟؟؟
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12 - الهاشمي الخميس 20 شتنبر 2018 - 23:59
رغم ان حزب الحمامة حزب مخزني له اليد في تدهور وتأخر البلاد وتأزمها الا انني أفضله على حزب البيجيدي الذي كذب لسنوات على المغاربة الذين وضعوا فيه الثقة ظانين انهم وجدوا اخيرا من يستمع اليهم ووعدهم بحل مشاكلهم ولكن الصدمة كانت قاسية عندما اتضح ان هذا الحزب لا تهمه مصالح المغاربة بتاتا وانما يخدم فقط مصالح الدولة العميقة التي سئم المغاربة سياستها منذ عقود.
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13 - مامادو الجمعة 21 شتنبر 2018 - 00:08
يا معشر الباجدية ليس هناك مسلم يعرف دينه ويخاف الله ثم يشارك في سياسة يدري انها محسومة مسبقا لصالح المفسدين ويعرف انهم هم من يتحكمون فيها ويرسمون خطوطها العريضة ويحددون قواعدها ويعلم علم اليقين انه لن يغير فيها شيئا, لا يشاركهم فيها الا منافق منبطح و راكن لأهل الظلم والفساد اشرأب قلبه بحب الدنيا وحب المناصب و الرواتب السمينة وتغليب مصلحته على مصلحة أمته ومع ما يُلحقه بذلك من الضرر بعقيدته ودينه الذي يدعو للحق والوضوح ويرفض الظلم والركون لأهله ويرفض المداهنة والتقية والمساومات السياسية على الثوابت والمقدسات الدينية حتى لو ضلل هذا المنافق نفسه وضلل غيره بدعاية أنه يسعى للاصلاح ما استطاع فليس بيديه اصلا استطاعة للاصلاح فما هو الا موظف مأمور وخادم مأجور يتلقى التعليمات ويطبقها ولا يحيد عن الدور الذي رسم له فلا سلطة لديه ولا قدرة على تحريك خيوط ودواليب السياسة المغربية الميؤوس من اصلاحها اصلا
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