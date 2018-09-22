العثماني يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس المالي

هسبريس - و.م.ع

مثل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الملك محمد السادس، اليوم السبت في باماكو، في حفل تنصيب الرئيس المالي إبراهيم بوبكار كيتا.

وكان العثماني مرفوقا خلال هذا الحفل، الذي نظمت بالموازاة معه احتفالات إحياء للذكرى 58 لاستقلال البلاد، بسفير المملكة في مالي حسن الناصري.

وحضر هذا الحفل، الذي تميز بتنظيم استعراض عسكري، رؤساء دول وحكومات إفريقية، وكذا ممثلو العديد من الدول.

وتمت إعادة انتخاب إبراهيم بوبكار كيتا لولاية ثانية عقب الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، الذي انعقد يوم 12 غشت المنصرم، وأدى الرئيس كيتا اليمين بباماكو، يوم 4 شتنبر الجاري، لولاية جديدة من خمس سنوات.

وكان الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى ابراهيم بوبكار كيتا بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مالي. وأعربت هذه البرقية للرئيس المالي عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموصول التوفيق في الاضطلاع بمهامه في هذه الولاية الجديدة.

ومما جاء في برقية الملك: "تجديد الشعب المالي الشقيق لثقته في شخصكم، لتعبير عن دعمه لما تبذلونه من جهود حثيثة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمالي ولفائدة وحدته واستقراره".

وأكد صاحب الجلالة للرئيس المالي "مساندة المملكة المغربية الثابتة لبلدكم الشقيق وللجهود الرامية الى الحفاظ على وحدته الترابية واستتباب السلم والأمن في مجموع منطقة الساحل والصحراء".