24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:46
|07:12
|13:25
|16:48
|19:29
|20:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المالكي: علاقات استثنائية تجمع المغرب وموريتانيا
- أزمة جديدة في "لارام" .. الربابنة يرفضون مهادنة الخطوط الملكيّة
- نشرة إنذارية: أمطار عاصفية تضرب جهات بالمغرب
- أوجار: أسئلة القلق تشغل المغاربة و"حزب الحمامة" سيقود الحكومة
- تتويج لأداء المكتب الوطني المغربي للسياحة بلشبونة
أزمة جديدة في "لارام" .. الربابنة يرفضون مهادنة الخطوط الملكيّة (5.00)
أطلال وقوارض وأزبال تُكسد التجارة في "أسواق الأحياء" بسطات (5.00)
موجة الهجرة السرية تضرب الريف وتغري مستفيدين من العفو الملكي (5.00)
- الوداد يكتفي بالتعادل أمام وفاق سطيف ويودع دوري أبطال إفريقيا - (133)
- مبروكي: لهذه الأسباب يعتبر غالبية المغاربة الفقر "مشيئة إلهية" - (132)
- العثماني يدعو المغاربة إلى الوقوف في صفّ واحد لمواجهة الفساد - (103)
- أوجار: أسئلة القلق تشغل المغاربة و"حزب الحمامة" سيقود الحكومة - (97)
- موجة الهجرة السرية تضرب الريف وتغري مستفيدين من العفو الملكي - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العلمي يحتفي بتعرض "البيجيدي" لهزيمة انتخابية
في أول رد فعل له على فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بالمضيق- الفنيدق على مرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية، التي أجريت الخميس الماضي، اختار المنسق الجهوي لـ"الحمامة" بالشمال، رشيد الطالبي العلمي، تقطير الشمع على "حزب المصباح"، حليفه في الحكومة.
وقال الطالبي العلمي في كلمة له في "الجامعة الصيفية لشباب الأحرار"، المنعقدة بمدينة مراكش، إن "نتائج معركة الانتخابات الجزئية كانت لها دلالات عميقة"، معتبرا أن الفوز الذي حققه مرشح حزبه "امتحان للتجمع الوطني في أرض الواقع بعيدا عن الذين يستهدفون الحزب ورئيسه".
وفِي رسائل موجهة إلى حزب العدالة والتنمية، قال العالمي إن النتائج "تعد جوابا من قبل المواطنين، وجاءت من القاعدة، إذ لم يسجل أن وزيرا قام بالحملة"، مشيرا إلى أن "المناضلين في الإقليم قدموا جوابا للذين يدعون أن الأحرار غير قادر على التعبئة"، وفق تعبيره.
"الجواب هو أن المواطنين لا يثقون إلا في حزب التجمع الوطني للأحرار، لأن هناك مشروعا مجتمعيا يدافع عنه المغاربة في مواجهة مشروع دخيل عليهم"، يقول العلمي، وزاد: "إذا كانت الشعوب تفتخر بالنجاح الثقافي والرياضي والنجاحات الاقتصادية والمقاولات الوطنية، فإن البعض يأتي لتحطيم الاقتصاد الوطني عن طريق التشكيك في المؤسسات والأحزاب والعمل الجمعوي".
وعن رئاسة عزيز أخنوش لحزب التجمع الوطني للأحرار قال العلمي: "تم انتخاب الأخ الرئيس، والذي يعد مفخرة للبلاد، بهدف نقل تجربة القطاع الخاص، والقائمة على الاستباقية لمواجهة المخاطر"، مسجلا أن الحزب "أصبح آلة منتجة".
وقال القيادي التجمعي: "المطلوب اليوم هو الإنتاج. وهذه الجامعة هدفها مناقشة الإشكالات التي تقلق بال الشباب، والاستماع بكل هدوء"، وزاد: "التجمع الوطني للأحرار اختار بناء المجتمع الذي ورثناه عن أجدادنا، لكونه محاربا جيدا ويعرف كيف يعيش".