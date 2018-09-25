الرباط تستضيف مجلس اتحاد الشبيبة الاشتراكية

هسبريس من الرباط

تنظم الأمانة العامة لاتحاد الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 شتنبر 2018، الدورة الأولى لمجلس الاتحاد التي تستضيفها الشبيبة الاتحادية، القطاع الشبابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمدينة الرباط.

وستنعقد الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، بالمقر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي بحي الرياض بمدينة الرباط، يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018، برئاسة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، بحضور سفيري دولتي فلسطين وليبيا بالمغرب، ومجموعة من الشخصيات السياسية والفكرية، وعدد من الفاعلين المدنيين.

وستعرف هذه الدورة المنظمة تحت شعار "من أجل اتحاد قوي وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي" مشاركة ممثلين عن مختلف الأحزاب والمنظمات الاشتراكية الديمقراطية والديمقراطية الاجتماعية بالعالم العربي، وممثلين عن مجموعة من الاتحادات الدولية للشباب، وممثلين عن المنتدى الديمقراطي الاجتماعي بالعالم العربي.

وبالإضافة إلى المصادقة على مختلف الوثائق ومشاريع الأوراق والمقررات التي سيتم عرضها على المؤتمر المقبل ووضع برنامج عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، ستتناول الدورة مجموعة من القضايا والمحاور تهم أساسا الوضع السياسي بالمنطقة العربية، وفي مقدمته مستجدات القضية الفلسطينية بعد مرور 25 سنة على اتفاق أوسلو، ومستجدات الوضع السياسي والأمني بليبيا بعد اتفاق الصخيرات، ومآلات ثورات الربيع العربي ومهام الشباب في ذلك، وأدوار ومهام المجتمع المدني في نشر قيم الحكامة وإدماج الشباب بالوطن العربي، والمشاركة السياسية للشباب، والتواصل السياسي وآليات نشر الخطاب السياسي وسط الشباب، والعولمة وتدبير قضايا الهجرة في أفق المؤتمر العالمي للهجرة بمراكش.

بالإضافة إلى القيام بمجموعة من الزيارات الميدانية ولقاء مجموعة من الشخصيات والمسؤولين، في مقدمتهم الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، ومحمد علمي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وعبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ومحمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.