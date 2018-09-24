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الرئيسية | سياسة | العثماني يشيد بسكان الحسيمة ويؤكد تطور البنية التحتية في الريف

العثماني يشيد بسكان الحسيمة ويؤكد تطور البنية التحتية في الريف

العثماني يشيد بسكان الحسيمة ويؤكد تطور البنية التحتية في الريف
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:00

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن مدينة الحسيمة شهدت تطوراً مهماً على مستوى العمران والبنيات التحتية، لكنها لازالت تحتاج إلى مزيد من العناية.

وخلال انطلاق أشغال المؤتمر الوطني العاشر للطرق في مدينة الحسيمة، اليوم الاثنين تحت شعار: "شبكة الطرق في مواجهة تحديات التمويل والحكامة"، قال العثماني: "احتضان الحسيمة لهذا المؤتمر يحمل رسالة إيجابية، لأنه اعتراف لهذه المدينة العزيزة واعتراف للإقليم الذي نتمنى له مزيدا من النمو البشري والإنساني والاقتصادي والاجتماعي وكذا الثقافي والحضاري".

ووجه العثماني تحية خاصة إلى شابات وشبان هذه المنطقة، موردا أن انعقاد أشغال الدورة العاشرة لمؤتمر الطرق في الحسيمة "اعتراف لهذه المدينة ولأهلها ولعمقها التاريخي والحضاري".

ودعا رئيس الحكومة المتدخلين في مجال البنيات الأساسية والطرق إلى بذل مزيد من الجهود لتوسيع الشبكة الطرقية، باعتبار "دورها الهام في التنمية والاستثمار وفي إيصال الخدمات إلى المواطنين".

ووقف العثماني عند أهم الإنجازات التي حققها المغرب في مجال الطرق والبنيات التحتية، منذ الاستقلال، مشيرا إلى توفر المغرب حاليا على 43 ألف كيلومتر من الطرق المعبدة، وعلى 1800 كيلومتر من الطرق السيارة، وعلى 1100 كيلومتر من الطرق السريعة، إلى جانب شبكة واسعة من الطرق المصنفة وغير المصنفة.

وبعد أن توقف عند التحديات التي مازالت تواجه شبكة الطرق، خصوصا القروية منها، وجه رئيس الحكومة رسالة إلى الفاعلين في القطاع الخاص للمساهمة في توسيع شبكة الطرق، وقال: "دورهم مازال قائما ونتمنى أن يزداد في المستقبل القريب في إطار الشراكة مع القطاع العام".

وأضاف العثماني أن مؤتمر الحسيمة "له أهمية كبيرة وسيكون له ما بعده، لأنه يؤشر لمرحلة جديدة"، مبرزا أن "طرح موضوعي التمويل والحكامة في مؤتمر شبكة الطرق له ما يبرره، لأنهما بمثابة تحديين لا يهمان المغرب فقط، بل عددا من دول العالم".

وتابع المتحدث بأن تفعيل مبدأ الحكامة في تدبير شبكة الطرق سيمكن من الاستفادة إلى أقصى حد من الإمكانيات البشرية والمالية وغيرها، "وسيكون لهذا تأثير إيجابي في المستقبل، والأمر نفسه بالنسبة لتطوير التمويل".

وفي هذا الصدد اقترح رئيس الحكومة ضرورة تطوير التمويل بالانتقال من وسائل التمويل التقليدية إلى وسائل التمويل المبتكرة، وذلك بالاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والعمل على تطويره ليواكب الديناميكية والحركية الموجودة.

ونوه رئيس الحكومة، بالمناسبة، بالدور الذي تضطلع به المقاولة الوطنية، مشيرا إلى استعداد الحكومة للتعاون معها بحكم دورها الأساسي، وزاد: "نحن نتطلع إلى أن تكون مساهمة المقاولة فاعلة وديناميكية."

ويشارك في المؤتمر المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس أكثر من 700 مشارك، من بينهم ممثلو الحكومة المغربية وحكومات بلدان أخرى، إضافة إلى خبراء مغاربة وأجانب وممثلي جهات مانحة معنية بالقطاع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - karim latlasi الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:13
كتصوبو غير الحسيمة دابا حنا لي فالاطلس ماشي بنادم، حنا بغينا غا ربع ديال داكشي لي عند الحسيمة، قهرتونا
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49
2 - massin الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:14
نعم .. و من أبرز نتائج تطور البنية التحتية هو هجرة الشباب بالآلاف عن طريق قوارب الموت !! أودي الله إعطينا وجهكم
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148
3 - سمير الريفي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:14
نحن لا نريد مؤتمرات ولا نريد إشادات ، نريد فرص العمل نريد مستشفيات تحفظ كرامة المواطن ، نريد محاسبة ناهبي المال العام ....
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129
4 - hassan الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:18
نتمنى ان يحظى #اقليم #تازة بنفس العناية والرعاية وباقي الاقاليم المغربية الاخرى..ولابد من الاهتمام بالقرى والبوادي في كل ارجاء المملكة .وشكرا
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44
5 - ريافا رجال الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:24
فعلا عاش ناصر الزفزافي الله يخليه لينا والله ينصرو والله يخفضوا. ان ما حققه ناصر الزفزافي في المغرب لم يحققه اَي مسؤول منذ الاستقلال. فعلا ما قالته كل الدول في حقك يا ناصر الزفزافي هو الحقيقة انك بطل انك أحسن بطل انك عبقري انك زعيم انك صانع التاريخ وصانع المستقبل. عاش ناصر الزفزافي....
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56
6 - adnane الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:27
بغيت نعرف غي هاد سيد واش عايش معانا ولا ف شي قنت اخر هههه
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68
7 - Tarik الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:29
Les étranger qui ont participé a ce forum ont du s'apercevoir de la catastrophe des routes qui les a amenées a Al-Hoceima a moins qui'ils sont venus par les airs dans ce cas dite ce que vous voulez le rapide za3ma entre Nador et Al-Hoceima c'est déjà une honte le goudron ne dépasse pas 5 cm d'épaisseur s'ajoutent les marquages au sol qui ne dur que le temps d'une averse de pluie sur toutes les routes du Maroc
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13
8 - الريف الشريف الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:41
منذ الاستقلال لم تنجزوا الا هده الطرق والله انه عمل ضعيف جداً. ان دول بنيت في عشر سنين وأنتم اكثر من نصف قرن لم انجزوا فيه الا الف كيلومتر من الطرق السيارة التي تشبه الزريبة. اولا الطرق غير كافية ورديئة . انضروا الي اسبانيا وسويسرا وفرنسا وووو بدل من ان تكذبوا علينا بقصصكم فالعالم يعرف حقيقتكم والدليل المغاربة مثل القمامة ولا قيمة لهم في دول العالم. اما هده الطريق الصغيرة التي انجزت في الحسيمة فهي من فضل السيد ناصر الزفزافي جازاه الله خيرا.
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22
9 - تنغيري الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:42
عليها نيت كثرة الهجرة الغير الشرعية،عطيونا غا التيساع والله تا نخويو ليكم هاد البلاد حيت ما بقات معنى معاكوم.
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23
10 - كاينة الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:43
اللي قلتي هو اللي كاين نعاماس...و خير دليل العشرات اللي حركوا من الحسيمة السيمانة اللي فاتت....
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24
11 - يتيم الأب الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:44
قتلتونا بلبلا بلا وحنا بغينة نخدمو باش نكريو أو نتزوجو بحالنا بحال ناس أو 44عام عندي أو عندي الإجازة أدبي أو خدام فلقطاع الخاص 2000 درهم واش نعطيها لواليدة باش تشري دواء ولا نخلص بيها لكريدي ديال مول الحانوت ولا نعطيها لختي باش تشري لكتوبة. واقطعت السجائر. أو لقهوة مبقيتش كنمشي ليها أومكنتكساش أو والو ديمة فقير 44 عام ونا فقير الحمد لله. إلى كان الله بغاني نعيش فقير كنحمدو أو نشكرو. أما إلا كانت الدولة هي لي بغاتني نعيش فقير الله يخد الحق فلي كان السبب.
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26
12 - mre الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:48
المخزن دوز على البواجدة داكشي اللي دوز على الاتحاديين أما الماركسيين صحاب نظرية الثورة العمالية في بلد ما فيه لا صناعة لا والوا و هوما نفسهم جاو من القرية و يعتبرون أن الجامعة هي منطقة حضرية و يمارسون التحرر المزعوم في الجامعة لكنهم قرويون بتقاليد بدائية في قراهم.
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13 - الى المعلق 1 الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:48
تعليقا على ما جاء في مداخلتك "كيصاوبو غير الحسيمة...." أتدري لماذا؟
الجواب هو : لأن أبناءها تظاهروا واحتجوا.
نتمنى من الدولة المغربية أن تستخلص الدروس وتنهض بالجهات المتضررة التي لم تنل حظها من البنية التحتية وغيرها( مدن على سبيل المثال: خنيفرة؛ القلعة؛ بني ملال؛ الفقيه بن صالح ؛ أزيلال ؛ شيشاوة؛ ميدلت؛ صفرو؛تازة؛ كرسيف؛ تاونات.....وغيرها من المدن والقرى لم يلتفت لها المسؤولون بالشكل الذي يتمناه المواطنون ) .....
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14 - noredine الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:49
السي العتماني هرمنا ونحن نسمع اصلاحات اصلاحات وفي الواقع وعلى الارض الواقع لاشي يدكر سوى هدا الخراجات بين الفينه و الاخرى.
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15 - محمد بلحسن الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:51
فعلا التمويل والحكامة تحديين لا يهمان المغرب فقط، بل عددا من دول العالم.
فعلا يجب تطوير التمويل بالانتقال من وسائل تقليدية إلى وسائل مبتكرة.
أنا شخصيا أعتبر دور المقاولة الوطنية اساسي شريطة أن تلتزم بالمهنية لا أن تعتمد على حيل و مناورات و تهديدات تنسجها بشراكة مع موظفي الادارات و المقاولات العمومية بارعين في هدر و نهب المال العام.
أنا شخصيا أرى أن عدد من المقاولات الوطنية التابعة للقطاع الخاص قابلة لـــ "العوعمة" أي l'étatisation لأنها تأسست على الريع الهمجي الفاحش.
أتمنى أن ينعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر (3 ايام كافية ابتداء من àè أكتوبر 2020) بمدينة الرباط بشراكة من رئاسة النيابة العامة بمناسبة الذكرى الثالثة لحصولها على الاستقلال. ستكون مناسبة لتقديم نتائج دراسات و بحوث ميدانية و تشجيع التعاون بين المسؤول على تدبير الصفقات العمومية من جهة و القاضي المتخصص في معالجة ملفات الجرائم المالية من جهة ثانية.
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0
16 - حكيمة الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:53
بكل صراحة حكومة جد فاشلة في كل شيء الى الكلام الخاوي تتفنن فيه .لا يعقل نحن في 2018 ولانزال نعيش ازمات كثيرة .حكومة الطنز والكلام الفارغ ...
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17 - YOUSSEF ALHOCEIMA الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:54
السي العثماني الوقت راه صعيب،غير شوفو كيتديرو تصاوبو لبلاد دغيا،راه شيحاجة مغاديش اتكون مزيان فالمستقبل...
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18 - المغربي الحر الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:58
فالمغرب ادا بغيتي تحقق ادنى استحقاق عليك بالحراك وبعده يتم حصار ك والزج بك في السجن واتهامك بالا نفصال والحكم عليك ب 20 سنة سجنا نافذة بعدها سيعرف لك رئيس الحكومة ان مطالبة شرعية وغير قابلة لان تتحقق نظرا لا كراهات ليست في الحسبان
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19 - الشعب هرب الاثنين 24 شتنبر 2018 - 19:00
من نيتك مازال تاطبل وتهلل على الشعب . الحسيمة شبابه معتقل والباقي يهرب من الجحيم ويرمي بنفسه الى البحر وكذلك كل المغاربة حلمهم يهربون من جحيم مغرب لبؤس والفساد والتفقير .
الحسيمة منارة المتوسط وطنجة تيك تيك و المبارة الوطنة للتنمية البشرية و كل المشتريع الوهمية التي لا ينفذ منها الا الطريرطوار ويباقي ينهبه الفساد ووالشفار.
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