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كُتّاب وآراء
وزير الأمن البريطاني في زيارة عمل بالمغرب
يقوم بن والاس، وزير الأمن بالحكومة البريطانية، بزيارة رسمية إلى المغرب تستمر إلى غاية 27 شتنبر الجاري، حيث سيلتقي بعدد من وزراء الحكومة المغربية لمناقشة قضايا التعاون الثنائية بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية.
وستتم خلال اللقاء، وفق ما ورد في بلاغ لسفارة بريطانيا بالرباط، توصلت به هسبريس، مناقشة سبل معالجة مجموعة من التحديات الأمنية، والوقوف على الترتيبات الأمنية بأحد المواقع السياحية التي تعرف توافد السياح البريطانيين كل سنة.
وحول زيارته إلى المغرب قال بن والاس: "أتطلع إلى زيارة المغرب، هذا البلد الذي يقتسم وبريطانيا التاريخ والعديد من المصالح. زيارتي إلى الرباط والدار البيضاء ومراكش تأتي بعد الجلسة الافتتاحية الناجحة للحوار الإستراتيجي بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية التي عقدت شهر يوليوز الماضي في لندن، وستكون فرصة ممتازة لنا لنشاطر الخبرات مع بعضنا البعض، ما سيمكننا من العمل معا بشكل وثيق لمواجهة المخاطر الأمنية التي تواجهنا".