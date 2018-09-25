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الرئيسية | سياسة | بوتفليقة يتحدى "إشاعة وفاته" برئاسة مجلس وزاري

بوتفليقة يتحدى "إشاعة وفاته" برئاسة مجلس وزاري

بوتفليقة يتحدى "إشاعة وفاته" برئاسة مجلس وزاري
هسبريس ـ متابعة
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:40

في أول ظهور له بعد رواج أخبار عن وفاته، أفضت قبل أيام قليلة إلى اعتقال طالبين جامعيين، يترأس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء، يناقش قانون المالية لسنة 2019 .

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن جدول أعمال المجلس الوزاري يتضمن عدة نقاط أخرى، بما في ذلك مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2016.

وكانت أخبار قد راجت في الفترة الأخيرة بشأن وفاة بوتفليقة وقضائه الأيام الأخيرة من حياته معلقا بأنابيب طبية، غير أن لقاءه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وترأسه للمجلس الوزاري وضعا حدا لهذه الإشاعات رغم تدهور حالة الرئيس الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - فيصل اسبانيا الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:51
هل سيخلد فيها؟والله عيب على الدول العربية لا ياخدون العبر لا بالموت ولا بالأمراض نجانا الله ونجاكم وعكس الغربي ألدي يستقيل لأتفه الأسباب
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2 - hmida la feraille الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:51
اللهم زد في عمره. ان الشعب الجزايري اختاره. فما لنا نحن في شوونهن الداخلية. نحن لا نتدخل فيهم كما يريدون انقسام بلادنا. الجزاير دوله جديده العهد عمرها لا يتجاوز 60 سنه. لهم مشاكلهم و لنا مشاكلنا.
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3 - Hamid الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:53
Laisser nous de boutafliqua parler de quelques choses de chez nous
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4 - طنجة الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:55
أيها الناس مات الله يرحمو عاش الله ايعاونو دعوه في مشاكله
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5 - إبراهيم الجديدة الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:58
أودي قيلو عليكم الرجل الله ايشافيه اش بغيتو عندو
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6 - سام الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 22:01
التقنيات الطبية تلعب دورا رئيسيا في جعل الرئيس رئيسا لبضع ثوان أو ما يقارب ساعة من اليقظة تم يعود إلى سباته العميق إلى أن يرحم الله عبده أن آجلا أو عاجلا فكل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام و المفلس من لم يتوب إلى الله و يستغفره قبل فوات الأوان
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