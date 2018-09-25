بوتفليقة يتحدى "إشاعة وفاته" برئاسة مجلس وزاري

هسبريس ـ متابعة

في أول ظهور له بعد رواج أخبار عن وفاته، أفضت قبل أيام قليلة إلى اعتقال طالبين جامعيين، يترأس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء، يناقش قانون المالية لسنة 2019 .

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن جدول أعمال المجلس الوزاري يتضمن عدة نقاط أخرى، بما في ذلك مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2016.

وكانت أخبار قد راجت في الفترة الأخيرة بشأن وفاة بوتفليقة وقضائه الأيام الأخيرة من حياته معلقا بأنابيب طبية، غير أن لقاءه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وترأسه للمجلس الوزاري وضعا حدا لهذه الإشاعات رغم تدهور حالة الرئيس الصحية.