24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:24
|16:45
|19:24
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انتقادات نقابية تطال تدبير مشفى القرب بتيفلت
- نقل المرضى بالمجان
- مقاولون مغاربة بمونتريال
- سائقو الحافلات بمدينة فاس
- "الوداد الجريح" يواجه اتحاد طنجة مطلع أكتوبر
المؤسسة الملكية والعودة القوية إلى المشهد السياسي في المغرب (5.00)
حزام السلامة وسيلة وقائية تقلص وفيات حوادث السير إلى النصف (5.00)
- قيادي في "الأحرار": وجودنا بالحكومة ليس "صدقة من البيجيدي" - (116)
- عندما تُخرب المدارس وتُغلق المعامل وتُبنى مساجد فخمة - (57)
- قاصرون مغاربة يتورطون في اغتصاب طفلتين إسبانيتين بقادس - (53)
- خديجة بيادي .. لسان صداح بالأمازيغية يشيع تيفناغ وسط الناشئة - (51)
- الجزائر تنفي توقيف الغاز عن المغرب بسبب الأزمة بين البلدين - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بوتفليقة يتحدى "إشاعة وفاته" برئاسة مجلس وزاري
في أول ظهور له بعد رواج أخبار عن وفاته، أفضت قبل أيام قليلة إلى اعتقال طالبين جامعيين، يترأس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء، يناقش قانون المالية لسنة 2019 .
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن جدول أعمال المجلس الوزاري يتضمن عدة نقاط أخرى، بما في ذلك مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2016.
وكانت أخبار قد راجت في الفترة الأخيرة بشأن وفاة بوتفليقة وقضائه الأيام الأخيرة من حياته معلقا بأنابيب طبية، غير أن لقاءه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وترأسه للمجلس الوزاري وضعا حدا لهذه الإشاعات رغم تدهور حالة الرئيس الصحية.