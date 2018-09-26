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كُتّاب وآراء
بوريطة وبن زايد يرفضان "تدخلات إيران المتزايدة"
عقد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الثلاثاء، لقاء مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعبّر الوزيران، خلال اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن ارتياحهما للمستوى المرموق الذي بلغته علاقات الشراكة والتضامن القائمة بين البلدين، بفضل رعاية الملك محمد السادس والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
كما أشاد المسؤولان الحكوميان عاليا بنتائج زيارة الأخوة التي قام بها العاهل المغربي مؤخرا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وبالمحادثات المثمرة التي أجراها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ ومن بينها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التدخلات الإيرانية المتزايدة وغير المقبولة التي تمس الوحدة الترابية للدول العربية وسيادتها الوطنية.