قيادي تجمعي يرفض مقارنة تصريحات شباط والعلمي

هسبريس من الرباط

رفض مصدر قيادي داخل حزب التجمع الوطني للأحرار مقارنة التصريحات الصادرة عن عضو المكتب السياسي للحزب رشيد الطالبي العلمي، حول تسبب أردوغان في تدهور الليرة التركية، بالتصريحات التي أبعدت حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن المشاركة في أغلبية عبد الإله بنكيران بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016.

وجاء رد القيادي التجمعي في سياق التراشق الكلامي بين الحليفين في الحكومة "المصباح" و"الحمامة"؛ إذ نسبت مواقع إخبارية تصريحات إلى مقرب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اعتبر فيها تصريحات العلمي حول تركيا أخطر بكثير مما صدر عن شباط تجاه موريتانيا عندما اعتبرها أرضا مغربية.

وأبدى القيادي التجمعي مفاجأته من تصريحات صحافية لمصدر حكومي مقرب من رئيس الحكومة يقارن فيها بين تصريحات خطيرة ومدانة مع تصريحات رشيد الطالبي العلمي، داعيا إلى العودة إلى ما صرح به الأخير وما قاله حينها الأمين العام السابق لحزب الاستقلال.

"من حسن الحظ أننا في عصر التكنولوجيا ويمكن العودة إلى كل ما قيل، والتأكد منه"، يقول المصدر التجمعي الذي أضاف: "من يبحث عن مقارنة تصريحات الطالبي العلمي مع شباط، وجعلها في المرتبة نفسها، مفتقد للتمييز ويبحث عن المزايدة بأي ثمن"، مسجلا أن عضو المكتب السياسي "خلال كلمته، وفي سياق حديثه عن نماذج للتنمية والتطور الاقتصادي، ناقش توجهات اقتصادية معينة".

وفي هذا الصدد، أورد القيادي التجمعي الذي رفض الكشف عن هويته، أنه "بالنسبة للأمين العام السابق لحزب الاستقلال، فالوضع مختلف تماما؛ فقد سمح شباط لنفسه بالمساس بالوحدة الترابية لبلد جار"، مشيرا إلى أنه "يجب تذكير من يريد أن يضع التصريحين في الخانة نفسها بأن شباط قال وبكل وضوح: موريتانيا أراض مغربية محضة".