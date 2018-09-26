24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟ عدد المشاركين : 30622
أرشيف الاستطلاعات

  1. احتجاج ضد محل لبيع الخمور (5.00)

  2. تصنيف لأفضل الجامعات يساوي المغرب بالعراق الغارق في الإرهاب (5.00)

  3. طلبة يشتكون تأخّر المنح بدار الحديث الحسنية (5.00)

  4. مديرية الضرائب تشجع تسوية وضعية المخالفين (5.00)

  5. ناشطون ينددون باقتحام المسجد الأقصى وهدم قرية "خان الأحمر" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | قيادي تجمعي يرفض مقارنة تصريحات شباط والعلمي

قيادي تجمعي يرفض مقارنة تصريحات شباط والعلمي

قيادي تجمعي يرفض مقارنة تصريحات شباط والعلمي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 12:58

رفض مصدر قيادي داخل حزب التجمع الوطني للأحرار مقارنة التصريحات الصادرة عن عضو المكتب السياسي للحزب رشيد الطالبي العلمي، حول تسبب أردوغان في تدهور الليرة التركية، بالتصريحات التي أبعدت حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن المشاركة في أغلبية عبد الإله بنكيران بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016.

وجاء رد القيادي التجمعي في سياق التراشق الكلامي بين الحليفين في الحكومة "المصباح" و"الحمامة"؛ إذ نسبت مواقع إخبارية تصريحات إلى مقرب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اعتبر فيها تصريحات العلمي حول تركيا أخطر بكثير مما صدر عن شباط تجاه موريتانيا عندما اعتبرها أرضا مغربية.

وأبدى القيادي التجمعي مفاجأته من تصريحات صحافية لمصدر حكومي مقرب من رئيس الحكومة يقارن فيها بين تصريحات خطيرة ومدانة مع تصريحات رشيد الطالبي العلمي، داعيا إلى العودة إلى ما صرح به الأخير وما قاله حينها الأمين العام السابق لحزب الاستقلال.

"من حسن الحظ أننا في عصر التكنولوجيا ويمكن العودة إلى كل ما قيل، والتأكد منه"، يقول المصدر التجمعي الذي أضاف: "من يبحث عن مقارنة تصريحات الطالبي العلمي مع شباط، وجعلها في المرتبة نفسها، مفتقد للتمييز ويبحث عن المزايدة بأي ثمن"، مسجلا أن عضو المكتب السياسي "خلال كلمته، وفي سياق حديثه عن نماذج للتنمية والتطور الاقتصادي، ناقش توجهات اقتصادية معينة".

وفي هذا الصدد، أورد القيادي التجمعي الذي رفض الكشف عن هويته، أنه "بالنسبة للأمين العام السابق لحزب الاستقلال، فالوضع مختلف تماما؛ فقد سمح شباط لنفسه بالمساس بالوحدة الترابية لبلد جار"، مشيرا إلى أنه "يجب تذكير من يريد أن يضع التصريحين في الخانة نفسها بأن شباط قال وبكل وضوح: موريتانيا أراض مغربية محضة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ملوكي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 13:10
هناك دائما من يصطاد في الماء العكر، الأحرار حزب كفاءات وانتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
2 - مريم الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 13:12
التجمع الوطني للأحرار حزب الكفائات كفاكم كلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
3 - yaaaaaaaaadris الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 13:21
لو كانت حكومتنا تتوفر على وزارة للحسد ، فسيكون السيد الطالبي العلمي هو وزير الحسد بإمتياز ،
أقول له : آش داك لشي أردوغان ، السيد حول تركيا من دولة عشوائية إلى دولة محترمة ، وأنت وغيرك لا تعرفون سوى النقد الخاوي و الهدام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - محمد الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 13:23
ماصرح به الطالبي العلمي في حق اردوغان افظع فهو بذلك يهين الشعب المغربي معتبرا اياه غبيا لا يستطيع ان يميز بين الحضارة التي تعيشها تركيا بفضل الزعيم والقاءد اردوغان والتخلف والقهر الذي يشهد المغرب بفضل امتاله مت السياسيين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - ابن المغرب الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 13:28
وقيلا الانتخابات البرلمانية قربت.
ستبدأ المهزلة من جديد.
والصراع الوهمي. وتضليل السذج.
تم تذهب الخراف الى الصناديق يوم العيد الانتخابي لرؤساء الأحزاب الناهبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - اسبرو الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 13:29
الكل في الهوا سوا ولا ينتظر منكم الشعب المغربي الا الأسوأ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - غوبر فريد الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 13:30
بلا مراوغة يعد مثل هولاء من الناطقين الرسميين باسم الدولة العميقة وهم يعرفون ما يجري ويقع داخل الأبواب المغلقة وكيف يفكر خدام سلطة التحكم وكيف يَرَوْن الأمور فهو لم يعبر سوى عن ما تراه الدولة العميقة .الجميع يعرف ان حزبه تابعة لها ويعد الذراع السياسي للمخزن ويعبر عن ارادته .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - said الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 13:32
فرق كبير
موريتانيا لا تؤمن بحق التعبير اما تركيا فالعكس تماما واردوغان يسمع يوميا مثل هذا الكلام من المعارضة التركية ويقارع الحجة بالحجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.