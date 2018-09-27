الوزير بوريطة يلتقي ترامب‎ قبل "جلسة الصحراء"

هسبريس من الرباط

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الذي كان مرفوقا بزوجته إيفانكا.

لقاء بوريطة وترامب جاء في سياق الدورة 73 لأشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي لقاء ترامب وبوريطة ساعات قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي حول نزاع الصحراء، تحت الرئاسة الأمريكية، والتي ستناقش حصيلة عمل بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" في الصحراء.