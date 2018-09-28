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الرئيسية | سياسة | جنوب السودان: لا نعترف بـ"جمهورية البوليساريو"

جنوب السودان: لا نعترف بـ"جمهورية البوليساريو"

جنوب السودان: لا نعترف بـ"جمهورية البوليساريو"
هسبريس ـ و.م.ع
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 18:05

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان ، نيال دينق نيال ، اليوم الجمعة في مقر الأمم المتحدة، أن بلاده لا تعترف بوجود "جمهورية البوليساريو "، مؤكدا أن الرئيس سلفاكير ميارديت بعث رسالة في هذا الشأن الى الملك محمد السادس .

وقال رئيس الدبلوماسية في جنوب السودان، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، بحضور المدير العام للدراسات والمستندات محمد ياسين المنصوري، "في هذه الرسالة يخبر الرئيس سلفا كير ميارديت جلالة الملك بشكل قاطع بأن جمهورية جنوب السودان لم تربطها أبدا، ولاتقيم أي علاقة مع هذا الكيان الانفصالي. نحن نحترم بشكل كامل سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية"، بتعبيره.

واضاف المسؤول في حكومة جوبا: "نحن لا ندعم أي كيان أيا كانت تسميته، والذي يدعي وجودا منفصلا عن المغرب"، مردفا أن بلاده تؤيد التوصل إلى حل لقضية الصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما أعرب نيال دينق نيال عن امتنان جمهورية جنوب السودان للملك محمد السادس ولكل ما قام به من أجل بلاده، مبرزا أن الزيارة التي قام بها لجنوب السودان شكلت في حد ذاتها "إنجازا عظيما لشعب جنوب السودان".

وذكر، في هذا السياق، بأنه خلال هذه الزيارة الملكية، قام ملك المغرب بزيارة المستشفى الميداني للقوات المسلحة الملكية في جوبا، في إطار مهمة إنسانية لفائدة ساكنة جمهورية جنوب السودان. وسلم مساعدة إنسانية هامة لفائدة ساكنة هذا البلد، فضلا عن هبة شملت معدات وتجهيزات طبية لفائدة مستشفى جوبا.

وأشار الوزير نيال دينق نيال إلى أن المغرب تعهد بمساعدة حكومة جنوب السودان في مختلف المجالات، لاسيما في مجال تطوير البنى التحتية وقطاع الصحة، مضيفا أن بلاده دولة فتية بحاجة للدعم كي تنخرط في مسيرة التقدم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - البشير الجمعة 28 شتنبر 2018 - 18:35
هل يعلم المغاربة ما هو وزن جنوب السودان في المحفل الدولي و ما يمر به من انقراض البشر فيه من وطءة المجاعة، شءي ينموا عن يءس كبير و يذكرني بخبر من اشهر ان جزيرة "سانت لوسي" تدعم الوحدة الترابية للمغرب،
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-5
2 - زموري الجمعة 28 شتنبر 2018 - 18:53
بفضل سياسية.جلالة ملكنا العظيم.استطاع أن يحطم سياسة أعداء الوحدة الوطنية في ظرف وجيز..
حفظ الله ملكنا الهمام.
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-4
3 - ياللعجب!!!!!!! الجمعة 28 شتنبر 2018 - 18:53
واش حتى جنوب السودان دولة راه يلاماجاتش الصفعة من أمريكا ماتسميوهاش صفعة
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-13
4 - مغربي الجمعة 28 شتنبر 2018 - 18:55
مهما كان حجم الدولة فهي تحسب بصوت عند أي إستحقاق و خصوصا في الإتحاد الإفريقي. إذا مرحبا بهذه الخطوة التي من شأنها توطيد قوة المغرب ذاخل هذا الإتحاد و المزيد إن شاء الله.
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10
5 - سوسن الجمعة 28 شتنبر 2018 - 18:55
عدم اعتراف دولة جنوب السودان بما يسمى البوليزاريو برهان و دليل قاطع ان التشردم لا يؤدي الا الى المزيد من التخلف والهشاشة بل الى الذل والاهانة..
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6
6 - الساكي اسبانيا الجمعة 28 شتنبر 2018 - 19:06
المهم انهم ليسوا منافقين كجيران السوء اللدين يتخبعون وراء المرتزقة...كيفما كان الحال.. انهم مسلمون و لا يعرفون النفاق.. كالاعراب اللدين بجوارنا و لا داعي لدكر اسمهم.. الاعراب اشد كفرا و نفاقا...المهم انهم قالوها صراحتا بدون لف ولا دوران... احسن من المنافقين... اليهود احسن من المنافقين بالف مرة..ارفع لكم القبعة و انحني لكم.... و شكرا لكم ...
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2
7 - حرام الجمعة 28 شتنبر 2018 - 19:10
لم تعد تهمنا الصحراء ، الشعب كيموت و الشعب تشرد البر و شتا قربو و الناس ديال لبرارك خرجتوهم لزنقا . خليونا من شي صحرا ولا بوليساريو . بغينا العيش الكريم ، ضرني قلبي كانشوف خوتنا ناعسين فالزنقة ، جراو علهم بحال لكلاب .
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2
8 - Peace الجمعة 28 شتنبر 2018 - 19:15
جمهورية جنوب السودان دولة فعلا وفية و شعبها طيب و هي تحتاج الى مساعدات انسانية و اقتصادية, لانني شاهدت فيلما وثائقيا عنها و تاثرت كثيرا لما يعانيه بعض السكان من معانات في الصحة و انعدام الماء الصالح للشرب و نقص في التغدية. يمكن للمغرب تبادل الخبرات مع هذا البلد في مجال التغدية و الادوية و الطب بصفة عامة و الزراعة و الاسمدة...
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