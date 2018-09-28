المالكي ضيفا كبيرا في عيد فدرالية والوني بروكسل

هسبريس من الرباط

قال بلاغ لمجلس النواب المغربي إن المملكة المغربية حظيت باحتفاء خاص بمناسبة الاحتفال بعيد فدرالية والوني – بروكسل.

وفي هذا الإطار فإن رئيس برلمان فدرالية والوني – بروكسل، فيليب كورار، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والشؤون الأوروبية جاك بروتشي، استضافا الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب.

وتم الاحتفاء، وفقا للبلاغ الذي توصلت به هسبريس، بالحبيب المالكي في جلسة عمومية لبرلمان فدرالية والوني – بروكسل، حيث تمت تحيته بحرارة من طرف كافة النواب.

وعلى هامش الجلسة العمومية، أجرى الطرفان مباحثات بناءة، أكدا خلالها على رغبة المؤسستين التشريعيتين في تعزيز تعاونهما الثنائي.

واستحضر الرئيسان مضامين مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بالرباط ،بتاريخ 27 مارس 2018، واتفقا على العمل على انعقاد اللجنة البرلمانية المختلطة في الأشهر المقبلة.

برلمان فدرالية والوني – بروكسل ومجلس النواب بالمملكة المغربية وقعا ببروكسيل، سنة 2003، على مذكرة تفاهم تنص على إحداث لجنة برلمانية مختلطة بين المؤسستين التشريعيتين.