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كُتّاب وآراء
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إعادة انتخاب العنصر أمينا عاما للحركة الشعبية
السبت 29 شتنبر 2018 - 19:00
تم اليوم السبت بالرباط، إعادة انتخاب امحند العنصر، أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية، خلال أشغال المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب، المنعقد على مدى ثلاثة أيام.
يذكر أن المؤتمر ينعقد في إطار القانون الأساسي الجديد للحزب، حيث قررت اللجنة التحضيرية خلافا لما دأب عليه الحزب في المؤتمرات السابقة، عرض هذا القانون على التصويت في بداية أشغال المؤتمر، وذلك من أجل السماح بتطبيق مقررات هذا القانون في جميع مراحل هذا المؤتمر وما بعده.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - حسن السبت 29 شتنبر 2018 - 19:11
نفس الوجوه ونقول لماذا المغرب لا يتقدم هذوا راه ما يحيدو من الكرسي حتى القبر بحال بوتفليقه
2 - غوبر فريد السبت 29 شتنبر 2018 - 19:15
اعادة انتخاب هذا الابدي انه عنوان الانهيار في الدكاكين الانتخابية وسيطرة سلطة التحكم على كل شيء في البلد .
كومي في خدمة الدولة العميقة
كومي في خدمة الدولة العميقة
4 - مجد السبت 29 شتنبر 2018 - 19:18
بطبيعة الحال
لأن السنبلة لن يفهم الشباب بعد كيف تزرع و كيف تحصد و كيف تخبز سوى دوي تجربة و الحنكة
لن يقدر أحد زعزعتهم عن الكراسي سوى الموت
لأن السنبلة لن يفهم الشباب بعد كيف تزرع و كيف تحصد و كيف تخبز سوى دوي تجربة و الحنكة
لن يقدر أحد زعزعتهم عن الكراسي سوى الموت
5 - علال السبت 29 شتنبر 2018 - 19:18
هنيئا للزعيم التاريخي والشيخ المحنك للسنبلة، بالتأكيد سيشارك في الحكومة المقبلة حتى لو كانت نبيلة رأسها.
7 - yaaaaaaaaadris السبت 29 شتنبر 2018 - 19:23
الديموقراطية المفترى عليها ، هو عنوان ما يسمى مجازا " الحياة السياسية" في هذه الرقعة الحزينة من المعمور ، هل إبتلانا الله بهؤلاء عقابا لنا أم ليمتحن صبرنا ؟ يا رب إن الصبر تعب من صبرنا ، فأرحنا منهم أو أرحهم منا
8 - خالد السوسي السبت 29 شتنبر 2018 - 19:24
و تستمر الحياة و دائما نفس الوجوه هدا دليل على تقدم المغرب الى الوراء. مادام لا احد يريد ترك مكانه لشخص اخر فاعلم اننا سنبقى على حالنا الى وقت لاحق. حسبنا الله و نعم الوكيل
9 - السالمي السبت 29 شتنبر 2018 - 19:30
مادمنا نصوت على هؤلاء الناس من العهد القديم ومادام هؤلاء الناس لا يريدون ترك الساحة للغير ووالله لن يتغير شيء في هذه البلاد.
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