"قادمون" تنسب الهجرة السرية إلى الهشاشة

هسبريس من خريبكة

نظم نشطاء حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل، بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بخريبكة، جمعا عاما تأسيسيا لفرع الحركة بالمدينة، تحت إشراف المصطفى المريزق، الرئيس الناطق الرسمي باسم الحركة.

وقالت الحركة في بلاغ لها إن "الجمع العام الذي حضره قياديون من الهيئة الاستشارية بجهة بني ملال خنيفرة، يتقدمهم المنتدب الترابي هشام حسنبي، إلى جانب حضور المنتدب الترابي بجهة فاس مكناس، رشيد بلبوخ، شهد نقاشا صاخبا عن أحوال الإقليم، وما يزخر به من ثروات لا تنعكس موضوعيا على التنمية المحلية، وعلى الساكنة التي تشكو الخصاص في البنيات التحتية بكل أصنافها، نتيجة التقسيم غير العادل للثروات وغياب العدالة المجالية".

وأضاف البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن "الجمع العام التأسيسي تحول إلى محاكمة للسياسات العمومية المركزية منها والجهوية والإقليمية، انطلاقا من حب الوطن والرغبة في حمايته وتطوير مؤسساته الترابية والإدارية، وجعلها في خدمة الوطن من منطلق التشاركية والتكامل والديمقراطية وحقوق الإنسان".

واستحضر المريزق في كلمته بالمناسبة، بحسب البلاغ ذاته، "وفاة الشابة حياة ضحية الهجرة السرية والهشاشة والبطالة وغياب حوار وطني حول بدائل حقيقية للإنقاذ، كما دعا في كلمته الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المركزية لتحمل المسؤولية التاريخية في ما يقع للبلاد والعباد أمام صمت الحكومة المرعب والمخجل".

وعبر نشطاء الحركة بإقليم خريبكة، يضيف البلاغ، "عن معاناة النساء وشباب الإقليم وأطفاله، وطالبوا في الوقت نفسهبحقهم من مداخيل الفوسفاط وحمايتهم من التدهور البيئي الناتج عن النفايات، وإطلاق خطة استراتيجية وبرامج مستدامة ترد الاعتبار للمدينة العمالية وتجعل من خريبكة قاطرة لتنمية شاملة ذات الوقع الايجابي والكبير على الساكنة، وتهم خدمات القرب والبنيات التحتية والخدمات الأساسية التعليمية منها والاجتماعية والصحية".

وأوصى الجمع العام التأسيسي بـ"التحضير لمناظرة وطنية بمناسبة مرور 100 سنة على ميلاد المكتب الشريف للفوسفاط (بتاريخ 20 غشت 1920)، وإطلاق ورشات العمل مع الجماعات الترابية والمصالح الخارجية وجمعيات المجتمع المدني الحاملة لمشاريع التنمية البشرية، وتقديم مقترحات وبدائل الحركة لكل من يهمهم الأمر".

وجاء في ختام البلاغ أن "الجمع العام تُوّج بانتخاب سفيان مشرف رئيسا لحركة قادمون وقادرون-خريبكة المستقبل، فيما تشكل باقي أعضاء المكتب التنفيذي منأميمة الدامي نائبة الرئيس، وفاطمة الكزمير أمينة المال، وزكرياء أنوار نائب أمين المال، وتوفيق الباز كاتبا عاما".