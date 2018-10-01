غزيل: "الأحرار" يقترب من تصفية "البيجيدي"

هسبريس من الرباط

قالت حنان غزيل، رئيسة المنظمة التجمعية لجهة بني ملال خنيفرة، إنه "علاقة بالسجال الأخير المفتعل من طرف حزب العدالة والتنمية، يجب التنبيه إلى أن هذا الحزب يحاول في كل مرة تهريب النقاش المجتمعي، ولا يقبل إطلاقا ممارسة السياسة تحت مراقبة باقي الأحزاب، اعتقادا منه بأن كل الإطارات الحزبية مخزنية وتشتغل بالأوامر".

وأضافت المتحدثة ذاتها، في تواصل مع هسبريس، أنه "بات من الواضح، في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة، أن حزب العدالة والتنمية سيُعاود البكاء على الشعب بنفس سيناريو المظلومية، وسيرفع من جديد شعارات "التحكم"، علما أن نيته لم تكن على الإطلاق صادقة، بدليل دائرة المواقف والقرارات والممارسات التي يتخذها".

وشدّدت غزيل على أن "حزب العدالة والتنمية يدرك جيدا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يقترب من تصفيته سياسيا، وبالتالي فهو مستعد لفعل أي شيء من أجل التأثير على الشعب المغربي حتى ولو تعلق الأمر بافتعال قضايا جانبية، ليس لأنه يسعى إلى البقاء من أجل خدمة الشعب، وإنما بهدف فتح الطريق أمام كراسي الوزارة والامتيازات، ويُبقي الأضواء مسلطة عليه، كما أنه غير مستعد إطلاقا للرجوع إلى المعارضة وما باتتْ تعنيه عندهم هذه الكلمةُ من حرمان ومعاناة".

ولفتت المسؤولة الحزبية ذاتها إلى أن "حزب العدالة والتنمية لم يكن يوما يناضل من أجل الإصلاح بقدر ما يروم البقاء في جنة الحكومة والاستفادة من خيرات القرارات، متناسيا أن شعاراته كانت رنانة حينما نادى بمحاربة الفساد والاستبداد، والتصدي للتخلف بكل أشكاله، وبناءِ دولة الحريات والحقوق والمؤسسات الديمقراطية، وغيرها من الشعارات الجوفاء، الصادرة عن مخلوقات "مُتَأخونة " ماتتْ فيها إرادةُ الاعتراض والاحتجاج والرفض والانتقاد".

وقالت رئيسة المنظمة التجمعية لجهة بني ملال خنيفرة إن "حزب العدالة والتنمية وهو يعاود الاشتغال بآليات قديمة من قبيل "خطاب المظلومية"، و"ما خلاوناش نخدمو"، و"التحكم"، يكون قد عمل بمنطقه الشائع دون الالتزام بالخطب الملكية التي دعا فيها ملك البلاد إلى عدم الانحراف بالسياسة، وتغيير العقليات التي لا تسعى إلى تحقيق العيش الكريم"، مضيفة أنه "أمام صبيانية الـPJD السياسية أصبح لزاما على المرأة التّجمعية الاشتغال وعدم الانسياق مع قفاشات بعض الأحزاب، وإعطاء الأولوية للرهان المجتمعي، والعمل على تخليص المرأة المغربية من الفقر وتحصيلها للكرامة الإنسانية".