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كُتّاب وآراء
البحرين تجدد بالأمم المتحدة دعم مغربية الصحراء
جدد وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، موقف بلاده الداعم للجهود الجادة ذات المصداقية التي تبذلها المملكة المغربية لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية.
وقال خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، إن البحرين "تقف أيضا مع المملكة المغربية ضد المؤامرات والتدخلات الإيرانية السافرة في شؤونها الداخلية".
وأكد المسؤول البحريني أن المنامة تحرص دوما على المساهمة في صياغة مستقبل أكثر ازدهارا لشعوب دول العالم وتدرك تماما أهمية التحالفات لضمان الأمن الإقليمي والتصدي بحزم للتحديات والمخاطر، التي تمس استقرار الدول وتنميتها ورخاء شعوبها، وخاصة في منطقة الخليج العربي، التي تعتبر ركنا أساسيا في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأبرز أن تحقيق أمن دائم وسلام مستقر وتنمية مستدامة لدول المنطقة هي مسؤولية جماعية تستوجب العمل على بناء تحالف سياسي واقتصادي وعسكري قوي بين الدول المسؤولة في المنطقة، بما يضمن صون أمن وسلامة الدول وشعوبها "وردع كل من تسول له نفسه المساس باستقرار هذه المنطقة الاستراتيجية التي تواجه تهديدات مختلفة، وفي مقدمتها تلك التي تأتي من النظام في إيران".