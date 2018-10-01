المبعوث الأممي يمهل أطراف نزاع الصحراء للحسم في المفاوضات

هسبريس - نور الدين إكجان

حدد المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كولر، الـ 20 من شهر أكتوبر آخر أجل لإبداء موقف صريح من العودة إلى المباحثات بشأن الصحراء، والبت في الدعوات التي وجهها إلى المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، في أفق الجلوس إلى طاولة المفاوضات بالعاصمة السويسرية جنيف يومي 4 و5 دجنبر القادم، بعد أن طال الجمود الملف لما يقارب 6 سنوات.

ويهدف المبعوث الأممي من خلال المحادثات الأولى إلى "استعراض وتداول الإطار العام للقضية، ثم التطرق إلى المسائل الجوهرية مستقبلا، قبيل جلسة مجلس الأمن المنتظرة في شهر أكتوبر"، في ظل تنامي الضغوط الأمريكية التي تطالبه بالإسراع في إيجاد صيغة يتقدم بها الملف، بحكم الميزانية الكبيرة التي يستهلكها استمرار الوضعية الجامدة.

ويشوب الموقف المغربي من المحادثات كثير من الضبابية، فبعد غياب اللقاء بين كولر ووزير الخارجية ناصر بوريطة، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مايزال عدم إدراج الجزائر طرفا مباشرا في الصراع عائقا لدى الرباط من أجل العودة إلى طاولة النقاش، خصوصا مع استحضار العديد من تجارب المفاوضات الفاشلة، التي لا تتسبب سوى في انتعاش البوليساريو دوليا.

وفي هذا الصدد، يري هشام معتضد، باحث متخصص في الدراسات والسياسات الأمنية الدولية، أن إحياء وإنجاح مسلسل التسوية ليس رهينا فقط بجمع جميع الأطراف حول طاولة الحوار الواحدة، بقدر ما هو مقيد بتحديد الصفة الحقيقية لكل طرف في النزاع.

وقال الباحث المغربي المقيم في مونتريال بكندا إن "منح أطراف نزاع الصحراء مهلة لإبداء موقف صريح من المفوضات والاستجابة لها يأتي بعد سلسلة من اللقاءات التي دشنها كولر على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة رفقة كبار مستشاريه من إدارة الشؤون السياسية بالأمانة العامة للأمم المتحدة".

وأضاف المحلل السياسي في جامعة شيربوك الكندية أن "المغرب يعتبر الصيغة التقليدية للمفاوضات المباشرة بخصوص ملف الصحراء متجاوزة، غير عملية ولا فعلية، وخاصة بعيدة كل البعد عن تحديد الصفة الحقيقية لكل طرف من أطراف النزاع"، معتبرا أن "استئناف مسلسل المفاوضات المباشرة وإنجاحها رهين بالإقحام الفعلي للأطراف المعنية بالصراع، خاصة تلك التي لديها دور مباشر في القضية، لأن غير ذلك سيؤدي إلى فشل مساعي المبعوث الأممي".

"إجبار الجزائر على تحمل مسؤوليتها في الصراع كطرف مباشر سيجعل من المفاوضات المباشرة محطة واقعية لإنجاح مسلسل التسوية بعيدا عن الدخول في محادثات مع أطراف ذات أدوار ثانوية، ولا تخول لهم استقلالية اتخاذ القرارات"، يشرح معتضد، ويكمل: "بغض النظر عن المعطيات التي قدمها كولر، فالمغرب عبر دائما عن استعداده لتسوية الملف في إطار احترام الواقعية السياسية والشرعية الدولية، بعيدا عن الحسابات الإقليمية الضيقة والجلوس مع أطراف تخضع لإملاءات وتفتقد لأبسط ركائز القرار".

وختم المتحدث تصريحه قائلا: "بالعودة إلى تاريخ المفاوضات، أدرك المغرب أن الابتعاد عن الواقعية الميدانية في تسير هذا الملف يعد مضيعة للوقت، والتحلي بالبراغماتية السياسية للدخول في مفاوضات مباشرة مع كل أطراف النزاع هو السبيل الأمثل لإنجاح التسوية الأممية للملف".