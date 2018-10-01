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الرئيسية | سياسة | رئيس برلمان البحرين يشيد بالتعاون مع المغرب‎

رئيس برلمان البحرين يشيد بالتعاون مع المغرب‎

رئيس برلمان البحرين يشيد بالتعاون مع المغرب‎
هسبريس - متابعة
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 10:23

أشاد أحمد بن إبراهيم الملا، رئيس مجلس النواب البحريني، في لقاء يوم الأحد بالمنامة، مع أحمد رشيد خطابي، سفير المغرب في البحرين، بالتعاون المتكامل الذي يربط بين الرباط والمنامة في مختلف المجالات، بفضل القيادة الحكيمة لقائدي البلدين، مبرزا أهمية تفعيل التعاون الثنائي من أجل تبادل الخبرات والزيارات على مستوى رئاستي البرلمان واللجان البرلمانية الدائمة والأمانتين العامتين.

كما أعرب المسؤول البحريني عن "عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين المملكتين وما يطبع التعاون بينهما من تطور متزايد وروح التضامن الثابت بشأن قضاياهما الوطنية الحيوية في ظل التوجيهات السديدة لعاهلي البلدين".

من جهته، أبرز خطابي أن مباحثاته مع المسؤول البحريني تناولت، أساسا، سبل الدفع بالتعاون بين برلماني البلدين بهدف تبادل الخبرات والتجارب ووجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين والدفع بالمشاريع المشتركة بينهما إلى آفاق أوسع من التعاون في سبيل تحقيق كل التطلعات والأهداف المنشودة للمملكتين.

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