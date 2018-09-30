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الرئيسية | سياسة | العثماني من طنجة: "شبكات التهريب" هي المسؤولة عن مقتل "حياة"

العثماني من طنجة: "شبكات التهريب" هي المسؤولة عن مقتل "حياة"

العثماني من طنجة: "شبكات التهريب" هي المسؤولة عن مقتل "حياة"
هسبريس – عبد الواحد استيتو (صور: سفيان فاسيكي)
الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:00

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، إن شبكات التهريب هي المسؤولة عن وفاة ابنة تطوان "حياة"، وأن رصاص البحرية الملكية "لم يكن موجها إليها بالذات؛ لأن مافيات التهريب تخفي ما يحمله القارب".

وأضاف العثماني، خلال كلمة له في الملتقى الجهوي الأول لنساء العدالة والتنمية، مساء اليوم الأحد بطنجة، "كلنا تألمنا لوفاة حياة، وقد تم فتح تحقيق في الحادث؛ لكن يجب أن يكون الغضب الشعبي موجها نحو هذه المافيات؛ لأنها تصنع الوهم، وليس ضد السلطات".

رئيس الحكومة أشاد، في كلمته، بمدينة طنجة وبعمرانها ونظافتها معتبراً إياها أفضل مثال على أن هناك أموراً جيدة في المغرب، مضيفا "بعض الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي توحي بأن المغرب كل شيء فيه أسود، مع أننا نعيش إيجابيات يوميا، على رأسها نعمة الأمن والاستقرار".

العثماني، الذي كان يعرج بشكل خفيف، أوضح أنه على الرغم من الكسر الذي أصاب إحدى قدميه، أبى إلا الحضور "إكراما للمرأة"، مؤكدا أن الاهتمام بالمرأة "جزء أساسي من برنامجنا وهمومنا"، مستحضرا في الآن ذاته كتاباً أصدره في أواخر الثمانينيات بعنوان "قضية المرأة ونفسية الاستبداد" قال إنه دعا من خلاله إلى "محاربة نفسية الاستبداد ضد المرأة، داعيا إياها إلى التحرر إيجابيا لتكون عضوا فاعلا في المجتمع".

من جانبها، أوضحت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أن ما يحدث بباب سبتة لمجموعة من النساء المغربيات جعل الوزارة "تفكر في إطلاق برامج خاصة، ستشمل ثلاث مناطق بالمغرب، وهي الآن في إطار بلورتها"، داعية المجالس الجهوية إلى الانضمام إلى هذه البرامج.

وأضافت الحقاوي: "لقد تمكننا من إخراج عدد من القوانين إلى الوجود، على الرغم من أن الشأن النسائي ليس عاديا ولا ميسّرا، حيث عانينا كثيرا من أجل تحقيق هذه الخطوات، وعلى رأس هذه القوانين قانون العنف ضد النساء".

وقالت جميلة المصلي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة نساء العدالة والتنمية، إن المجتمع المغربي عبر تاريخه عرف بقيم التضامن والتكافل، موردة في كلمتها أن مبادرة دعم الأرامل "هي إعادة اعتبار لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي، مع ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بالنساء، القرويات منهن على وجه الخصوص".

وأضافت المتحدثة، التي تشغل منصب كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن هؤلاء القرويات "قويات على الرغم من الظروف، ويتحدين الصعاب، ويشتغلن من أجل تمدرس بناتهن وأبنائهن.. لذا، لا بد من تشجيعهن من جميع الجوانب، اقتصادية كانت أو اجتماعية".

حري بالذكر أن اللقاء عرف، في الختام، احتفاءً بعبد الله اشبابو، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية بطنجة، والذي سلم نسخة من كتابه الجديد "من منبر الدعوة إلى معترك السياسة" إلى الضيوف الحاضرين بالمنصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - السالمي الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:06
ان لم تستحي فقل ما شئت! شبكات التهريب لم تطلق ابدا النار على مواطنين عزل، الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن مآسي الهجرة السرية ولا أحد غيرها، تحملوا المسؤولية ولو مرة واحدة في حياتكم!
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2 - كريم الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:06
لماذا نعاتب الدولة على خدمتها من حقها الدفاع عن حدودها.اذا لا بد اللوم فلوموا من كان السبب في الواقعة فتجار المخدرات واصحاب قوارب الموت لا احد يتكلم عليهم وهذه هي الطامة الكبرى
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3 - عملة الزمان الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:08
تصريح .... ذكر بمن قالو ان قتلة الحسين هم من اخرجوه الحرب هههههه.
حبذا لو سكت هذا الصامت .
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4 - nizar الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:09
وسير التق....غادي نقولها قداش!!!
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5 - وجدي الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:09
متفق معاك السي العثماني المافيات هما سباب و اكبر متفيا هيا الحكومة و انت رئيس اكبر مافيااا
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6 - مهموم الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:10
عفى الله عما سلف..... الهروب هو الحل
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7 - سلام الصويري الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:10
صحيح ان تاثير المخدرات يجعل الأشخاص يتكلمون بدون ان يعرفوا ماذا يقولون مثلا القول للوزير الفرنسي السابق ان المغرب احسن من فرنسا وان المغرب احسن استقرار من فرنسا وان شبكات التهريب هي السبب في مشاكل احسن بلد في العالم .
وصحيح ان تاثير المخدرات يجعل الشخص لا يحس بالإهانة والاستفزاز ويتجاهل كل أشكال الاقصاء والتجاهل والاحتقار وصحيح ان المخدرات تجعل الشخص يعيش في كوكب اخر لا يحس ما يعانيه من حوله من هول المصاءب والأزمات .
انها المخدرات ياسعادة مخدرات السلطة
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8 - Rachid الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:11
Al hokoma c est Lui le responsable
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9 - زكرياء المغربي الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:11
كلامك عن صح السيد العثماني يجب محاربة شبكات مهربي البشر
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10 - ملاحظ الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:11
يقول المثل العربي: "رمتني بدائها وانسلّت"
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11 - الوطنية الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:12
الغضب الشعبي يوجه للحكومة الفاشلة التي قدمت وعودا في طابق من ذهب للشعب وصدقها وصوت لها بكثافة لان لولاكم ما شعر الشباب باليأس وركب قوارب الموت ربما يصل او لا يصل . أضف الى ذلك الفعاليات المثقة التي هاجرت بدورها للبحت عن مكان تشفي فيه غليل البحت العلمي ويحن وضعه المادي
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12 - غاضب الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:12
انتم مسوؤلين عن موت الشهيدة حياة و عن الشباب ضاع في هذه البلاد لو وفرتم لهم ظروف العيش لن يفكر احد في قوارب الموت
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13 - مواطن الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:14
تألمنا كثيرا لوفاة الطالبة حياة، وهي مناسبة أليمة لا نتمنى أن تتكرر، لكن في نفس الوقت لابد من الوقوف بحزم في وجه كل من يغرر بشبابنا ويدفع بهم إلى الإلقاء بأنفسهم فيما لا يحمد عقباه.
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14 - حياة الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:15
السلام عليكم مايقع بباب سبتة ياسيدة حقاوي لايلزمه قوانين بل تنمية لو وجدوا هؤلاء النسوة شغل او مذخول لن يذهبوا الى هناك
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15 - xxxx الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:15
واسي العثماني.طبختو الطبخة.و دبرتو على كبش الفداء.ولسقتو التهمة في شبكة التهريب.وكون كان المستوى المعيشي مقاد في بلادنا ليهوا المغرب.الشباب ميخاطرش براسو .أما انت أسي العثماني راك غير جالس فكرسيك اليقالو ليك تقولو.راك غادي تقولو.
يعني راك بحالك بحال بوتفليقة.ولفاهم يفهم
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16 - morroco الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:17
اش كايكول هذا؟؟؟ معامن داوي هاذ السيد؟؟؟
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17 - observateur الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:17
Désolé, depuis l'accès du pjd au pouvoir depuis 7 ans, le Maroc est en net recul et sous développement à tous les niveaux. Mais ce qui me désole surtout ce sont les salaires qu'on donne actuellement vraiment ils sont très bas par rapport au niveau de vie. ni les jeunes ni les adultes ne pourront vivre dignement. C dommage. Merci hesspress.
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18 - تزنيتي الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:17
المسؤل عن وفاة حياة والعديد من شباب الوطن في عرض البحر هي الحكومة والمسؤؤلين عن هدا البلد الدي لم يوفر لهم اذنى العيش الكريم.
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19 - معلق الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:18
المسؤول الأول هو الذي لم يوفر لها العيش الكريم و...
حسبنا الله و نعم الوكيل
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20 - aminose الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:18
ناهبي التروة من فوسفاط ودهب ومعادن واسماك هم من قتلوا حياة و افقروا الملاين من المغاربة . فعلى من تضحك يا وزير اللاعدالة فحتى الاطفال لم تعد تنطلي عليهم حيلكم.لقد انكشفتم ......
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21 - اعطينا التيساع الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:18
والله حتى قتلتيها أنت في نفسها قبل ما تحرك وفي الاخير اعدمتها بالرصاص ومحوت آثار الجريمة.
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22 - aminose الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:18
ناهبي التروة من فوسفاط ودهب ومعادن واسماك هم من قتلوا حياة و افقروا الملاين من المغاربة . فعلى من تضحك يا وزير اللاعدالة فحتى الاطفال لم تعد تنطلي عليهم حيلكم.لقد انكشفتم ......
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23 - ربيع الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:19
أنتم من يبيع الوهم للشعب ، وعود كاذبة وتملص من المسؤوليات . لكن ان لم تعاقبوا في الحياة ، فعند ربكم تختصمون .
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24 - ارحل الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:20
راه السلطات اللي قتلات المرحومة ماشي المافيات كما تزعمون.والله منسمحوليكم قدام الله راه الشعب كيموت .
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25 - مغربي الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:20
واش نتوما صحافة ولا فكاهة؟ مال الاعلام المغربي مبهدل؟ مكيهضرش بالحق و مكيبينش الواقع كيهوا و كيكنعيشوه...حسابنا نتوما سلطة رابعة ساعا هادي غي خبطة رابعة من مور المخزن و كدا...
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26 - هادشي اللي عطا الله الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:21
المسؤول هم شبكات التفقير والتهميش والتحقير وووو ماشي شبكات التهريب اسي العثماني ... كن متأكد ستسأل أمام الله عن كل صغيرة وكبيرة ...
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27 - حسن سويسرا الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:21
أسي العثماني ليهديك . من أين يأتي الحشيش اللدي تهربه هده المفيات من المزمبيق . وفات حياة وعدت أرواح أخرى تتحمل مسؤوليته هده الحكومة إلى أين أنتم دهبون بنا . كم من مناضل يريد الخير لهدا البلاد ومكافأته هو سجن وكم من وزير أو رئيس أو ........سرق أموال الشعب وهو طليق لا يتم محاسبتهم ولهم يحزنون
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28 - معلق الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:22
حبذا لو التزمت الصمت. المسؤول عن مقتل الشابة هو حكومتكم الفاشلة و الغير القادرة على توفير الثقة في المستقبل لدى الشباب. ان الشباب يرون المغرب مضلم و ميؤوس منه لدرجة ان المغامرة أصبحت هي الحل. لكن حمدا لله ان هناك موت بعده يوم حساب عن اعمالكم.
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29 - chrif tiznit الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:24
انتم و الدولة المغربية القمعية الذين تتحملون قتل "حياة"
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30 - عبدو _كندا الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:25
مع كامل احترامي للسيد رئيس الخكومة ، فان المهاجر او الذي سافر خاج المغرب هو القادر على الحكم ان كان في المغرب امن . ففي العطلة الصيفية فالخارج من بيته مفقود و العائد مولود .
زد على ذلك انزرت دولا اوربية بالاضافة الى كندا و الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يمكنني ان اقول هنا الامن و الامان . وبالتالي اوجه الى جنابكم سؤالا هل بامكان سيادتكم التجوال دون حراسة بعد منتصف الليل في اي مكان تحب في اي مدينة مغربية ؟
ولكم واسع النظر
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31 - Chouaib Mouhaabat الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:25
واسير أسيهم العثماني دير شوية ديال النفس أقدم أستقالتك راك تاوزة مادرتيها غير كاتنهب في أموال المواطنين المغاربة بلا حيا بلا حشمة واقهرتونا بكثرة الهظرة ولينا حنا كانمركوا بلاصتكم أونتوما والله مكاتمركو بالرب راه أنا ولد أكادير أوكانعرف تريكتكم كاملة وافتحوا لينا الحدود مع الدول الأوروبية أقسم بالله تاتبقاو فيها غير نتوما بوحدكم أوحكموا على الكلاب الضالة أما المغاربة الأحرار والله القسم لابقا عايش ليكم شي واحد منهم فهاد البلاد قهرتونا غير بكثرة القوانين والزيادات فالأسعار والكلام المعسول داكشي ليخلا بن كيران فينا غاتكملوا نتا تقولوا واش حنا مامحسوبينش عليكم اللايخليها سلعة تريكت هبش حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم......
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32 - مراكشي اصيل الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:26
قل ماتشاء ستسؤل انت ومن معك عند الله اما الآن فقل ماتشاء من منافقين خدعتم الشعب اقسم بالله لم اصوت عليكم لانكم تجار الدين وامثال احزاب كثيرة خدعت الشعب.ولتعلم كل من تستقبلوهم 50 بالمائة او اكثر من جالية وترحبونا بها رحلت بهذه الطريقة عندما يكون فقير تنعتوهم بجميع الانعات القبيحة( حراك -مهاجر غير شرعي وزيد وزيد)وملين تيولي شرعي مرحبا بك في بلدك العزيز.
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33 - Chouaib Mouhaabat الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:26
واسير أسيهم العثماني دير شوية ديال النفس أقدم أستقالتك راك تاوزة مادرتيها غير كاتنهب في أموال المواطنين المغاربة بلا حيا بلا حشمة واقهرتونا بكثرة الهظرة ولينا حنا كانمركوا بلاصتكم أونتوما والله مكاتمركو بالرب راه أنا ولد أكادير أوكانعرف تريكتكم كاملة وافتحوا لينا الحدود مع الدول الأوروبية أقسم بالله تاتبقاو فيها غير نتوما بوحدكم أوحكموا على الكلاب الضالة أما المغاربة الأحرار والله القسم لابقا عايش ليكم شي واحد منهم فهاد البلاد قهرتونا غير بكثرة القوانين والزيادات فالأسعار والكلام المعسول داكشي ليخلا بن كيران فينا غاتكملوا نتا تقولوا واش حنا مامحسوبينش عليكم اللايخليها سلعة تريكت هبش حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم......
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34 - rbatu الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:27
يبدو أن رئيس الحكومة الطبيب النفسي مريض نفسانيا ومرضه يجعله يرفض الواقع ويعيش في عالم من الخيال. السؤال هل يمكنه أن يعالج نفسه بنفسه أم يحتاج إلى طبيب أخر؟
محمد عابد الجابري المفكر المغربي قال يوما ان مشكلة المغرب أننا نكذب على بعضنا ونعرف أننا نكذب على بعضنا ونتظاهر نأننا نصدق بعضنا.
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35 - Chouaib Mouhaabat الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:27
واسير أسيهم العثماني دير شوية ديال النفس أقدم أستقالتك راك تاوزة مادرتيها غير كاتنهب في أموال المواطنين المغاربة بلا حيا بلا حشمة واقهرتونا بكثرة الهظرة ولينا حنا كانمركوا بلاصتكم أونتوما والله مكاتمركو بالرب راه أنا ولد أكادير أوكانعرف تريكتكم كاملة وافتحوا لينا الحدود مع الدول الأوروبية أقسم بالله تاتبقاو فيها غير نتوما بوحدكم أوحكموا على الكلاب الضالة أما المغاربة الأحرار والله القسم لابقا عايش ليكم شي واحد منهم فهاد البلاد قهرتونا غير بكثرة القوانين والزيادات فالأسعار والكلام المعسول داكشي ليخلا بن كيران فينا غاتكملوا نتا تقولوا واش حنا مامحسوبينش عليكم اللايخليها سلعة تريكت هبش حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم......
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36 - المحب لوطنه الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:27
ينبغي التعامل بصرامة مع شبكات التهريب، لا نريد ضحايا اخرين
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37 - Chouaib Mouhaabat الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:27
واسير أسيهم العثماني دير شوية ديال النفس أقدم أستقالتك راك تاوزة مادرتيها غير كاتنهب في أموال المواطنين المغاربة بلا حيا بلا حشمة واقهرتونا بكثرة الهظرة ولينا حنا كانمركوا بلاصتكم أونتوما والله مكاتمركو بالرب راه أنا ولد أكادير أوكانعرف تريكتكم كاملة وافتحوا لينا الحدود مع الدول الأوروبية أقسم بالله تاتبقاو فيها غير نتوما بوحدكم أوحكموا على الكلاب الضالة أما المغاربة الأحرار والله القسم لابقا عايش ليكم شي واحد منهم فهاد البلاد قهرتونا غير بكثرة القوانين والزيادات فالأسعار والكلام المعسول داكشي ليخلا بن كيران فينا غاتكملوا نتا تقولوا واش حنا مامحسوبينش عليكم اللايخليها سلعة تريكت هبش حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم......
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38 - محمد الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:27
وجهك قاسح السي العثماني. لم لا تقول بان شبكات تهريب المال العام الى سويسرا او بانما هي السبب الحقيقى في موت تلك الشابة؟
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39 - المغترب الأحد 30 شتنبر 2018 - 23:27
أنشودة الامن والاستقرار اصبح متجاوز ! الامن والاستقرار لا يساوي شيئا حينما تنعدم العدالة والكرامة ويصبح الخونة وناهبي المال العام وطنيين والوطنيين يصبحون خونة ومن يطالب بحقه انفصالي ومن يصفق للباطل يصبح بطل ومن يقول اللهم هذا منكر يعتبر ظلامي داعشي....
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