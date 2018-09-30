24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:52
|07:18
|13:22
|16:40
|19:17
|20:32
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الهمروجة حول خطاب الرئيس
- إيلان .. تجربة تشكيلية تلامس الحداثة والمعاصرة
- المنظومة التربوية المغربية في مواجهة تحديات الألفية الثالثة*
- تايسون ينتقد افتقار الملاكمين الحاليين للشخصية
- الصين تبحث إنشاء قوات خاصة لمكافحة الإرهاب
لماذا الإسلاميون مرعوبون من تدريس وترسيم الأمازيغية بالحرف اللاتيني؟ (5.00)
العزلة ترمي "تاحفورت" في غياهب "المثلث المنسي" بجبل "بويبلان" (5.00)
مافيا العقار تدفع سكان دواوير بتيزنيت لطلب نفيهم خارج البلاد (5.00)
التعثر يربك أداء محطة الطاقة الشمسية للحافلات الكهربائية بمراكش (5.00)
- مايسة الناجي: "المخزن" حذرني من الزفزافي .. وبنكيران خذل المغاربة - (139)
- مصدر عسكري: هذه حقيقة مقتل "حياة" برصاص "البحرية الملكية" - (124)
- "العدالة والتنمية" يطَوي الخلاف مع "الأحرار" وينهي التراشق الكلامي - (75)
- وزيرة خارجية النمسا تلقي كلمتها في الأمم المتحدة باللغة العربية - (70)
- إنزكان .. ليلة دامية بمستعجلات المستشفى الإقليمي - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثماني من طنجة: "شبكات التهريب" هي المسؤولة عن مقتل "حياة"
قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، إن شبكات التهريب هي المسؤولة عن وفاة ابنة تطوان "حياة"، وأن رصاص البحرية الملكية "لم يكن موجها إليها بالذات؛ لأن مافيات التهريب تخفي ما يحمله القارب".
وأضاف العثماني، خلال كلمة له في الملتقى الجهوي الأول لنساء العدالة والتنمية، مساء اليوم الأحد بطنجة، "كلنا تألمنا لوفاة حياة، وقد تم فتح تحقيق في الحادث؛ لكن يجب أن يكون الغضب الشعبي موجها نحو هذه المافيات؛ لأنها تصنع الوهم، وليس ضد السلطات".
رئيس الحكومة أشاد، في كلمته، بمدينة طنجة وبعمرانها ونظافتها معتبراً إياها أفضل مثال على أن هناك أموراً جيدة في المغرب، مضيفا "بعض الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي توحي بأن المغرب كل شيء فيه أسود، مع أننا نعيش إيجابيات يوميا، على رأسها نعمة الأمن والاستقرار".
العثماني، الذي كان يعرج بشكل خفيف، أوضح أنه على الرغم من الكسر الذي أصاب إحدى قدميه، أبى إلا الحضور "إكراما للمرأة"، مؤكدا أن الاهتمام بالمرأة "جزء أساسي من برنامجنا وهمومنا"، مستحضرا في الآن ذاته كتاباً أصدره في أواخر الثمانينيات بعنوان "قضية المرأة ونفسية الاستبداد" قال إنه دعا من خلاله إلى "محاربة نفسية الاستبداد ضد المرأة، داعيا إياها إلى التحرر إيجابيا لتكون عضوا فاعلا في المجتمع".
من جانبها، أوضحت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أن ما يحدث بباب سبتة لمجموعة من النساء المغربيات جعل الوزارة "تفكر في إطلاق برامج خاصة، ستشمل ثلاث مناطق بالمغرب، وهي الآن في إطار بلورتها"، داعية المجالس الجهوية إلى الانضمام إلى هذه البرامج.
وأضافت الحقاوي: "لقد تمكننا من إخراج عدد من القوانين إلى الوجود، على الرغم من أن الشأن النسائي ليس عاديا ولا ميسّرا، حيث عانينا كثيرا من أجل تحقيق هذه الخطوات، وعلى رأس هذه القوانين قانون العنف ضد النساء".
وقالت جميلة المصلي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة نساء العدالة والتنمية، إن المجتمع المغربي عبر تاريخه عرف بقيم التضامن والتكافل، موردة في كلمتها أن مبادرة دعم الأرامل "هي إعادة اعتبار لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي، مع ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بالنساء، القرويات منهن على وجه الخصوص".
وأضافت المتحدثة، التي تشغل منصب كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن هؤلاء القرويات "قويات على الرغم من الظروف، ويتحدين الصعاب، ويشتغلن من أجل تمدرس بناتهن وأبنائهن.. لذا، لا بد من تشجيعهن من جميع الجوانب، اقتصادية كانت أو اجتماعية".
حري بالذكر أن اللقاء عرف، في الختام، احتفاءً بعبد الله اشبابو، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية بطنجة، والذي سلم نسخة من كتابه الجديد "من منبر الدعوة إلى معترك السياسة" إلى الضيوف الحاضرين بالمنصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
حبذا لو سكت هذا الصامت .
وصحيح ان تاثير المخدرات يجعل الشخص لا يحس بالإهانة والاستفزاز ويتجاهل كل أشكال الاقصاء والتجاهل والاحتقار وصحيح ان المخدرات تجعل الشخص يعيش في كوكب اخر لا يحس ما يعانيه من حوله من هول المصاءب والأزمات .
انها المخدرات ياسعادة مخدرات السلطة
يعني راك بحالك بحال بوتفليقة.ولفاهم يفهم
حسبنا الله و نعم الوكيل
زد على ذلك انزرت دولا اوربية بالاضافة الى كندا و الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يمكنني ان اقول هنا الامن و الامان . وبالتالي اوجه الى جنابكم سؤالا هل بامكان سيادتكم التجوال دون حراسة بعد منتصف الليل في اي مكان تحب في اي مدينة مغربية ؟
ولكم واسع النظر
محمد عابد الجابري المفكر المغربي قال يوما ان مشكلة المغرب أننا نكذب على بعضنا ونعرف أننا نكذب على بعضنا ونتظاهر نأننا نصدق بعضنا.