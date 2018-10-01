ولد الرشيد ينغص "حلم الانفصال" على البوليساريو

أحمد الساسي من العيون

رسائل سياسية قوية تلك التي وجهها الرجل المؤثر في دهاليز حزب الاستقلال إلى الحالمين بإقامة كيان مستقل على أراضي المملكة الجنوبية، وذلك خلال إلقاء كلمته التوجيهية أمام منتسبي الحزب بإقليم العيون، ضمن فعاليات الدورة الموسعة للمجلس الإقليمي، المنظمة الأحد، تحت شعار "جهود متواصلة من أجل الوحدة والتنمية".

وعبّر مولاي حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية ومنسق الجهات الجنوبية الثلاث لحزب الاستقلال، عن "حزنه العميق وإحساسه البالغ بالآلام والجراح التي يعانيها أطفال ونساء وكهول ساكنة مخيمات تندوف"، داعيا إلى "ترجيح كفة العقل والتفكير مليا في مبادرة الحكم الذاتي التي تضمن كرامة الإنسان الصحراوي وتكفل عيشه الكريم تحت السيادة المغربية".

وأضاف المسؤول وطنيا عن المنتخبين في حزب علال الفاسي أن "الوضع المحتقن في جنوب السودان والعراق وليبيا وسوريا كفيل بفهم المصلحة العامة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "التجارب الدولية والوقائع التاريخية تؤكد فشل انفصال القوميات والأقليات عن بلدها الأم"، ومضيفا: "في وقت تتجه الدول والكيانات السياسية إلى التكتل والوحدة، يعاني بلدنا من هدف تحقيق الانقسام والانفصال، وتهديد وحدته وسلامة أهله وأراضيه".

وعمن يمتلك أحقية تمثيل ساكنة الصحراء، أوضح ولد الرشيد أن "قيادة البوليساريو لا تمثل إلا نفسها، ولا تعبر إلا عن معتقداتها"، وأن "منتخبي وأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية بالأقاليم الجنوبية هم من يحق لهم حصرا التحدث باسم سكان الصحراء، وهم فقط من يمثلون غالبية الصحراويين"، مستغربا "ممن يستغلون ضعف النساء والأطفال لتحقيق حلم منفصل عن الواقع وبعيد عن كل التصورات".

واستغل المتحدث المناسبة التي حضرها أزيد من 5000 منتسب ومنتسبة إلى الحزب، بقصر المؤتمرات، لتجديد رفض إعلان "جمهورية بالصحراء"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن "من يمني النفس بأكثر من ذلك فهو حالم وواهم ومنفصل عن الواقع".

كما عرج عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومنسق الأقاليم الجنوبية الثلاثة على تبيان مخرجات اللقاء الذي جمع المنتخبين الممثلين الشرعيين لساكنة الأقاليم الجنوبية بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كولر، الذي أكد أنه لا يملك عصا سحرية لحل النزاع، كما أنه لا يحمل أي مقترح يُفرض على الأطراف، لافتا إلى أن "اللقاء صحح الكثير من المغالطات ورفع اللبس الذي ظل يكتنف فكر الرئيس الألماني الأسبق".

ليختتم ولد الرشيد كلمته التوجيهية بتأكيد أن "كسب نزاع الصحراء يمر عبر بوابة كسب رهان التنمية، والتكريس لنموذج تنموي يقدم صورة مشرفة ومشرقة عن المنطقة، ستشكل عامل جذب لإخواننا وأبناء عمومتنا في أرض الشتات"، مشيدا بـ"حجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة بالمنطقة، والتي انعكست على الواقع التنموي والمعيشي لساكنة الأقاليم الجنوبية".