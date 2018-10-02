24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:1913:2216:3819:1520:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لتسريع وتيرة النمو في المغرب (5.00)

  2. مقارنة المغرب وفرنسا تضع رئيس الحكومة أمام سخرية عارمة (5.00)

  3. وفاة أسطورة الغناء الفرنسي شارل أزنافور (5.00)

  4. تدخل الخارجية الهولندية في ملف الريف يصادم الرباط وأمستردام (5.00)

  5. ترامب يشيد بالاتفاقية التجارية مع كندا والمكسيك (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | "البام" يحتج على "البيجيدي" في مجلس البيضاء

"البام" يحتج على "البيجيدي" في مجلس البيضاء

"البام" يحتج على "البيجيدي" في مجلس البيضاء
هسبريس- عبد الإله شبل
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 08:03

قرر حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى مجلس الدار البيضاء مقاطعة أشغال اللجان استعدادا لدورة أكتوبر الجاري، تعبيرا منه عن رفضه طريقة تدبير المكتب للشأن المحلي.

وشرع فريق الأصالة والمعاصرة المتواجد في المعارضة في مقاطعة اللجان الرئيسية، إذ قدمت توجيهات إلى كل المستشارين التابعين له بعدم حضورها، احتجاجا على طريقة تعامل مكتب المجلس مع مقترحاتهم.

وأكد أحد أعضاء الحزب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الكيفية التي يتعامل بها المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء مع مقترحات المعارضة، وباقي المنتخبين، دفعت إلى اتخاذ قرار المقاطعة.

وقال المتحدث الرافض ذكر اسمه: "الأعضاء في المعارضة لا يتوصلون بأوراق اللجان، ولا تؤخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار، ما يجعل حضورنا بالنسبة للمكتب غير ذي قيمة".

وأوضح القيادي في "البام" أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود المجلس "يعتمد على الأغلبية العددية، ولا يعير اهتماما حتى للفرق المتواجدة معه في التسيير، فما بالك أن يلتفت إلى المعارضة التي منحها الدستور حقوقا واسعة".

وقاطع أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة اجتماع لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، ولجانا أخرى، إذ لم يحضر أي مستشار منهم احتجاجا على المكتب المسير.

وسبق أن خاض مستشارو حزب الاستقلال مقاطعة لأشغال إحدى الدورات احتجاجا على تصرفات مكتب المجلس الجماعي، مؤكدين أن المعارضة لا يتم منحها حقها في النقاش وتقديم المقترحات.

وخاضت المعارضة ممثلة في "البام" و"الاستقلال" و"الاتحاد الدستوري"، في دورة فبراير الماضية، خطوة احتجاجية تتمثل في الصوم عن الكلام، إذ تركت منتخبي حزب العدالة والتنمية يخوضون في نقط الدورة، ورفض منتخبوها الحديث والإدلاء بموقفهم من نقط جدول الأعمال، مؤكدين أن هذا الموقف السياسي يرجع بالأساس إلى "التعبير عن احتجاجهم على سلوك المكتب المسير الذي يضرب عرض الحائط مبدأ التشاركية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.