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كُتّاب وآراء
"البام" يحتج على "البيجيدي" في مجلس البيضاء
قرر حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى مجلس الدار البيضاء مقاطعة أشغال اللجان استعدادا لدورة أكتوبر الجاري، تعبيرا منه عن رفضه طريقة تدبير المكتب للشأن المحلي.
وشرع فريق الأصالة والمعاصرة المتواجد في المعارضة في مقاطعة اللجان الرئيسية، إذ قدمت توجيهات إلى كل المستشارين التابعين له بعدم حضورها، احتجاجا على طريقة تعامل مكتب المجلس مع مقترحاتهم.
وأكد أحد أعضاء الحزب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الكيفية التي يتعامل بها المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء مع مقترحات المعارضة، وباقي المنتخبين، دفعت إلى اتخاذ قرار المقاطعة.
وقال المتحدث الرافض ذكر اسمه: "الأعضاء في المعارضة لا يتوصلون بأوراق اللجان، ولا تؤخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار، ما يجعل حضورنا بالنسبة للمكتب غير ذي قيمة".
وأوضح القيادي في "البام" أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود المجلس "يعتمد على الأغلبية العددية، ولا يعير اهتماما حتى للفرق المتواجدة معه في التسيير، فما بالك أن يلتفت إلى المعارضة التي منحها الدستور حقوقا واسعة".
وقاطع أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة اجتماع لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، ولجانا أخرى، إذ لم يحضر أي مستشار منهم احتجاجا على المكتب المسير.
وسبق أن خاض مستشارو حزب الاستقلال مقاطعة لأشغال إحدى الدورات احتجاجا على تصرفات مكتب المجلس الجماعي، مؤكدين أن المعارضة لا يتم منحها حقها في النقاش وتقديم المقترحات.
وخاضت المعارضة ممثلة في "البام" و"الاستقلال" و"الاتحاد الدستوري"، في دورة فبراير الماضية، خطوة احتجاجية تتمثل في الصوم عن الكلام، إذ تركت منتخبي حزب العدالة والتنمية يخوضون في نقط الدورة، ورفض منتخبوها الحديث والإدلاء بموقفهم من نقط جدول الأعمال، مؤكدين أن هذا الموقف السياسي يرجع بالأساس إلى "التعبير عن احتجاجهم على سلوك المكتب المسير الذي يضرب عرض الحائط مبدأ التشاركية".