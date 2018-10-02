مسؤول حكومي يستبعد إلغاء العثماني لكتّاب الدولة

هسبريس من الرباط

استبعد مسؤول حكومي مأذون أن يقدم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على حذف كتّاب الدولة من التشكيلة الحكومية، بعدما جرى تداول إمكانية الاستغناء عن المسؤولين الحكوميين في هذه المناصب على غرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء التي كانت تشغلها التقدمية شرفات أفيلال.

وقال المسؤول الحكومي، في حديث مع هسبريس، إن هناك قطاعات حكومية لا يمكن أن تدبر بوزير سياسي؛ وهو ما يجعل وجود كتّاب الدولة أو وزراء منتدبين أمرا ضروريا، موضحا أن الاستعانة بكتّاب الدولة جاء لتجنب العدد الكبير من الوزراء، الذين كانت تتضمنهم الحكومات السابقة.

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن قطاعات مثل التعليم والخارجية والفلاحة والصيد البحري يحتاجون إلى كتّاب دولة للإشراف المباشر تحت وصاية الوزير على جزء منها، مؤكدا أن "رئيس الحكومة لا يمكنه أن يستغني عن كتّاب الدولة إلا بالرفع من عدد الوزراء أو إعادة الوزراء المنتدبين، وهذا أمر غير مطروح".

من جهة ثانية، أكد المصدر الحكومي أن جل كتابات الدولة في الحكومة الحالية تشغلها النساء؛ وهو ما سيطرح تحدي تمثيلية النساء في الحكومة في حال جرى الاستغناء عن المسؤولات الحاليات بحكومة العثماني.