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الرئيسية | سياسة | المالكي يمثل الملك في ذكرى استقلال غينيا كوناكري

المالكي يمثل الملك في ذكرى استقلال غينيا كوناكري

المالكي يمثل الملك في ذكرى استقلال غينيا كوناكري
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 13:05

يمثل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الملك محمد السادس في احتفالات الذكرى الستين للعيد الوطني لجمهورية غينيا كوناكري، اليوم الثلاثاء.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات السياسية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا كوناكري ابتدأت منذ استقلال الأخيرة في 1958، إذ احتضن الملك الراحل محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء سنة 1961 إلى جانب أحمد سيكو توري، أول رئيس لغينيا كوناكري المستقلة، مجموعة الدار البيضاء، والتي ساهمت في مواصلة تحرير بلدان إفريقية من نير الاستعمار وتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963.

ومنذ تلك الحقبة تجمع المملكة المغربية وجمهورية غينيا، حسب بلاغ لمجلس النواب، جودة العلاقات، التي ترتكز على الدعم المتبادل المباشر في مختلف القضايا القارية والوطنية، خلال عهد المرحوم الملك الحسن الثاني، وتمت تقويتها في عهد الملك محمد السادس في السياق الجديد، والذي يرتكز على الاختيار الإستراتيجي المتمثل في الاهتمام بالتعاون جنوب-جنوب وفق أساليب وصيغ جديدة. ومباشرة بعد انتخاب الرئيس ألفا كوندي، الرئيس الغيني، رئيسا للاتحاد الإفريقي سنة 2017، كان من بين مدعمي رجوع المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - احمد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 13:07
حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله
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2 - wood الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 13:26
طبيعي ان يمثل الملك فهو الذي نصبه على رئاسة مجلس النواب رغم أن حزبه تذيل الإنتخابات التشريعية و اجبر النواب على التصويت له . و الغريب انه مباشرة بعد ذلك صوت هذا المجلس على المصادقة على ميثاق الإتحاد الأفريقي الذي يدعوا الأعضاء الإلتزام بالحدود الموروثة عن الاستعمار و هو اعتراف مباشر من المغرب بكون الصحراء لا تنتمي للمغرب !!!
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1
3 - متفرج الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:25
المالكي.أين الحياء والاستحياء ماذا أعطيت للمغرب أنت وأمثالك ألم تستحي بعد وتترك المكان للشباب ليقومون بإصلاح ماذا هدمتوه وحطمتوه إنت وحزبكوالاحزاب التي تبحت عن مصلحتها اولا ومصلحة البلد بعد
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3
4 - وزير الخارجية رقم 2 الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:35
هنيئا للسيد بوريطة فهو أكبر المحظوظين من وزراء الخارجية السابقين بوجود السيد المالكي ليقوم ببعض المهمات الدبلوماسية بالخارج نيابة عنه. لهذا أقترح على السيد بوريطة إلحاقه بوزارة الخارجية لأن رئاسة مجلس النواب على ما يبدو "فيها الصداع بزاف"
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