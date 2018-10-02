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كُتّاب وآراء
المالكي يمثل الملك في ذكرى استقلال غينيا كوناكري
يمثل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الملك محمد السادس في احتفالات الذكرى الستين للعيد الوطني لجمهورية غينيا كوناكري، اليوم الثلاثاء.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات السياسية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا كوناكري ابتدأت منذ استقلال الأخيرة في 1958، إذ احتضن الملك الراحل محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء سنة 1961 إلى جانب أحمد سيكو توري، أول رئيس لغينيا كوناكري المستقلة، مجموعة الدار البيضاء، والتي ساهمت في مواصلة تحرير بلدان إفريقية من نير الاستعمار وتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963.
ومنذ تلك الحقبة تجمع المملكة المغربية وجمهورية غينيا، حسب بلاغ لمجلس النواب، جودة العلاقات، التي ترتكز على الدعم المتبادل المباشر في مختلف القضايا القارية والوطنية، خلال عهد المرحوم الملك الحسن الثاني، وتمت تقويتها في عهد الملك محمد السادس في السياق الجديد، والذي يرتكز على الاختيار الإستراتيجي المتمثل في الاهتمام بالتعاون جنوب-جنوب وفق أساليب وصيغ جديدة. ومباشرة بعد انتخاب الرئيس ألفا كوندي، الرئيس الغيني، رئيسا للاتحاد الإفريقي سنة 2017، كان من بين مدعمي رجوع المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي.