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الرئيسية | سياسة | قضية "يتيم والخطيبة" تغضب "الإخوان" ودعوات لإقالته من الحكومة

قضية "يتيم والخطيبة" تغضب "الإخوان" ودعوات لإقالته من الحكومة

قضية "يتيم والخطيبة" تغضب "الإخوان" ودعوات لإقالته من الحكومة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:10

تسببت تداعيات قضية محمد يتيم، القيادي الإسلامي البارز وزير الشغل والإدماج المهني في حكومة سعد الدين العثماني، بشأن تجواله ليلاً في شوارع باريس مع فتاة تصغره سناً قال إنها "خطيبته" في موجة غضب وسط بعض قيادات وقواعد حزب العدالة والتنمية، وصلت إلى حد مطالبة سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب "المصباح" رئيس الحكومة، بإقالته من الأمانة العامة للحزب والحكومة.

وعلى الرغم من عدم تداول اجتماع الأمانة العامة في موضوع صور يتيم التي أثارت جدلاً واسعاً بالمغرب؛ فإن مصدرا قياديا من "البيجيدي" لم يستبعد عقد اجتماع مصغر بين قيادات الصف الأول للتداول في موضوع زميلهم والنظر في الدعوات التي تطالب بإقالته.

وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، عبّر عن عدم رضاه من قصة الوزير ومدلكته، وقال في برنامج تلفزيوني على قناة "ميدي 1 تي في": "الإنسان حين يصبح مسؤولا لا تصبح عنده حياة خاصة، وينبغي أن يحيط نفسه بكافة المظاهر التي تجعله محترما من طرف الناس".

وفي الوقت الذي اعتبر فيه بعض "الإخوان" أن زواج يتيم بخطيبته وطلاقه من زوجته الحالية يبقى شأنا خاصاً ولا يحق لأحد التدخل فيه، قال حسن حمورو، عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية، في تدوينة على موقع "فايسبوك"، إن "الأستاذ محمد يتيم مدعو لمغادرة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية... والسلام!"، وهو التوجه نفسه الذي عبر عنه عدد من أعضاء التنظيم السياسي ذاته.

ومن جانبه، قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في "البيجيدي"، إن هذا الأخير "يتوفر على هيئات تحكيمية وتنظيمية وتوجيهية، ومن يريد أن يطرح فكرة إقالة يتيم ويتحمل فيها مسؤوليته، فله ذلك".

وأضاف أفتاتي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "أي إجراء يجب أن يكون في إطار ما هو معتمد داخل البيجيدي"، وفضّل المتحدث عدم التعليق على قضية زميله في الحزب.

وكانت مصادر متطابقة ذكرت أن قيادة حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب "المصباح"، دخلت على خط صور الوزير محمد يتيم، خصوصا أنه عضو مجلس شورى الحركة وأحد القادة المنظرين والمؤسسين للحركة الإسلامية.

وليست هذه هي أول مرة التي تخدش فيه صورة "إخوان المغرب"، فقد سبق لحكومة "البيجيدي" الأولى أن عاشت تجربة مماثلة مع قصة "الكوبل الحكومي"، والتي انتهت بإقالة الوزير الحبيب الشوباني والوزيرة سمية بنخلدون من حكومة بنكيران. كما عاش "إخوان الشيخي" أيضاً فترات عصيبة بسبب تداعيات قضية عمر بنحماد وفاطمة النجار، عضوي الجناح الدعوي لحركة التوحيد والإصلاح، بعد أن جرى ضبطهما بشاطئ المنصورية ضواحي مدينة المحمدية، ليكشفا لاحقا خلال مرحلة التحقيق أنهما متزوجان زواجا عرفيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - اين الثروة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:28
العدالة والتنمية يساهم في جهاد النكاح .ضاربا عرض الحائط هموم الشعب.
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68
2 - N.H الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:29
ما علاقة الزواج بالحزب أو الأعمال المفوضة له!!!!!!؟لا حول و لاقوة إلا بالله العلي العظيم كفى من سياسة إلهاء الشعب بالتفهات را حنا عقنا و فقنا يتزوج ولا يطلق واش شغلكم فيه؟قومو بالواجبات ديالكم متبقاوش كضحكو علينا
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-37
3 - Youssef Rabat الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:30
ياك حلال ماشي حرام؟

و خليوه يدير لي بغا
بصحتوا
وا على حضايا السلامة!
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-67
4 - zlayli الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:31
يتيم يقول أن حياته الزوجية متوقفة منذ 10 سنوات !!! الله أكبر !!! إن توقفت حياتي الزوجية لعشرة أشهر فقد أقع في الخطيئة و العياذ بالله فكيف لسنوات ؟؟؟؟ جمع راسك و قول بغيت تجدد الشباب ! المهم أنت فاشل في وزارتك و في حياتك
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56
5 - مواطن الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:32
ضحكتم على الشعب الامي الجاهل و صلتم للسلطة و اغتنيتم عل ضهر هذا الشعب .
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45
6 - radia الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:37
عمر الحكماة قصير و أعضاء الأمانة العامة لالحزب كثر و الكل يطمح الى صفة وزير والحل الوحيد لترك المكان الى زميل اخر هي الفضيحة الإعلامية بدل الفضيحة السياسية لتفادي المحاسبة و المسؤولية !!!!!!
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5
7 - حاميدو الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:37
سؤال محير....لماذا كل فضائح الاخوان أخلاقية؟
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24
8 - salmane الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:38
يتيم ارحل لا يشرفنا مثلك في الحكومة
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24
9 - امازيغ سوسي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:39
ضمن تقاعد مريح . ضمن مناصب عليا لابناءه . ضمن كل انواع الامتيازات . فلتكن الاقالة ومادا بعد ؟
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16
10 - محمد حجاجي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:40
لم يستطع الحفاظ والاندماج مع عائلته الصغرى خصوصا في هذا السن فكيف سيعمل على ادماج شريحة مهمة من الشباب في سوق الشغل؟ لطفك يارب
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28
11 - lottfi الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:41
أنا في نظري مشي غير يتيم لي خصوا يستقل خص الحكومة كاملة تستقيل لأنها وضعت الشباب في أزمة خانقة وكثرة البطالة والتسول في الطرقات وما عرفاتش كفاش تسير قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع التشغيل .
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28
12 - Hi الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:41
Je voudrais un jour être épater et surpris par un beau travaille qui rend tout le monde heureux et prospère une seul fois mince alors
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6
13 - Aziz Canada الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:41
لماذا قفل يتيم صفحته في فايسيبوك كوزير؟؟؟ ومنع المواطنيين من التعليق؟؟؟؟؟؟؟
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19
14 - Mohamed الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:42
لقد صرح السيد محمد يتيم، القيادي الإسلامي البارز وزير الشغل والإدماج المهني في حكومة سعد الدين العثماني بأن السيدة التي كان يتجول معها ليلا في شوارع باريس انها خطيبته وانها مدلكته. سؤال: هل القيادي الاسلامي البارز كما تدعون يتجول مع امرأة قبل أن يقوم بخطبتها حسب تقاليد المغاربة ؟ أليس عيب وعار على رجل في مثل سنه ان يصرح بانها مدلكته ؟
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24
15 - التازي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:43
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم هاته تسمى علاقات خاصة ما يهمنا هو حياتهم السياسية و علاقتهم بالشعب والعدالة و التنمية في المغرب....
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0
16 - ايت الراصد:المهاجر الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:46
لقد تطرقت الى الموضوع آنفا وقلت بانه لايهمنا امر هذا الشخص ولكن بانه شخصية عامة فلابد لنا ان ننتقد سلوكاته التي تتناقض والمبادئ الذي على اثرها وصل هو وغيره الى البرلمان ثم الى الحكومة الشكلية ...فقضية قياديي اخر الزمان من اللاعدالة واللاتنمية لا يبحثون الا على قضاء مآربهم
الشخصية ونفخ ارصدتهم البنكية بل يتنافسون على الجاه والسلطة المخزنية والتودد الى الحاكم بأمر الله؟!وتكريس سيطرته ..ومن هنا المدخل الذي يستغلونه للوصول الى مصالحم.. بل البعض منهم يحاول تغيير زوجته التي كافحت وصبرت معهم ايام المحن .. فاذا بهم يتخلون عنها ويبحثون على من هي اصغر سنا وأجمل ...هذا ديدنهم لان شعارهم المقدس :الاسترزاق بالدِّين وسيلة وقضاء أغراضنا الدنيوية غاية فاللهم ارحمنا ولا ترحم معنا احدا ؟؟؟؟!!!
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