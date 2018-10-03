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الرئيسية | سياسة | "قادمون وقادرون" تسائل الدولة حول "حريك الشباب"

"قادمون وقادرون" تسائل الدولة حول "حريك الشباب"

"قادمون وقادرون" تسائل الدولة حول "حريك الشباب"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 05:01

قالت حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل إنها "تتبّعت باهتمام كبير الأحداث والوقائع التي شهدها شمال المغرب، خاصة الحادثة الأخيرة المتعلقة بإطلاق النار على قارب مطاطي سريع (فانطوم) يضم مهاجرين غير نظاميين، وهو الحادث الذي أفضى إلى موت شابة مغربية وإصابة آخرين".

وأضافت الحركة ذاتها، في بيان توصلت به هسبريس، أنه "انطلاقا من مبادئها المتمثلة بالأساس في ترشيد حكامة أمنية وسلامة جسدية لكافة أبناء وبنات الشعب المغربي، طبقا لما ينص عليه الدستور المغربي ومقتضيات المواثيق الدولية، فإنها تطالب أولا بفتح تحقيق جدي ومسؤول في حادثة الفتاة حياة، وحول حقيقة الأحداث الأخيرة وملابساتها، مع إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي بالنتائج".

وطالبت حركة قادمون وقادرون بـ"التسريع بتفعيل مضامين الخطاب الملكي الأخير المتعلق بإيجاد حلول سريعة ومستدامة للشباب، وسن حماية اجتماعية تستهدف جميع الشباب وتخول لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، مع توسيع دائرة الجبر الجماعي لكافة المناطق التي عرفت التهميش والاستبعاد الاجتماعي، وتمكينها من مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وجاء في البيان ذاته أن الحركة "تطالب الجهات المسؤولة بإعطاء التوضيحات اللازمة حول تنامي الهجرة السرية من المغرب إلى الضفة الشمالية للمتوسط، الذي يتزامن مع الاستعدادات لاحتضان المؤتمر الدولي حول الهجرة ببلدنا"، كما أنها تطالب بـ"فتح نقاش جدي حول الدوافع الحقيقية لما يقع في شمال المغرب واستهداف حدوده وأمنه واستقراره".

واختتمت الحركة بأنها "تطالب الدولة والأحزاب السياسية والحكومة المغربية بقول الحقيقية حول اندحار مشاريعهم جراء تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية"، معلنة في الوقت ذاته عن "تنظيم ندوة جهوية في الموضوع بشمال المغرب".

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