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الرئيسية | سياسة | الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
هسبريس - و.م.ع
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 20:42

صادق مجلس الحكومة، في نهاية أشغاله، اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه تم على مستوى وزارة الصحة، تعيين خاليد لحلو في منصب مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وبوبكر الحواضي في منصب مدير وكالة الحوض المائي لملوية بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء قطاع الماء. كما تم تعيين يوسف خيارة في منصب مدير التراث الثقافي على مستوى وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة؛ ومحمد وحميد في منصب مدير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية –قطاع الطاقة والمعادن (وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة).

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تم تعيين محمد أحلات في منصب عميد كلية الطب والصيدلة بطنجة (جامعة عبد المالك السعدي بتطوان)؛ والحسن قرنفل في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة (جامعة شعيب الدكالي بالجديدة). كما تم تعيين عز الدين عازم في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة (جامعة شعيب الدكالي بالجديدة).

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