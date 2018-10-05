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الرئيسية | سياسة | بنشماش ينفي ملاقاة بنكيران ويرفض "التشويش"

بنشماش ينفي ملاقاة بنكيران ويرفض "التشويش"

بنشماش ينفي ملاقاة بنكيران ويرفض "التشويش"
هسبريس من الرباط
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 16:00

نفى عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ما جرى تداوله إعلاميا بخصوص زيارته لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، موردا أن "مخيلة مروّجي هذا الخبر ذهبت إلى حد القول بأن سبب الزيارة هو طلب دعم حزب العدالة والتنمية لإعادة انتخاب الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة رئيسا لمجلس المستشارين".

واعتبر بنشماش، في بيان توصلت به هسبريس، أن ما ورد "مجرد محاولات للتشويش خدمة لأجندة من يقفون وراءها"، مؤكدا أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة لم يلتقِ بنكيران بالمطلق، وأنه يحترم جميع الأحزاب السياسية وعندما يرغب في مخاطبة حزب معين فإنه يتوجه إليه عبر القنوات الرسمية ومن خلال مسؤوليه القانونيين.

وعبّر "كبير الباميين" عن رفضه المطلق لـ"ما تقوم به بعض المنابر الصحافية من حملات تشهير ونشر أخبار كاذبة دون أن تعمل على التحقق من صحة الأخبار، أو على الأقل أخذ الرأي الآخر احتراما لقواعد المهنية والتزاما بأخلاقيات المهنية"، مؤكدا احترامه الكامل للصحافة الوطنية وإيمانه العميق بـ"حقها بل واجبها في نقل الخبر وإبداء الرأي، وحرصنا الشديد على التواصل الدائم مع نساء ورجال الإعلام".

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