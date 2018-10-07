بولونيا: المغرب يضمن الأمن جنوب قارة أوروبا

هسبريس من الرباط

قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن المملكة المغربية وجمهورية بولونيا "تجمعهما قيم ومبادئ مشتركة على مستوى التعامل مع القضايا الخارجية، والمتمثلة أساسا في التشبث بقيم السلم والسلام والتضامن بين الدول وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن"؛ وذلك في كلمة ألقاها خلال زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها بدعوة من نظيره البولوني Marek Kuchcinsk.

وبخصوص ملف الوحدة الترابية للمملكة أوضح المالكي، خلال لقائه بالعاصمة وارسو مع Jacek Czaputowicz ، وزير خارجية جمهورية بولونيا، الذي حصلت بلاده على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن للفترة 2019/2018، أن المملكة المغربية "ملتزمة بقرارات مجلس الأمن، وتظل منفتحة لتقديم كل المعطيات الميدانية التي من شأنها توضيح ودعم اختيارها المتمثل في منح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا"، وأضاف أن الرباط "اتخذت مجموعة من الإجراءات الميدانية للمساعدة على نهضة وتنمية المنطقة وإنهاء هذا النزاع المفتعل".

كما ذكّر رئيس مجلس النواب بتنظيم المملكة المغربية لمؤتمر "كوب 22"، "الذي عرف نجاحا كبيرا على مستوى أجرأة التوصيات وتثمين توصيات قمة كوب 21 بباريس"، مؤكدا استعداد المغرب لتبادل التجارب في هذا المجال مع بولونيا، خاصة وهي تستعد لتنظيم قمة كوب 24 نهاية السنة الجارية.

من جانبه أكد Jacek Czaputowicz على أهمية الدبلوماسية البرلمانية، مشيرا إلى أنها تساعد وتكمل عمل دبلوماسية السلطة التنفيذية، ومعربا عن سعادته بنتائج اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس النواب المغربي مع نظرائه البولونيين.

كما أكد المتحدث على جودة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، معتبرا أن مشكل الصحراء "قد عمر طويلا وعلى مجلس الأمن ضمان حل متوافق عليه، وبولونيا من خلال عضويتها غير الدائمة ستعمل في هذا الاتجاه"، ومنوّها في الآن ذاته بالدور الأساسي الذي يقوم به المغرب في الاستقرار وضمان الأمن على مستوى جنوب القارة الأوروبية، وبانتهاجه سياسة حكيمة لمعالجة قضايا الهجرة، التي تترتب عنها مآس إنسانية.

وبخصوص تنظيم جمهورية بولونيا لكوب 24 دعا وزير الخارجية البولوني إلى التركيز على الحلول المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، معبرا عن الحاجة إلى الاستفادة من تجربة المغرب في هذا الباب، خاصة في ما يتعلق بالطاقات النظيفة، ومجددا دعوة المملكة المغربية من أجل الحضور والمشاركة نظرا لتجربتها الواسعة في هذا المجال.

يذكر أن اللقاء، الذي انعقد يوم الجمعة الماضي، عرف حضور يونس التيجاني، سفير المغرب بجمهورية بولونيا، وشقران إمام، رئيس الفريق الاشتراكي، وعائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.