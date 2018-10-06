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الرئيسية | سياسة | اليابان تصفع الجمهورية الوهمية في مؤتمر دولي

اليابان تصفع الجمهورية الوهمية في مؤتمر دولي

اليابان تصفع الجمهورية الوهمية في مؤتمر دولي
هسبريس من الرباط
السبت 06 أكتوبر 2018 - 19:52

ذكر مصدر مأذون أن الوفد المغربي المشارك بطوكيو في الاجتماع الوزاري التحضيري للمؤتمر الدولي السابع حول التنمية بأفريقيا (تيكاد 7) انسحب من قاعة الاجتماع احتجاجا على حضور "البوليساريو".

وأكد المصدر أنه، وبمناسبة الاجتماع الوزاري التحضيري لهذا المؤتمر المقرر من 5 إلى 7 أكتوبر، تسلل أعضاء من "البوليساريو" إلى اليابان بجوازات سفر جزائرية، وحصلوا على اعتماد ببطاقات لجنة الاتحاد الأفريقي.

وأدلى تارو كونو، وزير الشؤون الخارجية الياباني، بعد أن علم بهذا الخرق، وسعيا منه لعدم الإخلال بالسير العادي للأشغال، بتصريح رسمي، جدد فيه التأكيد على الموقف الثابت لليابان، مشددا على أنه "حتى وإن كان كيان يعلن عن نفسه كـ"دولة"، لا تعترف به اليابان، حاضرا داخل هذه القاعة، فإن هذا لا يعني، تحت أي ظرف، صراحة أو ضمنا، أن اليابان تعترف به كدولة".

وشدد المتحدث على أنه "من غير المسموح وضع أي أسماء أو أعلام غير تلك التي تعود إلى الاتحاد الأفريقي، بوصفه مشاركا في التنظيم، ولليابان، داخل قاعة الجلسات العامة"، مشيرا إلى أن "أي شخص يقوم بخرق هذا الأمر سيطلب منه مغادرة المكان".

وأوضح المصدر المأذون أنه ورغم كل المناورات التي قام بها الانفصاليون و"أوصياؤهم" فقد تشبثت اليابان بالفعل، بموقف حازم وعارضت أي مشاركة لـ"دولة" لا تعترف بها، وذلك طبقا للشرعية الدولية، واحتراما لإطار المؤتمر الدولي حول التنمية بأفريقيا، كما كان قائما منذ 1993.

وأضاف أن الاجتماع التحضيري للموظفين السامين الذي كان مبرمجا الجمعة 5 أكتوبر 2018، تم تأجيله عدة مرات، قبل تقليص مدته، بسبب رفض البلد المضيف السماح بحضور "الجمهورية الصحراوية" المزعومة، مؤكّدا أن الوفد المغربي، وبعد أن علم بحضور "البوليساريو" خلال الاجتماع الوزاري، أعرب عن أسفه إزاء هذه الوضعية، ومن تم قرر الانسحاب من القاعة تعبيرا عن احتجاجه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - 3iq o fiq السبت 06 أكتوبر 2018 - 20:15
وا المعلم من زمااان كنسمع هاذ الجولة صفعة الاخرى طردت الجمهورية الوهمية ....والمعلم را غي كتخربق وصنعوا سلاحكم راسكم او خرجوا عينكم تواحد ميبقا يدوربيكم
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21
2 - الديواني السبت 06 أكتوبر 2018 - 20:16
المغرب اليوم انسحب من المؤتمر الياباني الافريقي وفي 4 و 5 ديسمبر سوف يجلس المغرب وجها لوجه مع جبة البوليساريو حلل وناقش
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14
3 - المهاجر السبت 06 أكتوبر 2018 - 20:17
اليابان دولة الأخلاق بامتياز. ...لا يمكن أن تقبل بأي شكل من المناورات الجزائرية. ...اليابان لا تعترف بما يسمى ب جمهورية تندوف. ...بل حتى كل آسيا بما فيها الصين الشعبية الدولة الحليفة للجزائر ولم تستطع اقناعها فما بالك بدولة سوني وطيوطا ومزدا. ...الخ
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25
4 - متعجب السبت 06 أكتوبر 2018 - 20:19
يعني في الاخير انسحبتم و تركتم البوليزاريو تحظر مادام انتم تنسحبون في كل مؤتمر لماذا رجعتم اصلا للاتحاد الافريقي و انتم ستفاوضوهم بعد بصعة ايام
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2
5 - سوسن السبت 06 أكتوبر 2018 - 20:22
اخطاء المغرب تتكرر دائما وابدا..لماذا يفضل المغرب الخروج من اي مؤتمر دخله البوليزاريو (الابنة الغير الشرعية للجزائر) سواء بطريقة قانونية او غير قانونية..يجب البقاء في المؤتمر وايقاف هذا المؤتمر حتى تحترم قوانين المؤتمركما حدث في اليبان التي تحترم نفسها واذا لم تكن هنا قوانين كالاتحاد الافريقي مثلا يجب البقاء في المؤتمر والدفاع عن قضية المغرب هذا بكل بساطة..المهم الا يترك للجزائر المكان فارغا..
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10
6 - مغربي غيور السبت 06 أكتوبر 2018 - 20:25
مهما اتخذنا ( الشعب) من مواقف اتجاه الدولة المغربية و الحكومة فإنا لن نقصّر في الدفاع عن وحدتنا الترابية و سوف نكشر عن انيابنا أمام كل متطفل حقود
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10
7 - Kamal Deutschland السبت 06 أكتوبر 2018 - 20:29
هؤلاء البولزبال بحال شي GRADA, parasite غير كيتلصقوا على بنادم،ماعندهمش علاش إحشموا.منبوذين وينما يروحوا يطردوهم ومعندهمش كرامة.وكيسافروا بجواز رديئ لا قيمة له في العالم.على الأقل الجواز المغربي مصنف أحسن منه.الشعوب تبحث عن الإتحاد والإزدهار والعرب والمسلمين يبحثون عن الشتات والفرقة.أناس حقودين وقلوبهم سوداء ومليئة بالشر والكره والحقد والحسد.اللهم طهر الأمة منهم يارب.
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3
8 - Mouad السبت 06 أكتوبر 2018 - 20:29
وصل الأمر لحد إذلال وإهانة الجزائريين والبوليساريو وطردهم بطريقة مهينة من الاجتماع ومع ذلك لا يزالون يذهبون ويحاولون الحضور لأنهم بكل بساطة...بلا شرف
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7
9 - م المصطفى السبت 06 أكتوبر 2018 - 20:33
الكل يعلم أن أقاليمنا الصحراوية قد حظيت بعناية شاملة في كل الميادين ، وأن ميزانية مهمة من خزبنة الدولة قد خصصت لمشاريع متعددة في كل أرجاء الصحراء المغربية. ناهيكم عن الأثمان المنخفضة لبعض مواد الاستهلاك التي تحظى بها ساكنة هذه الأقاليم. والملاحظ أن جل الإدارات هناك يشرف على تسييرها أبناء هذه الأقاليم.
وانطلاقا من هذه المعطيات أليس من الصواب والتعقل أن يعود هؤلاء الانفصاليون إلى أرض آبائهم وأجدادهم وأن يستفيدوا من هذه الفرص التي أتيحت لهم من طرف وطنهم المغرب؟
ألم يحن الوقت لكي يتحرروا من وصاية السلطات الجزائرية ويتمتعوا بحريتهم واستقلالهم في بلدهم الأصلي المغرب؟
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-1
10 - موحا موركان السبت 06 أكتوبر 2018 - 20:33
نعم سيجلس وجها لوجه مع البوليساريو برعاية الأمم الماحدة ليس كدولة وإنما كجهة سيكون لها حكم داتي مستقبلا وهدا ما أراد المغرب أن يتفاوض عليه. أما أن يجلس مع البوليساريو في محفل دولي باعتباره يمثل دولة فهدا ما لن يحصل حتى يحرج المغرب دول العالم التي لن تفضل هده المنظمة على دولة عريقة كالمغرب وبالتالي تزداد عزلة البوليساريو شيئا فشيئا.
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11 - العدو يبقى عدو... السبت 06 أكتوبر 2018 - 20:40
انظر إلى حد كبير الغباء و الحقد الجزائري في نفس الوقت أين وصل
بهذا البلد ...إنها المذلة أمام العالم
و السخرية بهم في المحافل الدولية... لقد أصبحوا ماهرين في النصب و الاحتيال ...يجب على اليابان معاقبة بياديق البوزبال على أساس
"قانون النصب و الاحتيال" لحضور غير شرعي في ندوة دولية...و محاولة إقحام الشغب بين الأمم
في قضية وهمية... - إن لم تستحيي ...فافعل ما شئت..؟
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1
12 - متتبع السبت 06 أكتوبر 2018 - 20:42
لا مكان للتنظيم الإرهابي في المؤتمرات الدولية .. على المجتمع الدولي، كما فعلت مع فنزويلا، فرض عقوبات اقتصادية و عسكرية على الجزائر التي تدعمهم بكل الوسائل و تحتجزهم رغما منهم فوق أرض تابعة لها إداريا.
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0
13 - عبدالكريم بوشيخي السبت 06 أكتوبر 2018 - 20:50
حضور وفد كيان المسخ بتندوف الى هذه الاجتماعات المنعقدة في طوكيو بجوازات سفر جزائرية يؤكد ان الجزائر هي الطرف الرئيسي في نزاع الصحراء المغربية و يكشف عن وجهها المخادع و مدى استهتارها باموال الشعب الجزائري الشقيق التي تصرف على هذه الحثالة و التفاهة المسمات بجمهورية تندوف الوهمية و اعتقد انه كان على الدبلماسية المغربية ان لا تتاسف على ما وقع مادام وجود اعضاء البوليساريو داخل قاعة الاجتماعات يمثل جزء من تشكيلة الوفد الجزائري الرسمية خصوصا و ان اليابان عبرت عن موقفها من هذه الاشكالية بتصريح رسمي، جددت فيه التأكيد على الموقف الثابت لليابان، مشددة على أنه "حتى وإن كان كيان يعلن عن نفسه كـ"دولة"، لا تعترف به اليابان، حاضرا داخل هذه القاعة، فإن هذا لا يعني، تحت أي ظرف، صراحة أو ضمنا، أن اليابان تعترف به كدولة; كلام واضح و غني عن التعليق فهذا المؤتمر يهم تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول الافريقية و اليابان الشيئ الذي يفرض على كل دولة ان تتقدم بمقترحات تخدم مصالحها و مصالح شعوبها لكن وفد النظام الجزائري كان له اهتمام من نوع اخر حينما حزم حقائبه و حقائب البوليساريو و في نيته هدف واحد تعرفونه.
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1
14 - امازيغ سوسي السبت 06 أكتوبر 2018 - 20:51
اليابان تصفع البوليزاريو والمغرب يقبل الجلوس مع البوليزاريو على نفس الطاولة للتفاوض على الصحراء المغربية . سياسة الهواة . اش هاد البلاد اعباد الله
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3
15 - دمحن السبت 06 أكتوبر 2018 - 21:04
انا لا اعرف هل الصحراويون المغاربة يشاركون في المؤتمرات بجانب المغاربة الاخرين و لماذا لا يتكلمون كما فعلوا في مدريد و البرلمان الاروبي. و هل هناك منظمة حقوقية تدافع عن حق المحتجزين بتندوف و بعددهم و برجوعهم الى المغرب. اريد ان اسمع هذا و اراه مكتوب. ام ان الحقوقين المغاربة يدافعون فقط عن اهل الحراك و المعادين للوطن.
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