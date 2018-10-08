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الرئيسية | سياسة | بنشماش يعلن ترشحه لرئاسة المستشارين ويتعهد بالاستماع الذكي

بنشماش يعلن ترشحه لرئاسة المستشارين ويتعهد بالاستماع الذكي

بنشماش يعلن ترشحه لرئاسة المستشارين ويتعهد بالاستماع الذكي
هسبريس من الرباط
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 17:00

أعلن حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، نيته الترشح لمنصب رئيس الغرفة الثانية لولاية ثانية؛ وذلك في رسالة موجهة إلى المستشارين ضمنها نواياه للفترة المقبلة.

وأكد بنشماش في الرسالة التي توصلت بها هسبريس أنه مدرك لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، معتبرا أنها مسؤولية مشتركة "يتعين أن ننهض بها جميعا، في ظل تحديات وطنية ودولية كبرى، في حال تفضلكم بتجديد ثقتكم في، وانتخابكم لي رئيسا للغرفة الثانية".

وشدد حكيم بنشماش على أن مجلس المستشارين يعيش اليوم، في منتصف ولايته التشريعية، لحظة تاريخية فارقة حبلى بتحديات المساهمة الفاعلة، في نطاق الأدوار الدستورية للمجلس "في أجرأة ما حدده الملك، ببصيرته الإستراتيجية، في خطبه ورسائله السامية، ومنها الموجهة إلى غرفتنا البرلمانية، من أولويات تتعلق على الخصوص بالبناء التشاركي لنموذج تنموي مغربي جديد، وتسريع مسار الجهوية المتقدمة، وإنتاج إستراتيجية وطنية مندمجة للشباب، وإيجاد حلول مبتكرة في مجال التشغيل، وعرض وطني جديد للتكوين المهني، وتجديد النسيج الوطني للوساطة الاجتماعية والمدنية والسياسية وإعادة بناء منظومة الحوار الاجتماعي".

وأشار الرئيس الحالي للمجلس إلى أن هذه الأولويات تعتبر عنوان تفاعل استباقي تام للملك مع الانتظارات المشروعة لأوسع فئات المجتمع، معتبرا أن "نجاح مجلس المستشارين في ما ينتظر منه من مساهمة بناءة في رفع هذه التحديات يتوقف، في قدر كبير منه، على الاستمرار، بروح وطنية عالية، في العمل الجماعي والتضامني الذي أنجزناه معا، مكتبا، وفرقا، ومجموعات ولجانا، وأغلبية ومعارضة، في مجالات وآليات مهيكلة".

بنشماش اعتبر أن العمل المنجز تم بتوافق وتعاون وتكامل وإدماج وإشراك وانفتاح، مشددا على أن "مرتكزات الروح التي عملنا بها جميعا خلال النصف الأول من الولاية التشريعية لمجلس المستشارين هي الروح الكامنة في ما أنجزته جميع مكونات المجلس بتنوع تعبيراتها ومواقعها في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية والانفتاح على أسئلة المجتمع ودينامياته؛ وهي الروح التي حذت بنا جميعا إلى التقدم المرحلي الدال في تحقيق أهداف خارطة الطريق الإستراتيجية لعمل المجلس، الوثيقة المعبرة عن المنطق التشاركي لعمل المجلس".

وأضاف بنشماش: "إن هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلادنا يستلزم من مجلس المستشارين، صوت الجماعات الترابية، صوت المهن والفاعلين الاقتصاديين، صوت العمال، وقبل أي وقت مضى، توطيد ما بنيناه جميعا من توافقات إستراتيجية، كفيلة، في حال الاستمرار في الاستثمار الأقصى للأدوار الدستورية للمجلس، بتقديم إجابات عملية وناجزة عن التحديات التي أشرت إليها، وهي تحديات يتجاوز تحقيقها مدة انتداب الحكومة أو مجلس النواب، بل تتجاوز مدة انتداب مجلس المستشارين نفسه، كما تتجاوز التموقعات الوقتية للأغلبية والمعارضة والرؤى المتفردة لفاعل حزبي أو سياسي".

وتعهد الأمين العام لـ"البام" بالاستمرار في العمل مع جميع مكونات المجلس وتعبيراته المتنوعة، بـ"منطق الإدماج والاستماع الذكي والتجاوب الفعال، من جهة، مع نبض قوانا الاقتصادية والاجتماعية والمدنية الحية، جماعاتنا الترابية ومؤسساتنا المهنية والنقابية، ومن جهة ثانية مع ما يفرضه المحيط الجهوي والدولي من مخاطر وتحديات متفاقمة على مصالح بلادنا العليا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - حسن الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 17:13
هل من قبل كنت تستمع بغباء سبحان الله دير الحمله الانتخابيه داخل المجلس ووزع المناشر
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29
2 - تايكة غرماد الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 17:16
اللي دارها المخزن واللي قالها هي اللي كاينة ما كاين لا انتخابات فلكلورية ولا ترشحيات عبثية .
نفس الوجوه نفس الكلام نفس الوعود نفس الاوهام نفس النتيجة !!! النتيجة التي يعرفها الجميع
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39
3 - Sam الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 17:22
كان عليه أن يخفض من أجرته للنصف و لكافة المستشارين من أجل توضيف المكفوفين بدل من إختراع كلمات لا يفهمها الشعب
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10
4 - stof الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 17:24
أيه أسيدي ترشحو غي نتومة لولاية التانية أو التالتة أو لعاشرة أو حنا نبقاو نتفرجو لا خدمة لا ردمة بصحة أو راحة
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11
5 - عائشة الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 17:28
وقبل مكنتش تتسع.. كنتي في الغيبوبة ... الله يرحم الحسن الثاني
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9
6 - مواطن مغربي حر الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 17:31
حسبنا الله و نعم الوكيل نريد تغير العقليات ولازم الضمير المهنى يحيا راه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك دو الجلال والاكرام
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7
7 - حسين عمري الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 17:33
في هذا البلد السعيد.تتخذ قرارات طارئة،غير مدروسة الجدوى ،يتم بموجلها خلق مؤسسات..ويتم تحاوز الظرف وتبقي تلك المؤسسات ،قائمة تستنزف بميزانباته جيوب دافعي الضرائب.مجلس المستشارين الجميع يعرف انه..مؤسسة ولدت معاقة بعد ولادة قيصرية اختار الطبيب المولد التضحية بالام لانقاذ الجنين.صحيح تضم ممثلي المأجوريين والحرفيين. لكن مؤ سسة لا تشرع ما دورها الا استنزاف وتبدير لاموال الشعب .زالت ظروف انشائها من طرف الحا كمين..لم بقاؤها. وما دورها التشريعي واضافاتها؟اليس من العبث ان يتواجد لدى بلد فقير، تعصف به الازمات الاقتصادية من كل حهة، اكثر من 600برلماتي ومستشار. ؟انه العبث في زمان العبث وبلاد العابثين. والباقي لا يهم سواء نجح ابن شماس لولاىة ثانية ام لا ستبقي "بلاد اامواطن بوزبال على حالها"...
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8 - Peace الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 17:33
فعلا, السيد المحترم حكيم بنشماس, عملة نادرة في هذا الزمن.
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9 - مفيد ابو الغار الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 17:33
شتان بين بن شماس المعارض وبن شماس رءيس مجلس المستشارين .المناصب لا تغير فقط الافكار والمبادى ء بل حتى الجلود
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10 - ماروكي الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 17:33
هناك الإستماع الذكي و يقابله الإستماع الغبي...
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11 - Hicham الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 17:36
مجلس عنده مهمة وحيدة هي بوسان راس و ارضاء الخواطر .. و استنزاف المال العام
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12 - الحنصالي الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 17:38
اللي تيقلب على المسؤولية ماتايكونش نزيه....المسؤولية تتعطى اللي ماباغيها وتبهرب منها عارفها صعيبة ....انا عرضنا الامانة على السماوات والارض...........الى آخر الآية.
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13 - ouchn الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 17:38
Le meme cirque. Tu n'as aucun pouvoir. Vous etes tous devoiles. Vous attendez les instructions. Aucun couage, absence principes ect....
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14 - حنان الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 17:39
ههههه من سمع هذا الخطاب سيظن أننا سنعيش في عهده الرفاهية المطلقة،أو أننا سنصبح مثل السويد أوغيرها من الدول المتقدمة.
كلكم سواسية تلهثون وراء المناصب والسلطة والمال.
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15 - Kamal الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 17:44
بالمناسبة أين وصلت التحقيقات حول الفيلا الفاخرة والاسطول من السيارات الدفع الرباعي.
ماذا يجب أن يحدث في المغرب لكي يفهمو هؤلاء انهم غير صالحين لتسيير البلاد وان الشعب المغربي يريد ديموقراطية حقيقية؟
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