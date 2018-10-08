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الرئيسية | سياسة | حكومة العثماني تقترح اتفاقا مع النقابات يمتد إلى انتخابات 2021

حكومة العثماني تقترح اتفاقا مع النقابات يمتد إلى انتخابات 2021

حكومة العثماني تقترح اتفاقا مع النقابات يمتد إلى انتخابات 2021
هسبريس - محمد بلقاسم
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:00

في محاولة من الحكومة لتجنب الاحتقان الاجتماعي، اقترح سعد الدين العثماني إبرام اتفاق يمتد لثلاث سنوات مع النقابات، وهو المقترح الذي يرتقب أن يدشن به تفاوضه مع المركزيات النقابية في الجولة المقبلة.

وحسب ما كشفه مصدر حكومي تحدث لهسبريس فإن الحكومة تسعى إلى التوصل إلى ميثاق اجتماعي من ثلاث سنوات يجمعها مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، معلنا أنها عازمة على التفاوض مع النقابات بناء على عرض يشمل سنوات 2019 و2020 و2021.

وفي هذا الصدد قال المصدر الحكومي إن السلطة التنفيذية متمسكة بالعرض الذي قدمته للنقابات قبيل فاتح ماي بمناسبة الحوار الاجتماعي، مسجلا أن تكلفته المالية تصل إلى حوالي 6 مليارات درهم.

وتأتي رغبة الحكومة في جعل الحوار الاجتماعي من ثلاث سنوات بعدما أكد الملك محمد السادس في وقت سابق أن "الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"، داعيا الحكومة إلى أن "تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".

وطالب الجالس على العرش مختلف الفرقاء بإنجاح الحوار المتعثر من خلال "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص".

ويتضمن العرض الحكومي الذي ستبنى عليه الحكومة تفاوضها مع النقابات عددا من الإجراءات، منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور بالنسبة إلى الموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر وما دون ذلك، مشيرة إلى أن كلفته المالية تناهز حوالي 4 مليارات درهم، وسيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف، ضمنهم 120 ألفا على مستوى الجماعات الترابية.

من جهة ثانية يتضمن العرض الحكومي إجراء متعلقا بالزيادة في التعويضات العائلية، يستهدف حوالي 380 ألف موظف، دون احتساب المشتغلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بغلاف مالي سيصل إلى حوالي مليار درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - متتبع الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:07
من خلال قرائتي للمقال اجد ان المستفيدين هم موظفي القطاع العام وباغي نعرف ان معظم المغاربة يخدموا في القطاع الخاص علاش مايهضروش عليه ولا حنا مامحسوبينش اللهم ان هذا لظلم
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39
2 - ابو نضال الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:08
حقنا لن يضيع سدى وقوت ابنائنا في ذمتكم يوم القيامة ،فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلينجز عمله اليوم وليس التماطل والهروب الى الأمام ،كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وحق الله المفلس منكم يوم القيامة هو من أتى وقد أكل مال هدا وظلم هدا ،فاتقوا الله في الشعب المغربي ،نحن ضعفاء اماكم اقوياء امام الله يوم القيامة.
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42
3 - محمد الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:08
لا جديد فيما يخص العرض الحكومي
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36
4 - متفاعل الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:08
برافو عليك سي طبيب لي خارج على هاد البلاد قد الأحزاب و قد النقابات الله ياخذ فيكم الحق. .
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34
5 - nadoria الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:12
اتفقوا على مصالحهم على الاقل حتى 2021.. لان من طبيعة العرب يتفقوا على ان لا يتفقوا. لا اعتقد شخصيا ان هناك من يخدم الصالح العام فاللكل غرض في نفس يعقوب
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18
6 - سليمان الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:13
مابغيتش نبان ماقاريش ولكن هاد الهضرة كاملة فهمت فيها غير كلمة ( الحكومة )
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16
7 - حسن الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:13
ان كانت هذه الزياده التي يتبجحون بها فل يدعها عتده واقول للنقابات ان قبلتم بهذه الزياده سنعرف انكم متامرون مع الحكومه وتكونون قد حفرت قبر بايديكم مع العامل والموظف المغربي
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17
8 - موظفة الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:16
كتضحكو علينا خلينا ليكم الله. ..................................................
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12
9 - الرحمني الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:17
هل التعويضات العاءلية تعتبر زيادة. بما أن ولادات اصبحت قليلة. وابناءنا كبروا. تم هل موظف مرتب فوق الرتبة خمسة في السلم العاشرة لا يحتاج الى الزيادة بحيت أجره هو 6200درهم
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11
10 - البكشاوي الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:18
مقترحكم السيد رئيس الحكومة مقترح يكرس الفوارق الاجتماعية وأقصى فئة واسعة من الشعب واغفل المتقاعدون الذين لازالوا ينتظرون الزيادة العامة في الدخل وفق اتفاق 26 ابريل /ربما نحن لانشارك في الانتخابات المهنية لكننا نشارك في الانتخابات الوطنية.... ونتسوق من نفس الاسواق التي يتبضع منها باقي المأجورين وتعنينا ضعف القدرة الشرائية كما تعني باقي فئات الشعب ونكتوي بالبطالة المفرطة لابنائنا وبالتالي نحن نعيل اسرا تتكون من الابناء والاحفاد / حسبنا الله فيكم ياسماسرة الدين
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4
11 - abouama الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:19
حوار فاشل من البداية لان النقابات رفضت هذا الاقتراح اكثر من مرة والحكومة متشبتة به. لماذا على امتداد ثلاث سنوات؟ هل هذه حملة انتخابية قبل الاوان؟ ام تلاعب بعواطف المواطنين.؟ شكرا على الاقتراح ولكن هذا يبن مدى فشل حكومتين متتاليتين لاصحب اللحي القصيرة.
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6
12 - rachida الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:19
لا جديد عند الحكومة هذا الاقتراح الحكومي سبق وان رفضته النقابات فلماذا تعودون الى ما مضى نريد زيادة في الاجور كما حصل في بداية الربيع العربي 2011 بون تصنيف ولا تمزيق للمبلغ لان غلاء المعيشة قد دمر الجميع الا البرلمانيين واعضاء الحكومة . اتقوا الله في عباد الله .
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6
13 - Simo الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:19
السيمة الرئيسية لهذه الحكومة دائما هي الضبابية في كل تصريحاتها . لموفيد ماقالوهش شحال اسيدي فهاد الزيادة داكرين غي لملاير ملي تجي تحسب تلق كل موظف جاتو جوج دريال ديال بصح، مشي ديال البرلماني
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5
14 - حسن الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:19
ان كانت هذه الزياده التي يتبجحون بها فل يدعها عنده واقول للنقابات ان قبلتم بهذه الزياده سنعرف انكم متامرون مع الحكومه وتكونون قد حفرت قبركم بايديكم مع العامل والموظف المغربي.
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3
15 - عبد النبي الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:20
الزيادة في الأجور بالنسبة للموضفين الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للموضفين
الإجراء مامحلهم من الإعراب الاينتمون إلى هادا البلد
أم أن الحكومة تخاف من اغضاب الباطرونة
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ياحكومة تجار الدين
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1
16 - محمدي الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:20
الحكومة تزيد الموظف 300د وتأخذها منه برفع الدعم عن الغاز والسكر و الاقتطاع من أجرته بسبب إصلاح صندوق التقاعد.
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3
17 - منصف الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:24
لا نريد زيادة في الاجور......لان فتاتكم ضحك على الشعب.
نريد صحة تعليم سكن لكل مواطن. نريد محاسبة كل مسؤول من اين لك هدا بشكل فعلي. نريد السجن لكل فاسد في الارض . وكل كداب كدب على المواطن تعهد الاصلاح او تماطل في اداء الواجب او اختلس او سرق اموال الشعب. نريد فاتورة الماء والضوء رمزية لا تتعدى 100 درهم. وليست سرقة جيب المواطن عن طريق هد الفاتورة... نريد راتب شهري لكل عاطل عن العمل. نريد ادوية وعلاج بالمجان لكل معوز فقير بطاقته الوطنية كافية بأن يعالج بدون سير جيب... نريد حكومة وطنية بالفعل لا خاءنة. المطالب واضحة والصغير يعرفها . واي طريقة لتهدءة الشعب بزيادة بضع دراهم لن تنجح لأن الشعب في حاجة الى كرامة وحرية. وليس قمع واستعباد......نريد حرية المواطن الكندي الامريكي الاسباني الفرنسي..... نعلم كيدكم بشأن الضراءب وتخويفكم لنا ولكن ......
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3
18 - من روسيا الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:26
إذا قبلت النقابات هذا العرض الحكومي فإنها تكون ارتكبت خطأ قاتل و يكون آخر مسمار يدق في نعش الحركات النقابية. إذا قبلت النقابات فنحن المواطنين و الموظفين لن نقبل و سيكون التوتر و الاصطدام مع الجهاز الحكومي الذي يعد أسوأ حكومة في تاريخ المغرب. ان نقبل. و إذا استمرت الحكومة في تعنتها ستكون ضربت خطاب الملك عرض الحائط و تكون فتحت عليها باب جهنم. المطلوب الان من العمال والموظفين تجاوز النقابات الموجودة والعمل على خلق إطار نقابي جديد و حتى الحكومة مطلوب منها الرحيل.
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2
19 - رأي الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:27
واش دبا اللي في السلم العاشر الرتبة السادسة وما فوق لباس عليه ؟ ؟ ؟ ؟ الزيادة في الاجور للجميع أو حبس المرقة !!! أو أن الزيادة في الأجور و التعويضات الضخمة لكبار المسؤولين حلال و الزيادة للفقراء حرام . أقول للحكومة أن صبر المغاربة أوشك على الانتهاء.
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2
20 - صابر عبد الصبور الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:30
السيد رئيس الحكومة عرضك هزيل جدا لا يساوي ما اخذتموه من مكتسبات الموظف في القطاع العمومي عامة فكيف انكم تعتبرونها زيادة .اخذتم منا في قانون التقاعد المشؤوم ،واخذتم منا في تجميد الاجور،واخذتم منا في قانون التعاقد،واخذتم منا في دفع اعداد هائلة منا سنويا الى التقاعد النسبي، واقتطعتم من اجور تقاعدنا الضريبة على الدخل،وتهيؤون لضرب مجانية التعليم في الثانوي وما تلاه، واخذتم من في تحرير الاسعار.كم اخذتم منا ،ولم يشف غليلكم ؟فطوبا لكم ولعرضكم البءيس،وطوبا لحكومة انتخبها الشعب وهي ليست منه،وحذار من نتائج سياستكم .ولا حول ولا قوة الا بالله
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2
21 - عبد الله زكري الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:32
عرض حكومي قد يسد رمق فئة عريضة من الموظفين، رغم أنه لن يروي عطشهم، لكن ما مصير أولئك الذي تجمدت وضعياتهم رغم حصولهم على شهادات عليا، أخص بالذكر موظفي الجماعات الترابية والأطر المشتركة بين الوزارات.
لماذا يتعامل صناع القرار بمكيالين أثناء تعاطيهم مع ملفات مشابهة؟
وزرارة العدل سوت وتسوي حاملي الشهادات بشكل دوري.
وزارة الصحة سوت وضعية الممرضين بشكل جذري.
وزارة التربية الوطنية وجدت حلا لحاملي الشهادات من الأساتذة.
موظفو الأمن تسوى وضعياتهم
موظفو الدرك تسوى وضعياتهم
الوقاية المدنية
إدارة السجون
كلها تتعاطى مع الملف بإيجابية، الاستثناء في الجماعات الترابية ومن ينتمون إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات.
حيف كبير هذا، وما عاد في القلب صبر.
مع تحياتي لجميع القراء رواد هذه الجريدة
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22 - مغربي. الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:33
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم.وحسبنا الله ونعم الوكيل.حكومة لاتستحيي من الشعب.. ولا تخاف من الله
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23 - Ali الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:34
لا أدري لماذا تكرر الجهات المستفيدة من الريع هذا الفتات على بعض المغاربة كأن الباقين أغنياء؟ ولماذا هذا اللعب على الأرقام اتي تسمى تكلفة العرض الحكومي كأن الحكومة تجمع هذه الأموال من جيوب الوزراء؟ إنها أموال دافعي الضرائب تأكلونها وتستأثرون بها وتهولون الأمر إذا طلب العامل التعادل مع الغلاء الذي فرضتموه عليه. لا نصر الله جهودكم المخربة
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24 - حميد حمان الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:35
الله كايشوف،حرام على الحكومة ،فقرتنا،قهرتنا،زيادات في المواد الغذائية والمحروقات،ومابغاتش تزيد فالاجور ديال الموظفين اذوي الدخل المحدود والله حرام عليهم حيت هما كيتخلصوا بالمزيان،ماعندهومش علاش غايديها فينا خنا المساكين،هذا عار وحشوما،فين الزيادة اللي كانسالوا من عهد الاستقلاليين عاد الزيادة ديالهم،بغاوا يزيدوا على مرحلة 3 سنوات واش كاضحكوا علينا خاصنا نقاطعوا هاد الحزب،اللي فقرنا
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25 - هنا امريكا الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:35
المشكل الاساسي في المغرب هو ان الحكومه و النقابات و الاحزاب بل و حتى اكشاك الجمعيات جميعها تلتقي حول مصالحها و حساباتها الخاصه اما العمال و الفئات الشعبيه و الفقراء فهم للاستهلاك السياسي و الشعارات. جميعهم يتحدثون باسم الشعب . و الشعب عندهم هو ما يستفيدون منه لحسابهم الشخصي. الدوله العميقه تنال حصه الاسد و البقيه يفترسها الاخرون
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26 - مغربي ٠٩٠٠ الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:37
اما القطاع الخاص فلنصلي عليه صلاة الجنازة
حكومة لا تتواصل مع العمال الخواص ، و نقابات باعت المقابلة منذ زمن بعيد .. ومستثمرين رأسماليين كايحرتو على بنادم ب SMIC . خلاصة القول : حسبي الله ونعم الوكيل
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