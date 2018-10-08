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كُتّاب وآراء
حكومة العثماني تقترح اتفاقا مع النقابات يمتد إلى انتخابات 2021
في محاولة من الحكومة لتجنب الاحتقان الاجتماعي، اقترح سعد الدين العثماني إبرام اتفاق يمتد لثلاث سنوات مع النقابات، وهو المقترح الذي يرتقب أن يدشن به تفاوضه مع المركزيات النقابية في الجولة المقبلة.
وحسب ما كشفه مصدر حكومي تحدث لهسبريس فإن الحكومة تسعى إلى التوصل إلى ميثاق اجتماعي من ثلاث سنوات يجمعها مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، معلنا أنها عازمة على التفاوض مع النقابات بناء على عرض يشمل سنوات 2019 و2020 و2021.
وفي هذا الصدد قال المصدر الحكومي إن السلطة التنفيذية متمسكة بالعرض الذي قدمته للنقابات قبيل فاتح ماي بمناسبة الحوار الاجتماعي، مسجلا أن تكلفته المالية تصل إلى حوالي 6 مليارات درهم.
وتأتي رغبة الحكومة في جعل الحوار الاجتماعي من ثلاث سنوات بعدما أكد الملك محمد السادس في وقت سابق أن "الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"، داعيا الحكومة إلى أن "تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".
وطالب الجالس على العرش مختلف الفرقاء بإنجاح الحوار المتعثر من خلال "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص".
ويتضمن العرض الحكومي الذي ستبنى عليه الحكومة تفاوضها مع النقابات عددا من الإجراءات، منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور بالنسبة إلى الموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر وما دون ذلك، مشيرة إلى أن كلفته المالية تناهز حوالي 4 مليارات درهم، وسيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف، ضمنهم 120 ألفا على مستوى الجماعات الترابية.
من جهة ثانية يتضمن العرض الحكومي إجراء متعلقا بالزيادة في التعويضات العائلية، يستهدف حوالي 380 ألف موظف، دون احتساب المشتغلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بغلاف مالي سيصل إلى حوالي مليار درهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
الإجراء مامحلهم من الإعراب الاينتمون إلى هادا البلد
أم أن الحكومة تخاف من اغضاب الباطرونة
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ياحكومة تجار الدين
نريد صحة تعليم سكن لكل مواطن. نريد محاسبة كل مسؤول من اين لك هدا بشكل فعلي. نريد السجن لكل فاسد في الارض . وكل كداب كدب على المواطن تعهد الاصلاح او تماطل في اداء الواجب او اختلس او سرق اموال الشعب. نريد فاتورة الماء والضوء رمزية لا تتعدى 100 درهم. وليست سرقة جيب المواطن عن طريق هد الفاتورة... نريد راتب شهري لكل عاطل عن العمل. نريد ادوية وعلاج بالمجان لكل معوز فقير بطاقته الوطنية كافية بأن يعالج بدون سير جيب... نريد حكومة وطنية بالفعل لا خاءنة. المطالب واضحة والصغير يعرفها . واي طريقة لتهدءة الشعب بزيادة بضع دراهم لن تنجح لأن الشعب في حاجة الى كرامة وحرية. وليس قمع واستعباد......نريد حرية المواطن الكندي الامريكي الاسباني الفرنسي..... نعلم كيدكم بشأن الضراءب وتخويفكم لنا ولكن ......
لماذا يتعامل صناع القرار بمكيالين أثناء تعاطيهم مع ملفات مشابهة؟
وزرارة العدل سوت وتسوي حاملي الشهادات بشكل دوري.
وزارة الصحة سوت وضعية الممرضين بشكل جذري.
وزارة التربية الوطنية وجدت حلا لحاملي الشهادات من الأساتذة.
موظفو الأمن تسوى وضعياتهم
موظفو الدرك تسوى وضعياتهم
الوقاية المدنية
إدارة السجون
كلها تتعاطى مع الملف بإيجابية، الاستثناء في الجماعات الترابية ومن ينتمون إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات.
حيف كبير هذا، وما عاد في القلب صبر.
مع تحياتي لجميع القراء رواد هذه الجريدة
حكومة لا تتواصل مع العمال الخواص ، و نقابات باعت المقابلة منذ زمن بعيد .. ومستثمرين رأسماليين كايحرتو على بنادم ب SMIC . خلاصة القول : حسبي الله ونعم الوكيل