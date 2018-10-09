بنشعبون يكشف تحضيرات "مشروع المالية" الجديد

هسبريس - و.م.ع

ينعقد، يوم الأربعاء، مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019.

ويواصل المجلس أشغاله بتدارس اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو بالموزمبيق في 11 يوليوز 2003، تليها اتفاقيتان بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، أولاهما للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، والثانية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي، الموقعتين بواكادوكو في 3 شتنبر 2018، مع ثلاثة مشاريع قوانين بوافق بموجبها على الاتفاقيات المذكورة.