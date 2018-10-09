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الرئيسية | سياسة | زيارة رسمية تقود وزير الداخلية السعودي إلى المغرب

زيارة رسمية تقود وزير الداخلية السعودي إلى المغرب

زيارة رسمية تقود وزير الداخلية السعودي إلى المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 22:54

وصل الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، مساء اليوم، إلى المغرب في زيارة رسمية.

وكان في استقبال الوزير السعودي لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في المغرب بالنيابة وليد بن عبدالله مقيم.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية كل من مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

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