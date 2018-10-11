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الرئيسية | سياسة | المالكي يؤكد تطابق الرؤى بين المغرب والكويت‎

المالكي يؤكد تطابق الرؤى بين المغرب والكويت‎

المالكي يؤكد تطابق الرؤى بين المغرب والكويت‎
هسبريس من الرباط
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 08:40

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الأربعاء بمقر المجلس، عادل عبد العزيز الصرعاوي، رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت بالإنابة، والذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى المغرب.

وأورد المجلس، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أن اللقاء، الذي حضره القائم بالأعمال بسفارة الكويت بالرباط، "عرف إشادة رئيس مجلس النواب بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المغرب والكويت منذ بداية ستينيات القرن الماضي، وأكد على تطابق المواقف والرؤى بين البلدين في مجمل القضايا الدولية والإقليمية تحت القيادة الحكيمة لقائدي البلدين".

ونوه المالكي بالتجربة الدستورية للكويت، مستعرضا بالمناسبة أوجه التعاون بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية؛ وثمن في هذا الإطار التقارير التي تصدر عن الأخير، وخاصة التقرير السنوي الذي يعرضه رئيس المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان، مشيرا إلى أن هذه التقارير "تشكل مادة خصبة لإثراء العمل البرلماني في مجال مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية"؛ كما سجل أن المجلس الأعلى للحسابات "يساهم بفعالية في ترسيخ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في ممارسة الشأن العام".

من جهته أكد عادل عبد العزيز الصرعاوي، رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت بالإنابة، على متانة العلاقات بين البلدين، وأضاف أن المملكة المغربية تحظى بتقدير واعتزاز كبيرين من لدن الشعب الكويتي، الذي يستحضر المواقف التاريخية للراحلين الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني في مساندة دولة الكويت والدفاع عن سيادتها.

وأوضح الصرعاوي أن زيارته الحالية إلى المملكة المغربية تأتي في إطار تبادل التجارب وتعزيز التعاون مع المجلس الأعلى للحسابات، مشيدا في السياق ذاته بالتفاعل الكبير للمؤسسة التشريعية مع التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات وبدور المجلس في تقييم السياسات العمومية؛ كما ثمن التعاون القائم بين ديوان المحاسبة بدولة الكويت والمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، والذي توج بتوقيع الطرفين، بمناسبة هذه الزيارة، اتفاقية للتعاون بينهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - وزير الخارجية رقم 2 الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:03
بما أن السيد المالكي أصبح يقوم بالمهام الدبلوماسية بدل الوزير بوريطة وفرض نفسه على الساحة الدبلوماسية، فقد أصبح بإمكان السادة النواب توجيه أسئلتهم الكتابية والشفوية مباشرة للمالكي. وهكذا سيصبح بوريطة في مأمن من أية ضجة قد يحدثها البرلمانيون حول أداءه الدبلوماسي.
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