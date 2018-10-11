المالكي يؤكد تطابق الرؤى بين المغرب والكويت‎

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الأربعاء بمقر المجلس، عادل عبد العزيز الصرعاوي، رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت بالإنابة، والذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى المغرب.

وأورد المجلس، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أن اللقاء، الذي حضره القائم بالأعمال بسفارة الكويت بالرباط، "عرف إشادة رئيس مجلس النواب بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المغرب والكويت منذ بداية ستينيات القرن الماضي، وأكد على تطابق المواقف والرؤى بين البلدين في مجمل القضايا الدولية والإقليمية تحت القيادة الحكيمة لقائدي البلدين".

ونوه المالكي بالتجربة الدستورية للكويت، مستعرضا بالمناسبة أوجه التعاون بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية؛ وثمن في هذا الإطار التقارير التي تصدر عن الأخير، وخاصة التقرير السنوي الذي يعرضه رئيس المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان، مشيرا إلى أن هذه التقارير "تشكل مادة خصبة لإثراء العمل البرلماني في مجال مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية"؛ كما سجل أن المجلس الأعلى للحسابات "يساهم بفعالية في ترسيخ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في ممارسة الشأن العام".

من جهته أكد عادل عبد العزيز الصرعاوي، رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت بالإنابة، على متانة العلاقات بين البلدين، وأضاف أن المملكة المغربية تحظى بتقدير واعتزاز كبيرين من لدن الشعب الكويتي، الذي يستحضر المواقف التاريخية للراحلين الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني في مساندة دولة الكويت والدفاع عن سيادتها.

وأوضح الصرعاوي أن زيارته الحالية إلى المملكة المغربية تأتي في إطار تبادل التجارب وتعزيز التعاون مع المجلس الأعلى للحسابات، مشيدا في السياق ذاته بالتفاعل الكبير للمؤسسة التشريعية مع التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات وبدور المجلس في تقييم السياسات العمومية؛ كما ثمن التعاون القائم بين ديوان المحاسبة بدولة الكويت والمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، والذي توج بتوقيع الطرفين، بمناسبة هذه الزيارة، اتفاقية للتعاون بينهما.