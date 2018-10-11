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كُتّاب وآراء
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الملك يفتتح غدا "الدورة الخريفية" لمجلسي البرلمان
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 16:11
بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة، التي سيترأسها الملك محمد السادس، وجه رئيسا مجلسي النواب والمستشارين الدعوة إلى أعضاء البرلمان للحضور غدا الجمعة إلى مقر البرلمان في الساعة الخامسة مساء، مرتدين اللباس الوطني.
وأفاد بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان بأنه "طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور، سيتفضل الملك محمد السادس وأيده بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة، وذلك يوم الجمعة 02 صفر 1440 هـ الموافق ل 12 أكتوبر 2018 م".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - بن كداس الخميس 11 أكتوبر 2018 - 16:18
مابغينا برلمان ما بفينا نواب بغينا فين يخدمو ناس را وصلات لعظم ونتوما مازال معولين على نوام ..
2 - Aziz Canada الخميس 11 أكتوبر 2018 - 16:22
انطلاقة مجلس النوام اصحاب الامتيازات والهدايا الحكومية مثل :حوالة العيد وافون وتقاعد مضمون كل هذا وجلهم غاىبين اتناء جلسات البرلمان والحاضرون نائمون
3 - amine الخميس 11 أكتوبر 2018 - 16:22
أتمنى من الملك أن يحل البرلمان و نتهناو من التمثيل ديالهم
4 - سعد المحمدية الخميس 11 أكتوبر 2018 - 16:24
الملك يعرف جيدا ان نواب انفسهم وليس الامة ... يعملون في سبات لحل مشاكل الوطن بينما يعملون بجد لحل مشاكلهم المادية ... ورغم قوله ربط المسوولية بالمحاسبة. .. لا يحاسب احدا على ما يقومو به من خروقات. ...
5 - السوسي الخميس 11 أكتوبر 2018 - 16:28
نريد برلمان وطني و قوانين وتشريعات تخدم الوطن.لا لباس وطني
6 - radia الخميس 11 أكتوبر 2018 - 16:29
بلا فريج!!!! و اليساريين سنفتقد طربوش ايت أدر
7 - dak الخميس 11 أكتوبر 2018 - 16:30
كل عام نفس الوجوه ونفس اللباس ونفس الكلام عن الطريق إلا الأمام؟؟؟؟؟؟؟
8 - زكرياء المغربي الخميس 11 أكتوبر 2018 - 16:32
على الملك محمد السادس نصره الله إعطاء تعليمات صارمة للبرلمانيين والوزراء الحاضرين من أجل خدمة مصالح الشعب والمصالح العليا للوطن
تعليق غير لائق
-18
10 - abo yosra الخميس 11 أكتوبر 2018 - 16:34
اودي يحلو لينا غي مشاكيلنا و يدخلو غي بشورطات ما شغلناش فيهم
11 - السادمي الخميس 11 أكتوبر 2018 - 16:37
وسيكون انشاء الله نفس الخطاب!! التساؤلات الكتيرة، التوبيخ الشفوي، وربما إفريقيا، وفي الأخير اية قرانية!!!!!
12 - جريء الخميس 11 أكتوبر 2018 - 17:20
لا يمكن التغيير، واش للي كيربح الملاااااااااير فالنهار، غيجي احل ليك انت مشاكلك، ا والله متحلم بها.
كيخسروا علينا سوعات فوقتهم، كيبانوا فالتلفزة و الله اعااااون.
كيخسروا علينا سوعات فوقتهم، كيبانوا فالتلفزة و الله اعااااون.
13 - Salam الخميس 11 أكتوبر 2018 - 17:20
ما سيحصل غدا دستوري على الورق لكن العمل والمعقول وحب الوطن وخدمة المواطنين وتشريع قوانين لصالح المواطنين الله يجيب
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