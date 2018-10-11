الملك يفتتح غدا "الدورة الخريفية" لمجلسي البرلمان

هسبريس - و.م.ع

بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة، التي سيترأسها الملك محمد السادس، وجه رئيسا مجلسي النواب والمستشارين الدعوة إلى أعضاء البرلمان للحضور غدا الجمعة إلى مقر البرلمان في الساعة الخامسة مساء، مرتدين اللباس الوطني.

وأفاد بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان بأنه "طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور، سيتفضل الملك محمد السادس وأيده بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة، وذلك يوم الجمعة 02 صفر 1440 هـ الموافق ل 12 أكتوبر 2018 م".