وزارة القصور: الملك يخاطب الشعب المغربي

هسبريس - و.م.ع

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس يوم غد الجمعة بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والاوسمة بهذا الخصوص:

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بمقر البرلمان، وذلك يوم غد الجمعة 2 صفر 1440 هـ موافق 12 أكتوبر 2018 م.

وبهذه المناسبة، سيلقي جلالة الملك، أعزه الله، خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان: مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة من مساء يوم غد."