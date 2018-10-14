مجلس المستشارين ينتخب رئيسه في مطلع الأسبوع

هسبريس ـ و.م.ع

يعقد مجلس المستشارين، يوم غد الاثنين، جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس الغرفة البرلمانية الثانية.

وحسب بلاغ لمجلس المستشارين فإن هذه الجلسة، التي تنطلق على الساعة الرابعة بعد الزوال، تنعقد طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور.