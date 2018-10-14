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الرئيسية | سياسة | مجلس المستشارين ينتخب رئيسه في مطلع الأسبوع

مجلس المستشارين ينتخب رئيسه في مطلع الأسبوع

مجلس المستشارين ينتخب رئيسه في مطلع الأسبوع
هسبريس ـ و.م.ع
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 04:15

يعقد مجلس المستشارين، يوم غد الاثنين، جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس الغرفة البرلمانية الثانية.

وحسب بلاغ لمجلس المستشارين فإن هذه الجلسة، التي تنطلق على الساعة الرابعة بعد الزوال، تنعقد طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور.

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