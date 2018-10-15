نقابة تنهي الهدنة مع العثماني وتتوعد بالتصعيد

هسبريس من الرباط

يستمر مسلسل الشد والجذب بين المركزيات النقابية والحكومة، إذ أعلنت الفدرالية الديمقراطية للشغل عزمها تنظيم مسيرات احتجاجية على الصعيد الجهوي، يوم الأحد 28 أكتوبر، تنديدا بالأوضاع الحالية التي تتخبط فيها الشغيلة.

ودعت الفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، جميع العمال المنضوين تحت لواء النقابة إلى المشاركة بكثافة في المسيرات الجهوية.

وستبتدئ هذه المسيرات الاحتجاجية بجهتي فاس ومكناس ومراكش وآسفي في البداية، على أن يتم الإعلان عن برمجة الجهات الأخرى في الاجتماع القادم للمكتب المركزي الفدرالي بالبيضاء.

وعبرت الفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان شديد اللهجة، عن موقفها من حصيلة حكومة سعد الدين العثماني، مبرزة أن "الأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية صارت مقلقة، جراء السياسات العمومية الفاشلة، بالإضافة إلى عجز الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية عن تقديم بدائل للمعضلات الاجتماعية القائمة".

وأوضحت المركزية النقابية، التي اختارت التصعيد، أن الخطوة التي أقدمت عليها تأتي في إطار تفعيل قرارات المجلس الوطني، المنعقد بتاريخ 22 شتنبر الماضي.

وأبرزت النقابة ذاتها أن "المرحلة تستدعي خوض مزيد من الأشكال النضالية وتسطير الأجندة التنظيمية، في أفق انطلاق أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس".

يشار إلى أن الفدرالية الديمقراطية للشغل شاركت في المسيرة الاحتجاجية ضد "الفساد ونهب المال العام"، التي نظمت اليوم الأحد، بدعوة من الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وتترقب المركزيات النقابية العرض الحكومي الجديد، الذي تعكف الحكومة على إعداده، في إطار الحوار الاجتماعي، بعد جولة الحوار الأولى مع الفرقاء الاجتماعيين، التي عرفت تقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية سنة 2019.