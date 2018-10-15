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كُتّاب وآراء
نقابة تنهي الهدنة مع العثماني وتتوعد بالتصعيد
يستمر مسلسل الشد والجذب بين المركزيات النقابية والحكومة، إذ أعلنت الفدرالية الديمقراطية للشغل عزمها تنظيم مسيرات احتجاجية على الصعيد الجهوي، يوم الأحد 28 أكتوبر، تنديدا بالأوضاع الحالية التي تتخبط فيها الشغيلة.
ودعت الفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، جميع العمال المنضوين تحت لواء النقابة إلى المشاركة بكثافة في المسيرات الجهوية.
وستبتدئ هذه المسيرات الاحتجاجية بجهتي فاس ومكناس ومراكش وآسفي في البداية، على أن يتم الإعلان عن برمجة الجهات الأخرى في الاجتماع القادم للمكتب المركزي الفدرالي بالبيضاء.
وعبرت الفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان شديد اللهجة، عن موقفها من حصيلة حكومة سعد الدين العثماني، مبرزة أن "الأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية صارت مقلقة، جراء السياسات العمومية الفاشلة، بالإضافة إلى عجز الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية عن تقديم بدائل للمعضلات الاجتماعية القائمة".
وأوضحت المركزية النقابية، التي اختارت التصعيد، أن الخطوة التي أقدمت عليها تأتي في إطار تفعيل قرارات المجلس الوطني، المنعقد بتاريخ 22 شتنبر الماضي.
وأبرزت النقابة ذاتها أن "المرحلة تستدعي خوض مزيد من الأشكال النضالية وتسطير الأجندة التنظيمية، في أفق انطلاق أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس".
يشار إلى أن الفدرالية الديمقراطية للشغل شاركت في المسيرة الاحتجاجية ضد "الفساد ونهب المال العام"، التي نظمت اليوم الأحد، بدعوة من الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وتترقب المركزيات النقابية العرض الحكومي الجديد، الذي تعكف الحكومة على إعداده، في إطار الحوار الاجتماعي، بعد جولة الحوار الأولى مع الفرقاء الاجتماعيين، التي عرفت تقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية سنة 2019.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
ان ابن الواقع المتوحش انسان غير حر ؛ لكنة لا يشعر بذلك كون حجم القيد قد تتناسب معه ؛ و عوضا عن ذلك يشعر أكثر حرية من الآخرين ؛ و من هنا باتت نزعة الانسان الفردية يسير نحو الحرية تأخذ أشكال متعددة منها البحث عن الهرب متصورين اللجوء الى العالم الغربي قد يخرج الإنسان من حجم الأم الذات المحطة جراء معاناة الشرق ؛ لكن التواقين الى الحرية ماتوا غرقا قبل ان يصلوا الى حلمهم المتمنى و ماتوا بردان و اعدموا أنفسهم بانتظار إعطائهم اللجوء وعادوا الى أرضهم بعد خيبة الأمل و لكن الملاحظ ان الانكفاء على الذات بات جزء من حياة الجيل الصاعد والبحث عن الحل الفردي الذي اثبت فشلة و الدليل اعلاه ؛
همام الهمام
هذه السنوات الطوال ،أين كانت هذه النقابة العتيدة المناضلة ؟
( حَـدْرُو الـخَامِـيَـة و زيــدو في الـنـعــاس).
فى قرارة نفسه لم يكن ينوى قتل الفيل إطلاقاً، وكل ما كان يفكر فيه هو العثور عليه وحصاره حتى يحضر حارسه الذى يملك القدرة على ترويضه والعودة به. كان الضابط كلما نظر خلفه فوجئ بأعداد الناس الزاحفة خلفه وقد تكاثرت لتشهد نهاية الفيل الهارب. أخيراً أمكنه أن يرى الفيل عن بُعد وقد أخذ ينزع الحشائش عن الأرض، ثم يضرب بها ركبتيه ليخلصها من الطين قبل أن يلتهمها. وضح للضابط أن نوبة جنون الفيل قد سكنت ولم يعد يشكل خطراً وقد بدا فى منظره هذا كبقرة تتناول الطعام. فى هذه اللحظة شعر الضابط بأنه لا ينبغى أن يطلق النار على الفيل، واستقر رأيه على أن يتعقبه بعض الوقت كى يتحقق من أنه لن يبدأ الهياج من جديد ثم يعود إلى البيت.
لكن المشكلة كانت فى الجمع الذى يزأر خلفه فى انتظار الأكشن.. شعر الضابط بإرادة الجمهور الجامحة تستحثه بقوة لا يمكن الصمود أمامها. لقد توقع الناس منه أن يطلق النار وكان مجبراً أن يلبى رغبتهم، وأحس أنه لو ابتعد فسيكون محط سخريتهم وهذا ما لا يمكن احتماله. فى النهاية وجد نفسه يطلق النار على الفيل حتى لا يظن الناس أنه ضعيف أو أحمق!.
أسامة غريل