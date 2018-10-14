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الرئيسية | سياسة | اتصال هاتفي يجمع الملك سلمان بالرئيس أردوغان

اتصال هاتفي يجمع الملك سلمان بالرئيس أردوغان

اتصال هاتفي يجمع الملك سلمان بالرئيس أردوغان
هسبريس - متابعة
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 20:55

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا بالرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وفي الاتصال ذاته أعرب العاهل السعودي عن شكره للرئيس التركي على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف الوكالة أن "خادم الحرمين الشريفين أكد حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك وأنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة ـ بإذن الله".

ومن جانبه، "أكد الرئيس أردوغان تثمينه للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصه على تعزيزها وتطويرها" يورد المصدر ذاته.

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